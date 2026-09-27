Canciller de Taiwán viaja a Belice y Guatemala con una delegación de más de 30 representantes

Canciller de Taiwán, Lin Chia-Lung, encabeza una delegación de más de 30 representantes de los sectores tecnológico y energético en su gira por Belice y Guatemala. (@SantiPenap)

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El canciller taiwanés Lin visitará Belice y Guatemala acompañado por una delegación integrada por más de 30 representantes de sectores como la energía verde, la inteligencia artificial y la biotecnología. El grupo también incluirá integrantes del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán, según informó la Cancillería de Taiwán en un comunicado recogido por EFE.

Durante la gira, el ministro se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. La agenda también contempla inspecciones a varios proyectos financiados por Taiwán en ambos países centroamericanos.

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La Cancillería taiwanesa no precisó cuándo regresarán a la isla Lin y los demás miembros de la misión. Según la agencia estatal CNA, el titular de Exteriores ha visitado a aliados diplomáticos de Taiwán en distintas regiones desde que asumió el cargo en mayo de 2024.

Taiwán amplió su oficina comercial para cubrir a seis aliados en América Latina y el Caribe

En julio, Taipéi amplió las funciones de su antigua Oficina Comercial para Centroamérica. La representación, que hasta entonces atendía únicamente a Belice y Guatemala, pasó a abarcar también a Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

La modificación dejó a esa dependencia a cargo de seis de los siete aliados diplomáticos que Taiwán conserva en América Latina y el Caribe. Haití es el único país de la región que mantiene relaciones oficiales con la isla y que no quedó incluido en la nueva cobertura de la oficina.

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Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con 12 Estados, siete de ellos en América Latina y el Caribe: Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves. La visita de Lin a Belice y Guatemala incluirá encuentros con las autoridades de ambos países y recorridos por iniciativas de cooperación respaldadas por Taipéi.

El ministro de Exteriores taiwanés mantendrá encuentros oficiales con el primer ministro de Belice y el presidente de Guatemala. (Foto: cortesía)

La presencia de empresarios y representantes de áreas vinculadas con tecnologías y energía forma parte de la delegación anunciada por la Cancillería. El comunicado no detalló cuáles serán los proyectos que el canciller y la comitiva inspeccionarán durante el viaje, de acuerdo a información de EFE.

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CNA informó que uno de los desplazamientos de Lin tuvo lugar en abril, cuando visitó Esuatini, en el sur de África. Esa misión iba a estar encabezada por el presidente taiwanés, Lai Ching-te, quien finalmente canceló su participación.

Las autoridades de Taiwán señalaron entonces que Seychelles, Madagascar y Mauricio revocaron los permisos de sobrevuelo del avión presidencial. De acuerdo con la explicación oficial, la medida fue comunicada sin “previo aviso” ni “motivo aparente”.

Lai también se vio obligado a cancelar en julio del año pasado un viaje previsto a Paraguay, Belice y Guatemala. Medios internacionales, entre ellos Financial Times, informaron que la suspensión estuvo relacionada con la negativa de la Casa Blanca a autorizar una escala en Estados Unidos.

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En aquella ocasión, Taipéi no llegó a anunciar públicamente la visita presidencial. El itinerario quedó cancelado antes de que las autoridades taiwanesas comunicaran de manera oficial la agenda del viaje.

En los últimos años, Taiwán perdió el reconocimiento diplomático de varios países de América Latina y el Caribe. Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras establecieron relaciones diplomáticas con Pekín y rompieron sus vínculos oficiales con Taipéi.

China considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio. El Gobierno chino exige a los países que establecen relaciones diplomáticas con Pekín que rompan previamente sus lazos oficiales con la isla.

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