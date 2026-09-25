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Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

Por irregularidades financieras, el club ciudadano podría recibir fuertes reprimendas y hasta descender de categoría

Manchester City, en graves problemas (Reuters/Jason Cairnduff)
Manchester City, en graves problemas (Reuters/Jason Cairnduff)
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El Manchester City fue declarado culpable por infringir las normas financieras de la Premier League en 114 de 115 cargos presentados contra el club. El veredicto, adelantado por el medio norteamericano The Athletic, deja pendiente la definición del castigo, que puede incluir desde amonestaciones y multas económicas hasta su descenso de categoría o la expulsión de la competición.

La sanción podría afectar los resultados deportivos del club si la deducción de puntos se aplica de forma retroactiva. En ese escenario, el equipo de Mánchester podría perder títulos de la Premier League obtenidos durante las etapas de Roberto Mancini y Pep Guardiola. El reglamento contempla una advertencia formal, multas económicas, pérdida de puntos y retirada de trofeos. También prevé la denegación de ingresos procedentes de torneos de la UEFA, restricciones para inscribir jugadores, descalificación o exclusión de futuras competiciones europeas.

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El descenso de categoría y la expulsión de la Premier League están entre las medidas posibles si se confirma la culpabilidad en al menos el 50% de los cargos, algo que la entidad ciudadanía habría superado con notoriedad ya que, a priori, incumplió en más de cien. El City podrá recurrir el fallo ante un comité creado específicamente para analizar el caso.

El City podría recibir multas económicas, quita de puntos y hasta el retiro de títulos obtenidos en los últimos años (REUTERS/Hannah Mckay)
El City podría recibir multas económicas, quita de puntos y hasta el retiro de títulos obtenidos en los últimos años (REUTERS/Hannah Mckay)

La regla W.51 de la Premier League contempla una amonestación, sanciones económicas, deducción de puntos o la expulsión de la liga. El panel también puede combinar esas medidas o imponer otras que considere apropiadas, de acuerdo con la regla W.51.7. Una eventual deducción de puntos podría aplicarse de forma inmediata o retroactiva, con la posibilidad de que el club pierda títulos ya conseguidos. James Hill, director jurídico especializado en regulación deportiva de Onside Law, explicó a The Athletic en 2023: “Es de esperar que, si hay una deducción de puntos, se aplique en adelante”.

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La acusación sostiene que el club no presentó información financiera precisa durante nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. También señala que no entregó detalles completos sobre la remuneración de su entonces entrenador Roberto Mancini entre 2009-10 y 2012-13, período en el que conquistó tres Premier League, dos FA Cup, cuatro EFL Cup y una Community Shield.

Las acusaciones fueron presentadas en febrero de 2023, tras una investigación de cuatro años. Fuentes cercanas al caso, que hablaron bajo anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo públicamente, indicaron a The Athletic que el club fue hallado responsable de todos los cargos menos uno. La investigación comenzó después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara en noviembre de 2018 documentos financieros filtrados del City. El caso fue remitido a una comisión independiente, encargada de determinar si el club había incumplido las normas de la liga inglesa.

Por lo pronto, la institución mancuniana que está bajo propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, cuyo grupo Abu Dhabi United compró el club en 2008, negó siempre las acusaciones y apelará este fallo. En su comunicado de 2023, manifestó su sorpresa por los cargos y afirmó que recibía “con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para que considere imparcialmente el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición”.

Las duras sanciones a las que quedó expuesto el Manchester City:

Irregularidades financieras podrían llevar al City a su expulsión de la Premier League (Reuters/Jason Cairnduff)
Irregularidades financieras podrían llevar al City a su expulsión de la Premier League (Reuters/Jason Cairnduff)
  • Advertencia formal (amonestaciones)
  • Multa económica
  • Quita de puntos con carácter retroactivo
  • Limitación en el número de jugadores que pueden ser inscritos en plantilla para competiciones UEFA
  • Prohibición de inscribir nuevos jugadores en sus plantillas para las competiciones UEFA
  • Prohibición de clasificar a competiciones UEFA
  • Descalificación de competiciones UEFA
  • Exclusión de futuras competiciones UEFA
  • Retiro de títulos conseguidos
  • Expulsión de la Premier League y descenso de categoría si es culpable de al menos el 50% de los cargos (es culpable de 114 de 115)

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