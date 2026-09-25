Economía

La pobreza entre los menores de 14 años llegó al 44,5% en el primer semestre del año

La incidencia fue mayor entre los niños que en el resto de los grupos etarios, mientras que la indigencia también mostró un fuerte peso entre los menores

Los niños de 0 a 14 años fueron el grupo con mayor incidencia de la pobreza (NA)
Los niños de 0 a 14 años fueron el grupo con mayor incidencia de la pobreza (NA)
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La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en los principales centros urbanos del país durante el primer semestre del año, lo que, al extrapolar el indicador al total nacional, equivale a unos 15,56 millones de personas. Sin embargo, la incidencia fue significativamente mayor entre los menores de 14 años, grupo en el que llegó al 44,5%, 3,2 puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025. De ese total, el 10,8% se encuentra en situación de indigencia.

Siguiendo la tendencia histórica, los niños de 0 a 14 años fueron el grupo con mayor incidencia de la pobreza, seguidos por las personas de 15 a 29 años, con 36,9%; de 30 a 64 años, con 28,8%; y de 65 años y más, con 14,8%.

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“Los niños de 0 a 14 años registraron el menor aumento relativo (+4% o 165.000 personas más), pero un aumento importante en indigencia (+21% o 175.000 personas más), posiblemente por el fuerte aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, señaló el IERAL.

En este sentido, según el Indec, el ingreso per cápita familiar creció en promedio un 11,5% durante el período, mientras que la CBA subió un 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), un 19,6 por ciento. Esa brecha redujo el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

Gráfico de líneas con la evolución del porcentaje de pobreza por cuatro grupos de edad desde fines de 2023 hasta la primera mitad de 2026

De todos modos, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea indicó que el aumento de la pobreza se concentró principalmente en edades con fuerte participación en el mercado de trabajo. Casi la mitad de las nuevas personas en situación de pobreza (919.000) tiene entre 30 y 64 años. Le siguen los jóvenes de 15 a 29 años, con 481.000 personas más. En conjunto, ambos grupos suman cerca de un 1,4 millones de personas, unas 7 de cada 10 del incremento del último semestre.

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En términos relativos, el mayor aumento se produjo entre los mayores de 65 años. “La cantidad de personas pobres en este grupo creció 55% en un semestre y la de indigentes, 60%. Son variaciones elevadas sobre una base baja, ya que históricamente se trata del grupo con menor incidencia de pobreza dada la amplia cobertura previsional. Aun así, el deterioro constituye una señal de alerta sobre la evolución de los ingresos previsionales frente a las canastas”, remarcó el IERAL.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA señaló: “La política social sigue evitando un deterioro mucho mayor. Las simulaciones del ODSA muestran que, al descontar del ingreso de los hogares la AUH, otros programas de transferencias y pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplica”.

“Según nuestras estimaciones, en el escenario actual, en ausencia de esas transferencias el orden de magnitud contrafactual se ubicaría aproximadamente entre 14%-15%. Esto muestra la fuerte contribución de la política social para contener la pobreza extrema, aun cuando su capacidad protectora haya perdido intensidad durante 2025-2026″, agregó.

Según la UCA, la política social sigue evitando un deterioro mucho mayor de la tasa de pobreza. REUTERS/Agustín Marcarian
Según la UCA, la política social sigue evitando un deterioro mucho mayor de la tasa de pobreza. REUTERS/Agustín Marcarian

Por aglomerado, Concordia registró la tasa de pobreza más alta, con el 56,2%, seguida por Gran Resistencia (48,6%), Posadas (42,2%) y Corrientes (41,0%). En el extremo opuesto, CABA presentó la menor incidencia, con 11,1%, seguida por Neuquén-Plottier (19,6%) y Mar del Plata (20,4%). Gran Córdoba, en tanto, se ubicó en 31,1%, ligeramente por debajo del promedio de los aglomerados relevados.

La comparación interanual muestra una heterogeneidad aún mayor. Mientras algunos aglomerados registraron incrementos significativos, como Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (+10,3 puntos porcentuales), Concordia (+7,0 p.p.), Viedma-Carmen de Patagones (+6,5 p.p.), Santiago del Estero-La Banda y La Rioja (+6,0 p.p. en ambos casos), otros exhibieron descensos importantes.

Entre estos se destacan Mar del Plata (-7,1 p.p.), Río Gallegos (-6,7 p.p.), Neuquén-Plottier (-6,4 p.p.) y Gran Rosario (-5,0 p.p.). Gran Córdoba, por su parte, registró un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025.

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