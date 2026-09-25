Economía

Sturzenegger aseguró que 4 millones de argentinos migrarán del AMBA al interior del país en los próximos 30 años

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se refirió a los cambios poblacionales que pueden generar los nuevos sectores “estrella” de la economía

Hombre calvo, vestido con traje oscuro, camisa azul claro y corbata rosa, habla frente a un micrófono, gesticulando con ambas manos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estimó que 4 millones de argentinos migrarán del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia el interior del país durante los próximos 30 años, a partir de los cambios en la distribución territorial de la actividad económica que, según proyectó, generará el desarrollo de sectores como la energía, la minería, el agro y la inteligencia artificial.

Estamos estimando que como en realidad es un proceso productivo que está bastante distribuido a través del territorio nacional, cuatro millones de argentinos van a migrar del AMBA hacia el interior”, afirmó Sturzenegger al explicar uno de los desafíos geográficos que, según su visión, tendrá la Argentina en las próximas décadas.

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El funcionario, durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, aclaró que no se trata de un movimiento inmediato, sino de un proceso que se desarrollaría durante los próximos treinta años.

De acuerdo con la estimación presentada por el ministro, 2 millones de personas se trasladarían hacia la zona de Neuquén y Río Negro, mientras que 1 millón tendría como destino San Juan y Catamarca y otro millón se dirigiría hacia Salta y Jujuy.

La proyección supone, según Sturzenegger, un cambio en el sentido de los movimientos poblacionales que caracterizaron al país durante buena parte del siglo pasado. “Ese proceso de migración hacia el AMBA, que duró varias décadas en la segunda mitad del siglo XX, se va a revertir en la primera mitad del siglo XXI”, sostuvo.

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Un hombre en traje azul y corbata habla frente a un micrófono apoyado en un podio con una pantalla al fondo
Según Sturzenegger, sectores como la energía, la minería, el agro y la inteligencia artificial impulsarán la migración hacia el interior

La explicación del fenómeno está vinculada, en su planteo, con una transformación de la estructura productiva argentina. Sturzenegger señaló que el Gobierno identifica cuatro grandes sectores con potencial para generar actividad en distintas regiones: el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento vinculada con la inteligencia artificial.

“En estos cuatro grandes sectores Argentina va a ser una potencia mundial”, afirmó.

El desarrollo energético aparece como uno de los principales motores de ese proceso. Sturzenegger sostuvo que los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno permitirán ampliar las inversiones y la producción y estimó que dentro de diez años la Argentina exportará casi USD 50.000 millones en productos energéticos.

Algo similar planteó para la minería, sector para el que proyectó exportaciones de entre USD 40.000 millones y USD 45.000 millones dentro de una década. Según explicó, ambos sectores pasarán a tener una presencia mucho mayor en distintas provincias y, por lo tanto, modificarán la distribución territorial de la actividad económica.

Sin embargo, Sturzenegger advirtió que existe un obstáculo que podría afectar la integración entre las distintas regiones: las leyes de compre provincial que algunas provincias están implementando. Para el ministro, esas normas pueden generar dificultades si obligan a las empresas que abastecen a los nuevos proyectos productivos a instalarse físicamente en las provincias donde se desarrollan las actividades.

La industria energética y la industria minera tienen que abrevar en todo el país”, sostuvo. Y puso como ejemplo a Córdoba: “La industria metalmecánica de Córdoba tiene que beneficiarse y tiene que ser el gran proveedor de la industria minera y la industria energética. No puede exigírsele que migre a San Juan o Catamarca. No es bueno para el país”.

El ministro sostuvo que los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno buscan generar condiciones para atraer inversiones hacia esos sectores. Al referirse a la energía, afirmó que la modificación del denominado “barril criollo” permitió que los productores recuperaran el derecho de propiedad sobre lo que producen y pudieran exportarlo “en las condiciones que el mercado dicta”.

Hombre calvo con traje y corbata habla sonriendo frente a un micrófono mientras sostiene unos anteojos y gesticula con la mano
Sturzenegger advirtió que existe un obstáculo que podría afectar la integración entre las distintas regiones: las leyes de compre provincial

En el caso de la minería, destacó los cambios vinculados con la regulación de la actividad y el mayor protagonismo de las provincias. “Le devolvimos la potestad a las provincias en vez de, de alguna manera, bloquearlos desde el Gobierno nacional”, afirmó.

El funcionario también vinculó el desarrollo regional con las obras de infraestructura y logística. En materia vial, señaló que el Gobierno terminó la licitación de 9.000 kilómetros de rutas troncales y anticipó una nueva etapa que contempla otros 6.000 kilómetros, incluyendo ampliaciones en los corredores con mayor tránsito.

A esto sumó el desarrollo del sistema ferroviario y la licitación del Belgrano Cargas bajo un esquema de “open access”, diseñado, según explicó, para evitar el esquema de las concesiones de los años 90′.

El esquema contempla que un operador quede a cargo de la vía y de su mantenimiento y pueda, además, contar con locomotoras y prestar el servicio. Pero, al mismo tiempo, si otro operador considera que las condiciones no son convenientes, podrá utilizar esa misma infraestructura mediante el pago de un peaje.

El ministro también planteó la necesidad de desarrollar el transporte fluvial para reducir los costos logísticos. Según señaló, mientras el transporte por camión puede costar entre tres y doce centavos de dólar por tonelada, el tren ronda los cuatro centavos y la navegación, un centavo.

Como ejemplo, indicó que trasladar una tonelada de soja desde Formosa hasta Rosario cuesta unos USD 77 por camión, mientras que por vía fluvial el costo se reduce a USD 21, lo que representa una baja cercana al 70% en el costo de transporte.

En este marco, Sturzenegger destacó que la Argentina está atravesando una etapa distinta a la de los últimos años. “Ya no estamos hablando de cómo salimos del precipicio, si se va a pagar el próximo cupón de la deuda, si la inflación se dispara o estamos al borde de una hiperinflación”, afirmó.

“Estamos hablando de que Argentina va a ser potencia en energía, que Argentina va a ser potencia en minería, que Argentina se abra a sí misma una oportunidad en el mundo de las aplicaciones de inteligencia artificial, que va a seguir siendo una potencia en agro y ganadería, y de cómo eso nos afecta a todos en el día a día”, concluyó.

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