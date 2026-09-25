Entretenimiento

Arrestos, drogas y una licencia rechazada: el problemático pasado de Reza Nabavi, dueño del centro donde murió Presley Gerber

Su historial judicial llevó a que California rechazara inicialmente su solicitud para ejercer como psicólogo y posteriormente le impusiera condiciones de supervisión

El pasado de Reza Nabavi, fundador del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber
Reza Nabavi, fundador de Resolutions Living, tuvo dos arrestos relacionados con la posesión de metanfetamina en 2002. (Composición/Instagram)
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El pasado de Reza Nabavi, fundador y propietario de Resolutions Living, volvió a salir a la luz tras la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber. El modelo, de 27 años, falleció el 20 de septiembre en la residencia de recuperación ubicada en Santa Mónica, California, en un caso que las autoridades investigan como una presunta sobredosis. La causa oficial de muerte todavía no ha sido determinada.

Según documentos oficiales revisados por Page Six, Nabavi tenía 25 años cuando fue arrestado por primera vez, en febrero de 2002. Agentes de la policía de Oakland lo encontraron dormido dentro de un automóvil en una zona conocida por actividades relacionadas con narcóticos y prostitución. En el vehículo estaba acompañado por una adolescente de 15 años, quien, de acuerdo con los documentos, dijo que no conocía bien a Nabavi y que estaba bajo los efectos de metanfetamina.

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Durante la revisión del vehículo, los agentes encontraron metanfetamina, marihuana, un cuchillo de caza, una pistola y municiones. En mayo de ese año, Nabavi se declaró no contest ante un cargo menor por posesión de una sustancia controlada y recibió una condena de 36 meses de libertad condicional.

Así era el lujoso centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber
Aunque fue descrito como un centro de rehabilitación tras la muerte de Presley Gerber, Resolutions Living no tenía licencia estatal como centro residencial de tratamiento de adicciones.(Instagram/@presleygerber/Resolutions Living)

Ese mismo mes volvió a ser arrestado después de aceptar vender metanfetamina a un informante. La policía encontró nuevamente dicha sustancia, una pipa de vidrio y marihuana. En junio se declaró no contest por otro cargo de posesión de una sustancia controlada y recibió otros 36 meses de libertad condicional.

El historial judicial tuvo consecuencias en su trayectoria profesional. En septiembre de 2004, Nabavi presentó ante la Junta de Psicología de California una solicitud para registrarse como psicólogo. La petición fue rechazada debido a sus antecedentes penales, el uso de sustancias controladas y una conducta considerada no profesional, de acuerdo con los documentos citados por Page Six.

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Después de otra negativa en 2005, Nabavi logró registrarse como asistente psicológico en enero de 2006. Sin embargo, un mes después su registro fue revocado, aunque la medida quedó suspendida bajo un período de libertad condicional de cinco años. Entre las condiciones figuraban una evaluación psicológica, supervisión semanal de otro psicólogo con licencia, tratamiento por abuso de drogas y alcohol y pruebas aleatorias de sustancias.

Finalmente, en diciembre de 2006 consiguió registrarse como psicólogo tras cumplir las condiciones establecidas. La Junta de Psicología le concedió el fin anticipado de su libertad condicional en mayo de 2008. Su licencia continúa vigente y, según los registros citados por NBC News, tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2028.

Nabavi posteriormente trabajó como director de servicios familiares de Promises Malibu, un centro de rehabilitación frecuentado por celebridades que cerró sus puertas en años posteriores. En 2013 fundó Resolutions Living, una residencia de recuperación en Santa Mónica, además de Resolutions Therapeutic Services, una entidad dedicada a servicios de tratamiento ambulatorio.

Así era el lujoso centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber
Resolutions Living ofrecía alojamiento, comidas preparadas por un chef, gimnasio y personal disponible las 24 horas para sus residentes.(Resolutions Living)

¿Por qué Resolutions Living no es un rehab tradicional?

Aunque el lugar fue descrito por la oficina del médico forense como una “instalación de rehabilitación”, Resolutions Living no está registrado como un centro residencial de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias con licencia estatal.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) explicó a Page Six que, según la información pública disponible, el establecimiento “parece funcionar como un entorno de vida sobria o residencia de recuperación, que no cuenta con licencia del DHCS y, por lo tanto, no está sujeto a los requisitos de licencia estatal”.

La diferencia es relevante. Una residencia de este tipo ofrece alojamiento y apoyo para personas que atraviesan un proceso de recuperación, pero no necesariamente proporciona atención médica en el propio establecimiento.

Los mensajes de despedida a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber
El hijo de Cindy Crawford había hablado públicamente durante años sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.(AP/Chris Pizzello)

Resolutions Living promocionaba alojamiento de largo plazo, apoyo para adicciones y salud mental, personal disponible las 24 horas, comidas preparadas por un chef y un programa de recuperación dividido en tres fases. Su sitio web también indicaba que quienes no contaban con suficiente tiempo de sobriedad para determinados programas ambulatorios eran derivados a otros lugares para una desintoxicación con supervisión médica.

Presley ingresó a Resolutions Living la noche del 19 de septiembre, apenas unas horas antes de ser encontrado muerto en una habitación. Una fuente policial citada por NBC News señaló que llegó alrededor de las 10 p. m. y que posteriormente fue localizado sin vida. La policía investiga el fallecimiento como una presunta sobredosis y no ha señalado indicios de una muerte provocada por terceros.

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