Identifican a un cubano detenido tras la intercepción de una lancha con migrantes cerca de Key Largo, Florida

Las autoridades federales detuvieron al cubano Yunio Pelegrin Luis cerca de North Key Largo por la intercepción de una lancha con 23 ocupantes. (Captura de vídeo de CBP)

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Las autoridades federales de Estados Unidos identificaron a Yunio Pelegrin Luis, ciudadano cubano detenido, como uno de los tres acusados tras la intercepción de una embarcación procedente de Bahamas cerca de North Key Largo, en los Cayos de Florida. El operativo ocurrió el 15 de septiembre y permitió localizar a 23 personas a bordo de una lancha que se dirigía hacia el sur del estado.

Según la denuncia penal citada por El Nuevo Herald y retomada por Periódico Cubano, Pelegrin Luis conducía la embarcación en el trayecto desde Bimini. Junto a él fueron detenidos los ecuatorianos William Ortiz Romero, de 32 años, y Flavio Lema Mayancela, quienes también enfrentan cargos federales por presuntamente transportar o inducir la entrada no autorizada de extranjeros a territorio estadounidense.

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La acusación contempla una pena máxima de cinco años de prisión. La eventual responsabilidad penal de los tres hombres deberá ser definida durante el proceso judicial, ya que las autoridades deberán presentar pruebas ante un tribunal federal y los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.

Un radar detectó la ruta desde Bahamas hacia los Cayos de Florida

La investigación señala que el recorrido de la lancha fue detectado por un sistema de radar de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. A partir de esa alerta, una aeronave de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP, siguió la embarcación durante una operación de vigilancia marítima.

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La respuesta incluyó la coordinación entre unidades de CBP en Miami y Key Largo, además de efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos. La intercepción se produjo cerca de Angelfish Creek y Ocean Reef, donde los agentes localizaron una lancha cabinada de 8,2 metros (27 pies) con 23 ocupantes.

Los tres acusados enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión en un tribunal federal por el traslado de extranjeros. (Captura de vídeo de CBP)

La Guardia Costera abordó la nave y realizó el procedimiento sin que se registraran enfrentamientos, según la información conocida sobre el caso. La embarcación fue confiscada mientras avanza la pesquisa sobre las circunstancias del viaje y la posible participación de los detenidos en el traslado de los pasajeros.

Tres ocupantes fueron acusados y otros 20 regresaron a Bahamas

Entre las personas que viajaban en la lancha había un ciudadano cubano señalado como presunto organizador del traslado, ocho ecuatorianos, 13 ciudadanos chinos y un dominicano. La cantidad de ocupantes y la identificación de quienes enfrentarían cargos generaron diferencias en los informes iniciales, aunque la investigación posterior estableció que tres personas quedarían acusadas y que las demás serían tratadas como migrantes.

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La denuncia federal citada por El Nuevo Herald indica que Pelegrin Luis no contaba con permiso para permanecer en Estados Unidos. El documento judicial también sostiene que Ortiz Romero y Lema Mayancela tenían órdenes de expulsión previas, un elemento incluido en el expediente presentado ante la Justicia federal.

Un radar de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach detectó la trayectoria de la embarcación procedente de Bahamas. (Vídeo: CBP)

Las autoridades señalaron a los tres detenidos como presuntos responsables de transportar o inducir el ingreso no autorizado de extranjeros. Los otros 20 pasajeros fueron considerados migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos por vía marítima desde Bahamas, por lo que quedaron sujetos a los procedimientos establecidos tras la intercepción.

Los pasajeros fueron trasladados a dos buques tras el operativo

Después del abordaje, los 23 ocupantes de la lancha fueron llevados al guardacostas Pablo Valent para completar los trámites correspondientes. Los tres acusados quedaron bajo custodia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mientras continuaba la investigación federal.

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Los otros 20 migrantes fueron trasladados posteriormente al buque Margaret Norvell. La Guardia Costera confirmó que ese grupo fue entregado a las autoridades de Bahamas el 21 de septiembre, luego de las actuaciones realizadas por las agencias estadounidenses involucradas en el operativo.

El caso vuelve a situar la atención sobre las rutas marítimas utilizadas para intentar llegar a Florida desde Bahamas. Las autoridades estadounidenses mantienen operativos de vigilancia aérea y naval con el objetivo de detectar embarcaciones antes de que alcancen la costa, mientras la causa contra los tres detenidos continúa ante la Justicia federal.