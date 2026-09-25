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El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

Documentos oficiales revelan que Reza Nabavi enfrentó dos arrestos relacionados con metanfetaminas en 2002

Presley Gerber
Documentos revelan el pasado del fundador del centro donde murió Presley Gerber.(Instagram/@presleygerber)
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Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, fue ingresado en Resolutions Living el sábado 19 de septiembre, un día antes de su muerte, según información publicada previamente por Page Six.

Fuentes citadas por la publicación afirmaron que el modelo se encontraba visiblemente bajo los efectos de alguna sustancia al momento de su ingreso.

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La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles registró el lugar del fallecimiento como una instalación de rehabilitación.

Sin embargo, un representante del Departamento de Servicios de Salud de California explicó a Page Six que Resolutions Living no está clasificado como un centro residencial de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias con licencia estatal.

Según el organismo, con base en la información pública disponible, el establecimiento parece funcionar como una residencia de recuperación o espacio de vida sobria, categoría que no está sujeta a los mismos requisitos de licencia.

Presley Gerber
El lugar donde Presley Gerber se encontraba no era una residencia de recuperación más que un centro de rehabilitación. (Instagram/@presleygerber)

El fundador y propietario de Resolutions Living, el centro de recuperación de Santa Mónica donde murió Presley Gerber, tuvo antecedentes penales relacionados con drogas de acuerdo con documentos oficiales revisados por Page Six.

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Asimismo, se informó que posteriormente enfrentó obstáculos para obtener su registro profesional como psicólogo en California. Reza Nabavi, actualmente de 50 años, fue arrestado en California en febrero de 2002, cuando tenía 25 años.

Según documentos oficiales citados por la publicación, agentes del Departamento de Policía de Oakland lo encontraron dormido dentro de un automóvil en una zona descrita por las autoridades como un lugar con actividad frecuente relacionada con narcóticos y prostitución.

En el vehículo también se encontraba una adolescente de 15 años, quien, según los documentos, declaró a los agentes que conocía poco a Nabavi y que se encontraba bajo los efectos de metanfetamina.

Durante la revisión del automóvil, los policías reportaron haber encontrado metanfetamina, marihuana, un cuchillo de caza, un arma de fuego y municiones.

Reza Nabavi cargaba consigo varias drogas durante una inspección policial. LinkedIn
Reza Nabavi cargaba consigo varias drogas durante una inspección policial. LinkedIn

En mayo de 2002, Reza Nabavi se declaró sin oposición a un cargo menor por posesión de una sustancia controlada y recibió una condena de 36 meses de libertad condicional.

Ese mismo mes volvió a ser detenido por posesión de narcóticos y objetos relacionados con su consumo, después de que, según los documentos, aceptara vender metanfetamina a un informante. Durante el registro, los agentes afirmaron haber encontrado metanfetamina, una pipa de vidrio y marihuana.

En junio de ese año, Nabavi volvió a declararse sin oposición a un cargo menor por posesión de una sustancia controlada y recibió nuevamente una condena de 36 meses de libertad condicional. En septiembre de 2004 presentó ante la Junta de Psicología de California una solicitud para registrarse como psicólogo.

La petición fue rechazada posteriormente debido a sus antecedentes penales, al vínculo de una de sus condenas con las funciones profesionales de un psicólogo, al uso de sustancias controladas y a conductas consideradas poco profesionales, según los documentos oficiales.

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
El dueño de la clínica donde murió Presley Gerber fue rechazado para ejercer la psicología en 2004. (Instagram/@presleygerber)

Después de otra negativa en mayo de 2005, Reza Nabavi consiguió registrarse como asistente psicológico en enero de 2006. Sin embargo, al mes siguiente esa inscripción fue revocada, aunque la medida quedó suspendida bajo determinadas condiciones durante cinco años.

Entre los requisitos establecidos por la Junta de Psicología estaban someterse a una evaluación psicológica, informar a su empleador sobre la libertad condicional y recibir supervisión semanal de un psicólogo con licencia en California.

Asimismo, debía participar en un programa de recuperación por consumo de drogas y alcohol, continuar con tratamiento y someterse a pruebas aleatorias de sustancias.

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
El dueño de la clínica donde estaba Presley Gerber participó en un programa para controlar las adicciones. (AP/Chris Pizzello)

En diciembre de 2006, Reza Nabavi consiguió finalmente registrarse como psicólogo, de acuerdo con los documentos, después de cumplir con las condiciones establecidas.

La Junta de Psicología le concedió la terminación anticipada de su libertad condicional en mayo de 2008. Actualmente, el organismo registra su licencia con fecha de expiración del 30 de junio de 2028.

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