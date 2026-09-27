Su abuela denunció que abusaba de su hermana menor, estuvo tres años prófugo y lo atraparon en Banfield

Agentes de la Policía Federal Argentina custodian a un hombre detenido en Banfield por una causa de abuso sexual.

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Un joven de 23 años que estaba prófugo acusado de abusar sexualmente de su hermana menor de edad fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en Banfield, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La causa comenzó el 20 de junio de 2023, cuando la abuela de la víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero para realizar una denuncia penal.

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Según relató la mujer, su nieta había sido abusada sexualmente por su propio hermano en al menos tres oportunidades. De acuerdo con la acusación, los episodios habrían ocurrido durante la madrugada, cuando la denunciante se retiraba de la vivienda para dirigirse a su trabajo, ubicado en la localidad de Caseros.

En el marco de la investigación, la víctima fue entrevistada en Cámara Gesell. Con el avance de la causa y los elementos reunidos, la Justicia ordenó un allanamiento con el objetivo de detener al sospechoso.

La Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero, donde la abuela de la víctima realizó la denuncia

Sin embargo, cuando se llevó adelante el procedimiento, el acusado no fue encontrado. A partir de entonces, permaneció prófugo y su paradero se mantuvo desconocido para los investigadores.

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Luego de casi tres años sin poder localizarlo, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Departamental, a cargo del fiscal Ricardo Romero, convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para dar con el sospechoso.

Los agentes iniciaron tareas de campo y análisis de información, con la colaboración del Departamento Técnico de Cibercrimen, que utilizó un equipo de geolocalización.

A partir de esas medidas, los investigadores lograron establecer un posible lugar de trabajo del prófugo y el número de teléfono que utilizaría. Además, determinaron que el dispositivo operaba en inmediaciones de un domicilio de Banfield, que pertenecería a un familiar del acusado.

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El acusado fue detenido en la vía pública, sobre la calle Rodríguez Peña al 1900 en Banfield

Con la información obtenida, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González, autorizó un procedimiento para concretar la captura.

Los efectivos federales montaron entonces un operativo de vigilancia en los alrededores de la vivienda. En un momento, observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del sospechoso.

Tras corroborar su identidad, lo detuvieron en la vía pública sobre la calle Rodríguez Peña al 1900, en Banfield.

El acusado, argentino y de 23 años, quedó a disposición de la Justicia por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años”.

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