Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

Primer teaser de 'Gremlins 3', la película que supone el regreso al universo de los años 80 y al personaje de Gizmo, una de las criaturas fantásticas más populares de su época.

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Warner Bros. modificó la fecha de estreno de la tercera película de la franquicia Gremlins, cuyo título todavía no ha sido anunciado. La cinta llegará ahora a los cines el 6 de octubre de 2028, casi 11 meses después de la fecha que tenía prevista originalmente, el 19 de noviembre de 2027.

El proyecto contará con Chris Columbus como director. Columbus fue guionista de la primera película de Gremlins, estrenada en 1984 y dirigida por Joe Dante.

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Para la nueva entrega, Hannah Marks está a cargo del guion a partir de un borrador inicial desarrollado por Columbus junto con Zach Lipovsky y Adam B. Stein, responsables de Final Destination Bloodlines.

La producción reúne a integrantes de Amblin Entertainment y 26th Street Pictures. Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producirán junto con Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe. Steven Spielberg participará como productor ejecutivo junto con Eleanor Columbus, de Maiden Voyage.

Asimismo, en el adelanto se muestra a Gizmo asomando desde una mochila tras forcejear para sacar la cabeza, un plano que remite directamente a la estética original de la franquicia.

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El adelanto de Gremlins da un vistazo a Gizmo.

Tras esa segunda película, la franquicia quedó sin nuevas entregas cinematográficas durante más de tres décadas. El único desarrollo intermedio fue Gremlins: Los secretos de los Mogwai, una serie de animación de dos temporadas emitida por HBO Max.

La película original de Gremlins presentó una historia centrada en unas criaturas que combinaban características adorables con comportamientos peligrosos. El filme dio paso a una secuela, Gremlins 2: The New Batch, estrenada en 1990 y también dirigida por Joe Dante.

La franquicia se extendió posteriormente a la televisión con Gremlins: Secrets of the Mogwai, una serie animada producida por Warner Bros. y Amblin. La producción comenzó su emisión en 2023 a través de HBO Max y cuenta hasta ahora con dos temporadas.

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El cambio de fecha de Gremlins 3 forma parte de una serie de modificaciones realizadas por Warner Bros. en su calendario cinematográfico.

El retraso de Gremlins 3 se suma a otros dentro del estudio. Imagen de 'Gremlins'

Cabe destacar que el estudio también movió el estreno de Dynamic Duo, una película animada desarrollada por DC Studios y Warner Bros. Animation.

Dynamic Duo llegará ahora a los cines el 22 de septiembre de 2028, después de que su fecha anterior estuviera programada para el 30 de junio del mismo año. La película se centrará en dos personajes que han utilizado el nombre de Robin en diferentes etapas de la historia de DC: Dick Grayson y Jason Todd.

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El proyecto será desarrollado por Swaybox, un estudio especializado en animación y marionetas, y combinará animación, marionetas y efectos generados por computadora. Matt Aldrich está escribiendo el guion.

Dynamic Duo también tuvo un retraso en su lanzamiento.

La producción estará encabezada por James Gunn y Peter Safran, de DC Studios, junto con Matt Reeves y su compañía 6th & Idaho. El estreno de Dynamic Duo quedó situado siete meses después de The Batman: Part II, película dirigida por Reeves que tiene previsto llegar a los cines en febrero de 2028.

Los cambios anunciados modifican el calendario previsto para ambas producciones, aunque no se han indicado nuevas razones específicas para los ajustes de las fechas.