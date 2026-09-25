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El llamativo mensaje de La Joaqui tras el descargo de Luck Ra: “No digas mentiras sobre mi, y no diré verdades sobre ti”

La cantante compartió un video en TikTok con una canción cuya letra fue interpretada por sus seguidores como una indirecta para su expareja, luego de que él hablara de su vínculo con Tiago PZK

La indirecta de La Joaqui a Luck Ra tras su descargo
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Tras el descargo de Luck Ra, en el que el artista cordobés se refirió a la nueva relación entre La Joaqui y Tiago PZK, la cantante de RKT publicó un video en TikTok que sus seguidores leyeron como una respuesta. La publicación incluyó una canción con un mensaje sobre la manipulación y las mentiras, aunque la artista no mencionó a nadie de forma directa.

Sé que eres un manipulador experto y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se escucha en el fragmento, de una canción de Kendrick Lamar, que eligió La Joaqui para acompañar las imágenes. La letra generó especulaciones entre sus seguidores, que la vincularon con el pronunciamiento previo de Luck Ra sobre el romance de la cantante con Tiago PZK.

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En los comentarios, parte de los usuarios respaldó a la intérprete con frases como “mamacita está volviendo a su brillo” y “largalo todo Joaquinha”. Otros, en cambio, cuestionaron su publicación y dejaron mensajes como “Entonces la tipa se mete con un pana de él, y el malo es él”, “Luck Ra ídolo, no me importa lo que digan” y “sacando un clavo con otro”. La frase “mamacita está volviendo a su brillo” también se repitió entre las reacciones.

En el video, La Joaqui aparece sentada en un ambiente interior y mira a cámara con una expresión relajada. Lleva el cabello negro, largo y lacio, peinado hacia atrás con raya al medio, además de delineado oscuro, pestañas marcadas y labios rosados.

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La Joaqui habló de su presente emocional a más de un mes de su ruptura con Luck Ra
La Joaqui publicó un video en TikTok con un fragmento musical sobre la manipulación y las mentiras

La cantante viste una prenda negra sobre una camiseta clara y una pieza de textura beige sobre uno de los hombros. También se distingue un tatuaje en el cuello, varios anillos y uñas largas claras con diseños oscuros. La escena cuenta con iluminación cálida, una pared beige y una viga de madera al fondo.

Durante la noche del jueves, Luck Ra se refirió a las versiones que vinculan sentimentalmente a La Joaqui con Tiago PZK y expresó su malestar con el cantante, a quien consideraba cercano. En una charla con el streamer Coscu, el cordobés dijo que se sintió expuesto luego de la ruptura y cuestionó la difusión de información sobre su vida privada.

El artista sostuvo que, después de la separación, solo había hablado del tema con dos personas: Tiago PZK y Lit Killah. Según relató, se encontraba en Nueva York cuando se enteró de que la noticia ya había trascendido. “Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, afirmó.

La furia de Luck Ra con Tiago PZK tras su relación con La Joaqui

Luck Ra agregó que desconocía cómo se había difundido esa información y que la situación tuvo consecuencias en su vida personal. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al car...”, dijo. También rechazó la idea de que no hubiese existido una amistad entre ambos: “Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda...”.

Para el músico, los límites entre amistad, compañerismo y una relación laboral no son rígidos. “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, señaló.

El cantante contó además que los mensajes de apoyo que había recibido de Tiago PZK adquirieron otro sentido para él tras conocerse las versiones del romance. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’. Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, sostuvo.

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