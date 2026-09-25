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‘Castlevania’ celebra sus 40 años con juego gratis, conciertos y vinilos

La celebración también anticipa el estreno de Belmont’s Curse el 15 de octubre de 2026

Castlevania presenta un nuevo video.
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Konami lanzó el 26 de septiembre Castlevania: 40th Anniversary, una adaptación gratuita del primer juego de la franquicia para iOS y Android. La promoción estará disponible hasta el 24 de octubre: quienes descarguen el título durante ese plazo podrán conservarlo, seguir jugando después de su retiro de las tiendas e incluso volver a instalarlo.

Cómo funciona la versión para móviles

El lanzamiento es un port directo del juego original de 1986. Un port es una adaptación que traslada un título a otro dispositivo sin rehacer su estructura principal. En este caso, Konami incorporó controles virtuales sobre la pantalla táctil para reemplazar los botones de un mando tradicional.

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El juego puede obtenerse mediante App Store y Google Play. También funciona sin conexión a internet una vez instalado, por lo que no requiere acceso permanente a los servidores para iniciar una partida. No se trata de una demostración ni de un acceso gratuito que expire: el límite del 24 de octubre se aplica al momento de reclamarlo.

El primer Castlevania debutó en Japón el 26 de septiembre de 1986 para Famicom Disk System y más tarde llegó a NES y otros sistemas. La aventura tiene como protagonista a Simon Belmont, integrante de un clan de cazadores de vampiros que ingresa al castillo de Drácula armado con un látigo.

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Su estructura está formada por fases lineales con enemigos, trampas y combates contra jefes. También conserva la elevada dificultad de la edición original. Las entregas posteriores adoptarían mapas interconectados y progresión mediante habilidades, elementos asociados al término metroidvania.

Descuentos, conciertos y ediciones en vinilo

La descarga gratuita coincide con el 40 aniversario de la franquicia. Para acompañar el lanzamiento, Konami publicó un video conmemorativo que recorre distintas entregas y muestra sus respectivos años de estreno.

La celebración incluye una ronda de descuentos en tiendas digitales de PC y consolas. Las promociones alcanzarán a Steam, PlayStation Store, Xbox Store y Nintendo eShop, aunque Konami todavía no comunicó porcentajes, juegos incluidos ni fechas concretas para todas las regiones.

La agenda continuará en la primavera de 2027 con Castlevania 40th Anniversary: An Orchestral Concert, una serie de presentaciones musicales programadas para Tokio, Londres y Los Ángeles. Las funciones estarán dedicadas a composiciones de distintas etapas de la franquicia.

Konami también prepara ediciones en vinilo de las bandas sonoras de Castlevania y Castlevania: Symphony of the Night. La tienda japonesa de la desarrolladora sumó nuevo merchandising por el aniversario, pero hasta ahora no se confirmó si esos productos tendrán distribución oficial en Occidente.

Vampire Survivors: Ode to Castlevania, de Poncle.
Vampire Survivors: Ode to Castlevania, de Poncle.

La posible pista sobre una colección 3D

Una escena del video conmemorativo despertó especulaciones entre los seguidores. La imagen muestra al protagonista junto a cuatro cuadros, cada uno vinculado con un título específico de la serie. El primero representa a Castlevania: Belmont’s Curse, mientras que los otros corresponden a Castlevania: Curse of Darkness, Castlevania: Lament of Innocence y Castlevania: Lords of Shadow.

La elección de esas tres aventuras llevó a algunos jugadores a interpretar la escena como una pista sobre una futura recopilación de los Castlevania tridimensionales. Konami no anunció ese proyecto ni explicó por qué seleccionó esos juegos para el video, de modo que la posibilidad permanece como una teoría de la comunidad.

La disponibilidad actual ayuda a explicar el interés. Castlevania: Lords of Shadow puede jugarse en PC y consolas Xbox actuales, pero continúa sin versiones para las plataformas modernas de PlayStation y Nintendo. Castlevania: Curse of Darkness y Castlevania: Lament of Innocence, publicados originalmente en la etapa de PlayStation 2, tampoco cuentan con ediciones para los sistemas actuales mencionados en las fuentes.

El lanzamiento confirmado es Castlevania: Belmont’s Curse, desarrollado junto con Evil Empire y Motion Twin. La nueva entrega llegará el 15 de octubre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

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