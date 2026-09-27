Sociedad

Un micro con hinchas de Estudiantes chocó contra una vaca cuando volvían a La Plata tras la final con Rosario Central

El hecho ocurrió minutos después de salir de Santiago del Estero, donde se disputó el encuentro por la Supercopa Internacional. No hubo heridos

Parte delantera de un ómnibus nocturno dañada con un bovino atrapado en la carrocería frontal junto a la placa de matrícula
El micro que transportaba a hinchas de Estudiantes, con la vaca incrustada en la parte delantera del vehículo
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Un micro que trasladaba hinchas de Estudiantes de La Plata chocó contra una vaca en una ruta de Santiago del Estero mientras emprendía el regreso hacia La Plata, después de la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central. No hubo heridos entre los pasajeros ni los choferes.

El accidente ocurrió a unos 40 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades. El animal, que quedó atravesado en la parte delantera del vehículo, murió a raíz del impacto y el micro sufrió daños que impidieron continuar el recorrido en esa unidad.

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Luego del choque, los hinchas tuvieron que esperar otro micro para retomar el camino a La Plata. Pese a la preocupación inicial entre familiares y otros simpatizantes, las personas que viajaban en el vehículo accidentado resultaron ilesas.

La cuenta de Instagram Debate Pincha informó que los ocupantes se encontraban en buenas condiciones. “Están todos bien, es muy importante”, señalaron desde el perfil vinculado a la comunidad albirroja.

El grupo regresaba de la definición disputada el sábado en el Madre de Ciudades, donde Rosario Central se impuso por 3-1 frente a Estudiantes y se quedó con la Supercopa Internacional.

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Una jornada cargada de polémicas

El post partido tuvo más de un altercado. En este sentido, y luego de la escandalosa final, el presidente de la institución platense, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego al terminar el encuentro y encaró al árbitro, Darío Herrera. En un video se lo escucha gritar “es toda tuya, sos un ladrón”, antes de que un integrante de seguridad lo apartara.

“Hay que ver quién llevó a que el final sea así. En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que se termine de esta manera. No hay que quitarle méritos a Central que es un buen equipo, pero hubo algo más en el medio que termina llevando el partido hasta este lugar”, declaró Verón a ESPN.

Después, los hinchas de Estudiantes de La Plata que viajaron a la provincia santiagueña denunciaron que la Policía utilizó gas pimienta y balas de goma durante la desconcentración posterior al partido ante Rosario Central.

Según los testimonios difundidos, los incidentes ocurrieron cuando los simpatizantes salían del estadio y se dirigían hacia los micros que los llevarían de regreso a la provincia de Buenos Aires. Un asistente que registró la situación afirmó que la gente ya estaba subiendo a los colectivos. Otros hinchas sostuvieron que efectivos pasaron por la zona, arrojaron gas pimienta y efectuaron disparos de postas de goma.

Los hinchas de Estudiantes de La Plata denunciaron represión policial tras la final ante Rosario Central (X: @sebamorzone)

Hasta ahora no hubo información sobre personas heridas ni detenidas y tampoco se conoció una explicación oficial de la Policía de Santiago del Estero respecto de las circunstancias del operativo o de los elementos utilizados.

Las denuncias se sumaron a otros cuestionamientos de los seguidores pinchas durante la jornada. De acuerdo con sus versiones, una caravana de 35 micros sufrió controles reiterados en el tramo final del viaje hacia el estadio, que provocaron demoras y malestar en medio de altas temperaturas. Además, antes del inicio del encuentro, los simpatizantes denunciaron que efectivos de Infantería y agentes montados avanzaron sobre un grupo que cantaba fuera del predio.

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