El “Come Hombres de Los Frailes” murió tras un operativo ejecutado por la policía en República Dominicana

Santos Franco Jiménez, alias "Come Hombres de Los Frailes", murió durante un operativo de la Policía Nacional en Santo Domingo Este./ (Redes Diego Pesqueira)

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Santos Franco Jiménez, conocido como el “Come Hombres de Los Frailes”, murió este viernes tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana en el sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este.

Tenía 35 años y era buscado por su presunta vinculación con varios delitos, entre ellos un homicidio ocurrido el 22 de febrero.

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La institución identificó al fallecido como Santos Franco Jiménez y señaló que el operativo estuvo a cargo de la Dirección Central de Investigación (DICRIM). El hecho ocurrió cerca de las 6:10 de la mañana de este 25 de septiembre, según el informe policial difundido en redes sociales.

De acuerdo con la versión oficial, los investigadores localizaron a Jiménez en la calle Carlos Teo Cruz, donde intentaban ejecutar una orden de arresto emitida bajo el número 2026-AJ0015784.

La Policía sostuvo que el hombre abrió fuego contra los agentes con una pistola Glock calibre 45, por lo que la patrulla respondió a los disparos.

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El presunto delincuente sufrió heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde murió mientras recibía atención médica, alrededor de las 6:32 de la mañana.

El expediente de Santos Franco Jiménez incluía antecedentes por asociación de malhechores, homicidio y robo./ (Redes Diego Pesqueira)

En el lugar, los agentes ocuparon la pistola Glock calibre 45, serie MUU508, y cuatro casquillos del mismo calibre. El arma quedó bajo custodia para los procedimientos legales y las pericias correspondientes.

La Policía indicó que Jiménez tenía antecedentes en sus archivos por asociación de malhechores, homicidio y robo. La institución no divulgó detalles sobre los casos por los que lo investigaba ni precisó si el arma incautada había sido sometida a análisis balísticos para determinar si fue utilizada en otros hechos.

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Septiembre acumula decenas de muertes en intervenciones policiales

El caso se suma a una sucesión de muertes durante operativos y alegados intercambios de disparos con la Policía Nacional en distintas zonas de República Dominicana durante 2026.

Datos publicados por Diario Libre señalan que, hasta el 21 de septiembre, se habían contabilizado 180 personas fallecidas en intervenciones policiales este año, una cifra extraoficial. El medio consignó que septiembre concentraba al menos 25 muertes hasta esa fecha, mientras que el 22 de septiembre el registro mensual ascendió a 27 casos.

La Policía Nacional ocupó una pistola calibre 45 y cuatro casquillos tras el enfrentamiento en la calle Carlos Teo Cruz./ (Redes Diego Pesqueira)

Entre los episodios recientes figura la muerte de Javier Mercedes Severino, alias “Javielito”, de 27 años, en Villa Guerrero, provincia El Seibo. Según la Policía, el joven era buscado por una tentativa de homicidio y disparó contra agentes de la DICRIM durante un operativo nocturno. Fue trasladado al Hospital Doctor Teófilo Hernández, donde murió.

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En Villa Riva, provincia Duarte, también falleció Pedro Núñez, conocido como “Puli”. Informaciones preliminares citadas por el diario dominicano señalaron que el hombre enfrentó a tiros a los agentes durante una intervención en el distrito municipal de Guaraguao.

Otros casos reportados por las autoridades

La lista de muertes incluye a Jorge Luis Tissol Báez, alias “Yiro”, a quien las autoridades vinculaban con la estructura denominada “Los Fantasmas”. Murió en San Pedro de Macorís. La Policía atribuyó a ese grupo presuntos casos de sicariato, asociación de malhechores, narcotráfico y secuestro.

También falleció Cristofer Almonte Díaz, alias “Niño”, quien era requerido por una orden judicial por su presunta relación con un homicidio agravado en Santiago de los Caballeros. Según el informe preliminar, viajaba con otras dos personas en un automóvil por la avenida Circunvalación Norte cuando detectó la presencia policial y abrió fuego contra los agentes.

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Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) estuvieron al frente del operativo en el cual cayó el "Come hombres de los Frailes". /(Policía Nacional República Dominicana)

Otros nombres incluidos en el recuento son Jhoan Omar Leonardo Rodríguez, alias “Fugao”, muerto en la carretera Pimentel-Nagua; Rolando Torres, apodado “el Coco”, fallecido en Salcedo, y Luis David Fortuna Perdomo, conocido como “Caco de Leche”, a quien la Policía vinculaba con la muerte de una menor de edad.