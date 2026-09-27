Guatemala

La sequía afecta los cultivos de 1.2 millones de familias en Guatemala tras 62 días sin lluvias

La evaluación del MAGA advierte que la prolongada falta de precipitaciones compromete la alimentación rural y anticipa un período crítico entre enero y marzo de 2027, especialmente para las siembras de maíz y frijol

Un montaje fotográfico incluye campos secos con personas, un mapa de Guatemala, cajas de granos, logotipos e instituciones en una reunión.
Una composición gráfica ilustra el impacto de la sequía en la agricultura de Guatemala y la respuesta institucional con ayuda alimentaria para las familias afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala estima que 1,2 millones de familias sufrieron pérdidas de cultivos por la sequía, tras una prolongada ausencia de lluvias que amenaza la seguridad alimentaria rural y anticipa meses críticos entre enero y marzo de 2027. La cifra corresponde a una evaluación nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), centrada principalmente en las siembras de maíz y frijol, se conoció en una citación en el Congreso de la República.

La falta de precipitaciones alcanzó los 62 días y llevó a las instituciones estatales a preparar un plan interinstitucional de asistencia humanitaria para las comunidades afectadas. Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, indicó que la propuesta ya fue presentada al presidente de la República.

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En el departamento de Guatemala se identificaron 18.798 familias con pérdidas agrícolas, de acuerdo con los reportes que el MAGA actualiza cada ocho días. Diez municipios están en alerta anaranjada, dos en alerta roja y uno en alerta amarilla.

Dos fotos contiguas con una reunión institucional con identificador de Contraloría General de Cuentas y un rostro femenino en primer plano.
Un grupo de funcionarios participa en una sesión de la Contraloría General de Cuentas junto al primer plano de una integrante de la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Q 500 millones para 671 mil raciones de alimentos

El plan contempla una asignación de Q 500 millones para comprar 671 mil raciones de alimentos, aunque esa cantidad no alcanzará para asistir a todas las familias perjudicadas. Cada paquete tendrá un costo estimado de Q 745 e incluirá 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz: 140 libras de alimentos en total.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ejecutará los recursos mediante un convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que tendría a su cargo la entrega y distribución en los municipios. Las municipalidades elaborarán los listados de beneficiarios, que luego deberán ser validados por los Centros de Operaciones de Emergencia municipales y departamentales antes de llegar al centro nacional.

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La diputada Alexándra Ajcip, subjefa del bloque Elefante, planteó la necesidad de crear un registro unificado de los hogares afectados. Señaló que el MAGA y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional realizan levantamientos separados, sin una nómina única que permita relacionar las pérdidas de cultivos con los niveles de pobreza y desnutrición.

Los registros sanitarios muestran 12.933 niños con desnutrición aguda, de los cuales 6.703 se recuperaron, informó Jimena Corado, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La funcionaria aclaró que un mismo niño puede figurar en más de un caso durante el año, por lo que la cantidad de diagnósticos no coincide necesariamente con el número de menores.

Ajcip pidió que los padrones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tengan prioridad para asignar programas sociales. También solicitó que se crucen con el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social antes de usar las nóminas enviadas por alcaldes.

La legisladora propuso un sistema nacional de información que reúna los datos del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Desarrollo Social, el MAGA, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otras instituciones. La finalidad es identificar las condiciones de cada familia y dirigir los programas sociales según sus necesidades.

La Procuraduría de Derechos Humanos fue convocada para actuar como observadora en las mesas de trabajo sobre la asistencia humanitaria. Ajcip anunció que fiscalizará la distribución de los alimentos en el departamento de Guatemala.

Proyección de la crisis hasta febrero de 2027

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional coordina una actualización de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, una escala que analiza la gravedad de la inseguridad alimentaria. La segunda proyección abarcará de octubre de 2026 a febrero de 2027 y buscará estimar los efectos de la sequía para ajustar las acciones de respuesta.

Martha Salazar, subsecretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, explicó que el ejercicio reúne a instituciones y especialistas en gestión de emergencias para evaluar la situación alimentaria y nutricional del país. El análisis considera los daños provocados por la falta de lluvias y su impacto sobre los hogares vulnerables.

Selvin Fuentes, de Save the Children, sostuvo que estas evaluaciones permiten visibilizar la inseguridad alimentaria en poblaciones afectadas por el fenómeno de El Niño. “Este tipo de ejercicios nos permiten poner sobre la mesa aspectos asociados a temas de inseguridad alimentaria en poblaciones que están siendo afectadas ahora mismo”, afirmó.

En la reunión participaron Dinorah Herrera, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA; Martha Salazar, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional; María Eugenia Morales, del Ministerio de Desarrollo Social, y representantes de la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.

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