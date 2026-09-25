Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Pierre Gasly no cedió su posición a Franco Colapinto en pista, un hecho que abrió la controversia sobre las órdenes de equipo en Alpine

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Pierre Gasly no cedió su posición ante Franco Colapinto en una carrera de Fórmula 1, una decisión que abrió una discusión sobre las órdenes de equipo de Alpine y derivó en críticas y amenazas contra el piloto francés en redes sociales. El episodio volvió a poner en primer plano la rivalidad entre compañeros, que comparten auto, información y objetivos, pero compiten por imponerse dentro de la misma escudería.

El periodista especializado en Fórmula 1 Mariano Angarolla cuestionó las amenazas contra Gasly y explicó que la rivalidad interna forma parte de la categoría. “El principal rival que vos tenés dentro de la Fórmula 1 es tu compañero de equipo”, afirmó en Infobae A las Nueve.

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Angarolla sostuvo que cada piloto busca imponerse ante quien conduce un auto similar. “Al primero que le tenés que ganar es a tu compañero de equipo”, dijo.

El periodista Mariano Angarolla afirmó que la disputa directa con el compañero de garaje constituye la principal rivalidad de la Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

La competencia interna entre Colapinto y Gasly

La Fórmula 1 combina el trabajo colectivo con una disputa individual entre pilotos del mismo equipo. Angarolla explicó que esa competencia influye en los contratos, la continuidad y el lugar que cada corredor ocupa dentro de la escudería.

“Si tu compañero de equipo te gana con claridad, el equipo empieza a ver esa diferencia y tu butaca empieza a correr riesgo”, señaló Angarolla. Según el periodista, esa situación ocurre en todas las escuderías, aunque recibe más atención por el crecimiento de Colapinto.

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También atribuyó al equipo una responsabilidad en el episodio de pista. “Ahí hubo un error, primero hubo un error del equipo”, afirmó sobre la demora para resolver la posición entre ambos pilotos.

Angarolla señaló que Gasly podía tener condiciones contractuales como primer piloto, aunque aclaró que no conoce los acuerdos internos.

El nivel de rendimiento de cada piloto dentro de una misma escudería incide directamente en la continuidad de sus contratos REUTERS/Jakub Porzycki

Los resultados de Franco Colapinto en Alpine

De acuerdo con el periodista, Colapinto mejoró sus resultados desde que recibió un auto comparable al de Gasly. “En las últimas once carreras, Franco sumó 26 puntos y Gasly 24”, sostuvo.

El periodista consideró que esos números aumentan la presión sobre el piloto francés. “El que tiene más presión es Gasly que Franco”, dijo Angarolla. También aseguró que Colapinto ya tiene asegurada su continuidad para la próxima temporada. “Franco ya sabe que el año que viene corre”, afirmó.

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Angarolla proyectó un futuro de Colapinto en una escudería de mayor rendimiento. “Yo no tengo duda”, respondió cuando le preguntaron si el argentino puede llegar a un equipo competitivo.

Franco Colapinto sumó 26 puntos frente a los 24 de Pierre Gasly en el transcurso de las últimas once competencias (@AlpineF1Team)

Las condiciones que Angarolla destacó de Colapinto

Para Angarolla, Colapinto logró resultados por encima de las posibilidades que ofrece su auto. “Esa posición, por el auto que él tiene, es como ganar”, expresó al referirse a sus actuaciones recientes.

El periodista destacó su capacidad en las largadas. “Hoy es el mejor largador de la Fórmula 1”, afirmó. Angarolla también definió a Colapinto como un piloto agresivo, aunque valoró que evitara maniobras que pudieran comprometer su relación con Gasly. “Hay que saber cuándo revelarse”, señaló.

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Sobre la relación entre ambos corredores, Angarolla pidió entender la competencia como parte del deporte. “Esta rivalidad con Gasly está, va a seguir existiendo”, afirmó.

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