La tormenta que amenaza la costa este de EEUU podría traer ráfagas de hasta 97 km/h y mareas altas este fin de semana

Un nor’easter afectará la costa este de Estados Unidos entre el 25 y el 27 de septiembre con ráfagas de viento e inundaciones costeras. (REUTERS/Brendan McDermid)

Guardar

Un nor’easter, una tormenta extratropical que se forma o se intensifica frente a la costa atlántica de Estados Unidos y recibe su nombre por los vientos del noreste que soplan hacia tierra, afectará la costa este entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre. El sistema llevará lluvias, ráfagas de hasta 97 km/h, oleaje e inundaciones costeras desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra, con alertas en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Delaware, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En el área de Boston, Cape Cod, Rhode Island y sectores del litoral de Massachusetts, las previsiones incluyen ráfagas de hasta 97 km/h, lluvias persistentes y oleaje elevado. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, emitió advertencias por vientos fuertes, alertas por oleaje y vigilancias por inundaciones costeras para el período de mayor impacto, previsto entre la noche del viernes y el sábado.

PUBLICIDAD

El sistema coincide con un ciclo de mareas astronómicas altas durante el fin de semana, lo que puede elevar el nivel del agua en bahías, ríos mareales y zonas urbanas costeras. El episodio no está bajo seguimiento del Centro Nacional de Huracanes porque se trata de un sistema extratropical, conocido como nor’easter, y no de un ciclón tropical. La vigilancia corresponde a las oficinas regionales del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué estados de Estados Unidos están bajo alerta por el nor’easter?

Las advertencias y vigilancias se extienden desde el norte de Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra. Los sectores con mayor exposición incluyen los Outer Banks, la costa de Virginia, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Long Island, el área metropolitana de Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. Las autoridades esperan que los mayores problemas se concentren cerca del litoral, donde el viento del noreste empuja el agua hacia la costa.

PUBLICIDAD

En Nueva Jersey y Delaware, el organismo emitió advertencias por inundación costera y viento para áreas cercanas al Atlántico. Las previsiones contemplan varios ciclos de marea con anegamientos en rutas, estacionamientos, zonas residenciales bajas y accesos a playas. La oficina del Servicio Meteorológico en Filadelfia señaló que los vientos sostenidos pueden ubicarse entre 48 y 64 km/h, con ráfagas de hasta 97 km/h en la costa inmediata.

En Carolina del Norte, el impacto comenzó antes que en Nueva Inglaterra por la acción del viento, las olas y el aumento del nivel del mar. The Weather Channel informó que las comunidades de los Outer Banks afrontan oleaje intenso, erosión y anegamientos en sectores vulnerables durante las mareas altas. La persistencia del viento puede limitar el drenaje natural en caminos y áreas de baja elevación.

PUBLICIDAD

El paso del temporal coincide con un ciclo de mareas astronómicas altas que eleva el riesgo de anegamiento en las zonas del litoral. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cuánto lloverá en Massachusetts, Rhode Island y Nueva Inglaterra?

Las estimaciones de precipitación varían según la distancia respecto de la costa. AccuWeather prevé entre 25 y 50 milímetros de lluvia desde Maryland hasta Maine, aunque anticipa acumulados de entre 102 y 203 milímetros en partes del centro de Massachusetts, Cape Cod y el extremo oriental de Long Island. Esas cifras equivalen a cuatro a ocho pulgadas y muestran que los valores superiores a cinco pulgadas quedarían restringidos a zonas específicas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la lluvia comenzará el viernes por la tarde en la costa de Massachusetts y aumentará durante la noche. El sábado concentrará el período de mayor actividad en el este y sudeste del estado, con posibilidad de anegamientos urbanos si las precipitaciones coinciden con las mareas altas. La agencia no prevé que todas las zonas de Nueva Inglaterra reciban los mismos acumulados.

PUBLICIDAD

The Weather Channel ubicó el principal riesgo de lluvia intensa sobre el sur costero de Nueva Inglaterra, con efectos posibles en el área urbana de Boston, Cape Cod y Rhode Island. El medio meteorológico señaló que la duración del sistema puede extender las precipitaciones hasta el domingo y dejar lluvias residuales al comienzo de la semana siguiente.

¿Cuáles serán las ráfagas de viento más fuertes durante el temporal?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por vientos fuertes para Boston, sectores del este y sudeste de Massachusetts y partes de Rhode Island. El aviso contempla vientos del noreste de 40 a 56 km/h, con ráfagas de hasta 97 km/h desde la mañana del viernes hasta la madrugada del domingo. La entidad advirtió que las condiciones pueden derribar ramas, afectar líneas eléctricas y dificultar la circulación de vehículos altos.

PUBLICIDAD

“Se esperan cortes de energía”, indicó el organismo en el texto de la advertencia difundida para Massachusetts y Rhode Island. El aviso también señala que los habitantes deben asegurar objetos que puedan desplazarse por acción del viento. Las localidades incluidas abarcan Boston, Quincy, Gloucester, Plymouth, New Bedford, Chatham, Provincetown, Nantucket y Martha’s Vineyard, entre otras comunidades costeras.

AccuWeather proyectó ráfagas más altas en áreas puntuales de Cape Ann, Cape Cod y las islas, donde podrían alcanzar entre 80 y 113 km/h. La firma indicó que la intensidad dependerá de la proximidad del centro de baja presión a la costa y de la evolución de la circulación de vientos durante el sábado.

PUBLICIDAD

Las estimaciones meteorológicas prevén acumulados de lluvia de hasta 203 milímetros en áreas puntuales de Massachusetts y Long Island. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Habrá inundaciones costeras en Nueva York, Long Island y Connecticut?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por inundación costera para sectores del sur de Connecticut y el sureste de Nueva York, entre ellos el Bronx, el norte de Queens y el sur de Westchester. El pronóstico indica que el agua podría alcanzar entre 0,6 y 0,9 metros sobre el nivel del suelo en zonas costeras vulnerables desde la noche del viernes hasta el domingo.

La agencia informó que las áreas afectadas pueden incluir rutas, estacionamientos, parques, céspedes, viviendas y comercios cercanos al agua. “Es probable que haya numerosos cierres de carreteras”, advirtió el organismo, que también anticipó que la inundación puede extenderse hacia el interior a través de ríos mareales y bahías. Los ciclos de marea diurnos del sábado y domingo concentran el mayor riesgo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Para Long Island, la agencia activó una vigilancia por inundación costera, una alerta por oleaje alto y un aviso por viento. Las ráfagas pueden alcanzar 89 km/h en sectores expuestos, mientras que el mar agitado puede afectar playas, malecones, puertos deportivos y caminos costeros. El impacto será distinto según la orientación de cada bahía y la coincidencia entre viento, oleaje y marea alta, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

¿Qué ocurrirá con el oleaje y la erosión en la costa este?

El oleaje elevado será uno de los principales factores de riesgo desde Carolina del Norte hasta Massachusetts. AccuWeather prevé que el viento persistente empuje agua del Atlántico hacia la costa, con especial atención sobre los Outer Banks, Hampton Roads en Virginia, las bahías de Chesapeake y Delaware, Nueva Jersey, Long Island y el este de Massachusetts, según AccuWeather.

PUBLICIDAD

The Weather Channel informó que las olas y el viento pueden provocar erosión de playas y mantener inundaciones durante más de un ciclo de marea. En Nueva Inglaterra, la agencia meteorológica nacional mantiene alertas por oleaje alto en sectores de Cape Cod y Massachusetts costera, donde el mar permanecerá agitado incluso después de que las lluvias pierdan intensidad.

El escenario previsto para el domingo incluye una disminución gradual de la fuerza del sistema, aunque las lluvias, las ráfagas y las inundaciones de marea pueden persistir en algunas zonas. Las autoridades recomiendan seguir los avisos locales, evitar rutas cubiertas por agua y revisar posibles cambios en vuelos, transporte marítimo y servicios eléctricos. Las oficinas regionales del Servicio Meteorológico Nacional actualizarán sus alertas a medida que cambie la posición de la baja presión.