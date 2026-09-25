Es madre, se considera “la Messi de la UFC” y tendrá una oportunidad histórica: “La voy a noquear con una patada a la cabeza”

El baile de Ailin Pérez en el festejo tras una victoria

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Ailín Pérez enfrentará a Norma Dumont este sábado en el Meta Apex de Enterprise, Nevada, durante UFC Vegas 121, en un combate que puede acercar a la argentina a una pelea titular en el peso gallo femenino. La luchadora, conocida como “Fiona”, llega con un récord de 13-2 y una racha de seis victorias consecutivas en la organización.

El cruce forma parte de la cartelera preliminar del evento, encabezado por Raul Rosas Jr. y Raoni Barcelos, y se transmitirá por Paramount+.

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La oriunda de Hurlingham debutó en la organización con una derrota ante Stephanie Egger en septiembre de 2022. Desde entonces no volvió a perder: encadenó victorias sobre Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa y Darya Zheleznyakova, esta última por sumisión en menos de cuatro minutos.

Pérez con su clásico festejo (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El sexto eslabón de esa cadena llegó el 28 de febrero pasado en Ciudad de México, cuando Pérez se impuso por decisión unánime a Macy Chiasson en UFC Fight Night 268. Las tarjetas marcaron 29-28 a su favor en las tres boletas, resultado que la instaló en el séptimo lugar del ranking de peso gallo y confirmó su ingreso al grupo de contendientes directas al título mundial.

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Estadísticas que respaldan el ascenso

El historial de Pérez en la categoría incluye marcas que la distinguen dentro de la división. Acumula 28 derribos en peleas de peso gallo femenino de UFC, la segunda cifra más alta detrás de las 32 de Amanda Nunes, y estableció el récord de un combate individual con los 10 derribos que logró en su presentación de UFC con ESPN. Su promedio de 1,58 golpes significativos recibidos por pelea es, además, el más bajo registrado en la historia de la categoría, un dato que refleja la solidez de su defensa dentro del octágono.

Esa combinación de efectividad ofensiva y capacidad de contención llevó a la peleadora, de 31 años, al cuarto puesto del ranking oficial de peso gallo, según la clasificación de Sherdog, que la describe como “una seria candidata al título en una división crónicamente escasa de contendientes”. Otra particularidad de Pérez es que combina su actividad con la maternidad de un niño de ocho años. “Es muy difícil llevar una vida paralela, pero no imposible. Lo he demostrado en esta corta pero exitosa carrera con mi hijo”, le supo contar a ESPN.

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Un historial marcado por cruces en el pesaje

La luchadora argentina es controversial dentro y fuera del octágono (Vasquez-Imagn Images)

Los pesajes previos a sus combates se convirtieron en un escenario recurrente de tensión para Pérez. En septiembre de 2024, antes de su pelea ante Zheleznyakova en UFC París, la argentina no logró dar el peso reglamentario y debió ceder el 20% de su bolsa a modo de sanción. Tracy Cortez, con quien mantenía un cruce previo en redes sociales, aprovechó el episodio para bromear en público con que Pérez podía recuperar ese dinero con lo que genera en su cuenta de OnlyFans, plataforma en la que la argentina también tuvo presencia. Con el dinero que recaudó en dicha plataforma, contó que pagó “mucho tiempo el alquiler” y que había una diferencia “abismal” respecto de lo que ganaba con el deporte. Hoy está enfocada en su disciplina.

Meses más tarde, en el pesaje previo al combate ante Chiasson en México, la escena volvió a tensarse: Pérez realizó su clásico baile de twerk con una vincha mexicana y una bandera argentina, lo que provocó que la estadounidense se abalanzara sobre ella antes de que el personal de la organización interviniera para separarlas.

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El tenso momento en el pesaje entre Ailín Pérez y Macy Chiasson

Rivalidad con condimento extra

El duelo contra Dumont llega además con un antecedente cruzado en el ranking. La brasileña perdió en abril ante Joselyne Edwards, quien hoy encabeza la clasificación de la división y a quien Pérez había derrotado en junio de 2024. Ese resultado convierte al combate del sábado en una vía indirecta hacia una eventual pelea titular para la argentina, en caso de sumar su séptima victoria consecutiva.

“Yo soy la número uno conteniente del título. No necesito ganarle a Norma para mostrarle a todos que soy la uno por el hecho de que le gané a la uno, ¿no? Entonces, vine a Las Vegas a hacer un trámite, que es ganar a la brasilera para poder tener una oportunidad titular sin importarme cómo quede en el ranking. Eso no me importa", lanzó en la previa, en una entrevista con DSports.

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En cuanto a su pálpito sobre el combate anticipó: “Yo estoy lista para pelear tres asaltos si lo necesito. Pero la estrategia está basada en que le tengo que ganar a Norma en el primer asalto. La voy a noquear con una patada a la cabeza. Lo practiqué y así va a ser”.

Pérez suele acompañar sus triunfos con el mismo festejo distintivo, el baile de twerk, que repitió tras vencer a Chiasson en México, después de dirigirse al público con una frase que generó repercusión: “Soy argentina, la c... de su madre, pero viva México”. En esa misma presentación, había anticipado su ambición de disputar el cinturón frente a Tracy Cortez, otra de las figuras centrales de la categoría.

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“Me manifiesto así después de la victoria, a veces lo hago después de noquear o finalizar a mis oponentes. No me importa si no les gusta, es mi manera de ser”, sostuvo sobre sus polémicos bailes, en diálogo con Sportscenter. “Me considero la Messi de la UFC, siendo la única mujer con mayor racha activa en la actualidad, con récord de derribos, récord a ras de lona y soy historia. No me lo va a quitar nadie”, había indicado en enero de 2025. Ahora, buscará un nuevo triunfo.