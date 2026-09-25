Kaia Gerber revela cómo su hermano Presley la apoyó hasta sus últimos días: “Era muy dulce”

Kaia Gerber reveló que su hermano le enviaba fotos mientras miraba su actuación en The Shards, apenas días antes de morir (Instagram/Captura web)

Guardar

Kaia Gerber contó que su hermano Presley Gerber seguía de cerca su trabajo actoral apenas cuatro días antes de morir, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de California. La actriz, de 25 años, reveló que Presley se aseguraba de enviarle fotos mientras miraba sus episodios en la serie de FX The Shards, un gesto que definió como “muy dulce” en diálogo con la revista PEOPLE.

Durante un evento en Los Ángeles el 16 de septiembre, Gerber explicó que había organizado reuniones para ver junto a sus padres, la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, los primeros episodios de la producción creada por Ryan Murphy. En The Shards, Kaia interpreta a la presidenta del centro de estudiantes Susan Reynolds.

PUBLICIDAD

Como Presley estaba lejos de la familia, seguía la serie por su cuenta y compartía con ella su reacción.

Kaia Gerber y Homer Gere protagonizan "The Shards". (Captura de video)

“Mi hermano ha estado mirando, lo cual es muy dulce”, dijo la actriz a PEOPLE. “Me manda fotos mientras la mira”.

Sin embargo, ese intercambio no fue el único gesto de respaldo del hermano mayor en los meses previos a su muerte. Según recordó Just Jared, la última aparición pública de Presley se produjo el 20 de mayo, cuando acompañó a su hermana y a sus padres en el lanzamiento de la colección de Kaia con la marca Re/Done, evento en el que también se presentó su cortometraje Short/Cuts. Aquella salida marcó una de sus primeras apariciones públicas tras haber hablado abiertamente sobre su salud mental en diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

Asimismo, en mayo, Presley también había celebrado en redes sociales el lanzamiento del primer número de Library Science, el proyecto de club de lectura que Kaia fundó junto a la escritora Alyssa Reeder. “Muy orgulloso de ti”, escribió en los comentarios de la publicación.

Kaia Gerber definió a su hermano como "el maestro absoluto" de la honestidad dentro de su familia. (Instagram)

La relación entre los hermanos y el peso del silencio familiar

Kaia, la única hermana de Presley, describió en una entrevista con Vogue publicada el 11 de agosto cómo la franqueza de su hermano sobre sus problemas cambió la dinámica de una familia históricamente reservada.

“Mis padres, durante la mayor parte de nuestras vidas, fueron muy, muy privados y no compartían nada, y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice ‘voy a ser muy humano para todos’”, afirmó.

PUBLICIDAD

En esa misma conversación, la actriz explicó que las dificultades de Presley la llevaron a asumir un rol distinto dentro del núcleo familiar. “Empecé a identificarme como quien no tiene problemas y nunca quise pedir ayuda”, relató. “Sentía que era demasiado tener dos hijos que necesitaban algo”.

Kaia Gerber contó que asumió el rol de "la hija fácil" de la familia debido a los problemas de su hermano. (AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS)

Presley murió el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, según registros de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles. Los paramédicos que respondieron al llamado lo declararon muerto a las 9:45 de la mañana.

Grabaciones obtenidas por PEOPLE muestran que el Departamento de Policía de Santa Mónica recibió un aviso por un paro cardíaco en la cuadra 1000 de la calle Berkeley, mientras que otro despacho policial mencionó una posible sobredosis en la misma dirección. La policía de Santa Mónica confirmó que investiga el fallecimiento del modelo como una presunta sobredosis, según informó Entertainment Weekly.

PUBLICIDAD