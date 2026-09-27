“Me hacían bullying”: la historia de la boxeadora con raíces nicaragüenses que busca una corona mundial

Gipzy Díaz busca disputar un título mundial de peso átomo antes de que finalice 2026. (Foto: Redes sociales de Gipzy Díaz)

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Gipzy Díaz tiene 24 años, una carrera profesional invicta y una meta para diciembre de 2026: pelear por un título mundial de peso átomo. La boxeadora costarricense de raíces nicaragüenses, conocida como El Ángel, se convirtió en la primera pugilista profesional de Guanacaste y en la única centroamericana de su categoría incluida en los rankings de los tres principales organismos mundiales.

La campeona posee el título latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de 46,3 kilos (102 libras) y acumula 13 triunfos profesionales, seis por nocaut. Su objetivo es disputar una corona mundial antes de que termine 2026, respaldada por su posición entre las aspirantes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el CMB.

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Díaz aparece entre las cinco primeras clasificadas de la FIB, ocupa el octavo lugar de la OMB y figura undécima en el CMB. Ese recorrido internacional surgió de una trayectoria que incluyó el acoso que sufrió durante su infancia, los entrenamientos nocturnos junto a su padre y una derrota inicial que no alteró su decisión de seguir en el boxeo, según Confidencial.digital.

La boxeadora costarricense ostenta el título latino del CMB y se ubica en los rankings de tres organismos mundiales. (Foto: Redes sociales de Gipzy Díaz)

Las raíces nicaragüenses marcaron la infancia de Gipzy Díaz en San José

La historia de la pugilista comenzó en San José, Costa Rica, en una familia con fuertes raíces nicaragüenses. Su madre, Dina Nubia Saraya López, nació en Tipitapa, Managua, mientras que su padre, Enrique Díaz Brizuela, es originario de Teustepe, Boaco.

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La mezcla de expresiones costarricenses y nicaragüenses en su forma de hablar la distinguía de sus compañeros de escuela. Esa diferencia, junto con sus vínculos familiares, sus amistades nicaragüenses y el color de su piel, fue motivo de acoso durante la primaria.

“Comencé en el boxeo por varias razones: me hacían bullying en la primaria por tener raíces nicaragüenses y tener amigas nicaragüenses y por mi color de piel morena”, recordó Díaz a Confidencial.digital. El deporte se convirtió en una respuesta ante esas agresiones, aunque el boxeo ya estaba presente en su vida desde pequeña.

Su padre había sido boxeador profesional y la llevaba a peleas y eventos relacionados con la disciplina. Durante una visita a Nicaragua, él le compró sus primeros guantes, cuando la actividad todavía tenía para ella un carácter lúdico.

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A los 13 años, Gipzy decidió entrenar con mayor exigencia y le pidió a su padre que se hiciera cargo de su preparación. Díaz Brizuela trabajaba en la construcción y, al terminar su jornada, descansaba brevemente antes de comenzar las prácticas con su hija a las 7:00 pm.

La primera derrota no cambió su decisión de boxear

Gipzy tenía 14 años cuando disputó su primera pelea, que terminó en derrota. Aquella caída es el combate que más recuerda, pero no porque la hubiera alejado del ring, sino porque la llevó a pensar en la preparación y en la necesidad de recuperarse de los tropiezos.

“Perdí y no me desanimé”, afirmó la boxeadora ante el medio. “Perdí, está bien, pero voy a hacer mejor las cosas, voy a prepararme mejor. Y esto me va a servir de experiencia, para saber levantarme todas las veces que me tenga que caer”.

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El debut profesional de la pugilista impulsó el desarrollo del boxeo femenino en la zona de Guanacaste. (Foto: Redes sociales de Gipzy Díaz)

La familia enfrentaba dificultades para sostener su formación deportiva. No contaba con un gimnasio ni con otras boxeadoras para practicar sparring, el combate de entrenamiento entre púgiles, por lo que se integró al equipo de San José para competir en los Juegos Nacionales, un certamen que se realiza cada dos años.

En su etapa amateur, Díaz acumuló 36 combates, con 28 victorias y seis derrotas. Esa experiencia precedió su salto al profesionalismo, donde logró el título latino del CMB en peso átomo y construyó una carrera sin derrotas.

La llegada de la peleadora al boxeo rentado también tuvo efecto en Guanacaste. Después de su debut, una de sus hermanas siguió el mismo camino y otras dos púgiles de la zona comenzaron sus carreras profesionales.

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El Ángel pelea con movimiento, distancia y golpes rectos

Sobre el cuadrilátero, Díaz basa su propuesta en los desplazamientos, la distancia, los golpes rectos y las combinaciones. Su intención es conectar y salir, sin permanecer cerca de sus rivales durante los intercambios.

“Me gusta moverme, soy muy estilista, me gusta pegar y no me gusta que me peguen porque soy muy estilista, me muevo, paso”, explicó la costarricense a la publicación. Esa forma de combatir acompaña el recorrido que la llevó a ubicarse entre las clasificadas de los organismos mundiales.

El apodo de El Ángel se lo dio una persona cercana a su carrera, aunque la boxeadora le dio un significado personal. “El ángel es un mensajero de Dios”, sostuvo Díaz, al explicar la manera en que entiende ese nombre.

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El estilo sobre el cuadrilátero de la atleta prioriza la movilidad, la distancia y las combinaciones de golpes rectos. (Foto: Redes sociales de Gipzy Díaz)

La campeona quiere transmitir un mensaje de disciplina, enfoque y esfuerzo para que otras niñas vean que pueden alcanzar las metas que se propongan. También espera que las empresas y los patrocinadores se involucren en proyectos para boxeadoras.

Nicaragua y su padre forman parte de su meta mundial

Nicaragua conserva un lugar constante en la vida de Díaz, que visita el país desde niña. Entre sus comidas preferidas menciona la carne asada, el gallopinto y el quesillo.

Entre sus referentes costarricenses están Hannah Valle, la primera campeona mundial del país; Yokasta Valle, a quien reconoce por competir en distintas divisiones; y David Medallita Jiménez. La lista de figuras nicaragüenses que admira incluye a Alexis Argüello y a Román Chocolate González.

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Aun así, Díaz identifica a su padre como su principal modelo. Enrique Díaz Brizuela fue quien la acercó al boxeo y asumió sus primeros entrenamientos, y luego viajó a Estados Unidos para trabajar y contribuir a los gastos de preparación de su hija.

“Mi papá siempre ha estado presente, siempre me ha apoyado, ha invertido en mi carrera”, afirmó la boxeadora. La meta de pelear por una corona mundial reúne el esfuerzo de ambos y se resume en una aspiración compartida: “Tenemos el sueño de ser campeones mundiales”.