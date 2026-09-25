Honduras

“Nos usan como carne de cañón”: El calvario de un hondureño preso en Ucrania tras escapar del frente ruso

Desde la penumbra de un centro de custodia en Ucrania, el exoficial del Ejército de Honduras Wilson Noel Quintero Guzmán alza la voz para pedir el auxilio diplomático de su país

El hondureño relata la dura realidad del frente de batalla, afirmando que simplemente necesitan gente para enviarla "como carne de cañón".

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Hasta hoy, su nombre no figuraba en las agendas diplomáticas ni en los titulares internacionales. Wilson Noel Quintero Guzmán, exoficial del Ejército de Honduras con 11 años de trayectoria y especialización en ingeniería militar y zapaduría, rompe el silencio desde su cautiverio en Ucrania.

Su relato, mantenido en la sombra hasta la difusión de su testimonio a través del proyecto Camino a Casa, revela por primera vez los pormenores de un engranaje clandestino de reclutamiento engañoso que opera impunemente en la región.

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Infobae continúa llevando de manera rigurosa los casos de latinos en Rusia, visibilizando las historias de quienes fueron engañados y arrastrados al frente de combate en Europa del Este.

La historia de Quintero destapa el modus operandi de una red criminal que utiliza las redes sociales para captar profesionales latinoamericanos. Tras retirarse del ejército hondureño en 2024 para emprender una vida civil como conductor de transporte pesado, Wilson encontró en Facebook un anuncio que prometía empleo como guardia de seguridad privada en la Federación Rusa con salarios altamente competitivos.

Al hacer clic en el enlace de la oferta, fue derivado a un contacto de WhatsApp gestionado por un intermediario hispanohablante. Bajo la falsa promesa de que la empresa reembolsaría el costo de los pasajes al llegar a destino, el hondureño financió su propio boleto aéreo.

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Sin embargo, al aterrizar en Moscú en mayo, la oferta laboral se transformó en un secuestro operativo. Un sujeto desconocido lo trasladó a un hotel que funcionaba como búnker o «casa de seguridad», donde permanecía incomunicado junto a otros siete extranjeros, en su mayoría colombianos. En ese lugar les confiscaron los pasaportes y documentos de identidad, anulando su libertad de movimiento.

Wilson Noel Quintero Guzmán, ciudadano hondureño, relata cómo fue atraído a Rusia con la promesa de un trabajo como guardia de seguridad, solo para ser despojado de sus documentos y forzado a luchar en el frente ruso.

Delante de la línea de fuego: supervivencia en el frente de Bélgorod

Sin recibir entrenamiento táctico ni instrucción en el manejo de armamento, el hondureño relató que él, junto a otros hombres, fueron trasladados a la provincia borderiza de Bélgorod.

Equipados con ametralladoras PKM y munición pesada, los comandantes rusos los desplegaron en la posición más expuesta del frente de combate como «carne de cañón».

Durante días, Quintero y sus compañeros enfrentaron condiciones inhumanas. Sin acceso a provisiones, el hondureño debió recurrir a sus conocimientos conocimientos de supervivencia para filtrar agua de lluvia y tierra para no morir de deshidratación.

Tras ser atacados por fuego enemigo, perder a tres integrantes y sufrir la herida de un compañero boliviano, Wilson coordinó por radio con otros dos reclutados, un colombiano y un paraguayo, para evacuar al lesionado, ante la negativa de los oficiales rusos de brindarle asistencia médica.

Fue en ese momento cuando la retirada se convirtió en una trampa mortal: al percatarse de que el grupo se replegaba, el comandante ruso ordenó abrir fuego directamente contra ellos para ejecutar los deserciones.

Para salvar sus vidas, Wilson y sus compañeros respondieron al ataque, entablaron un combate defensivo en el que murieron dos militares rusos, y lograron desarmar a sus agresores confiscando sus fusiles y dos radios.

Inmediatamente, emprendieron una angustiosa travesía a pie guiándose con un mapa satelital instalado en sus teléfonos celulares.

Sabiendo que los mandos rusos los perseguirían, avanzaron a través de territorio hostil en dirección a las posiciones del ejército ucraniano. Para evitar ser alcanzados por los ataques de artillería o drones de reconocimiento, utilizaron mantas térmicas e improvisaron una bandera blanca.

Desde recibir solo un fusil sin ninguna preparación, hasta las amenazas de sus propios comandantes, su experiencia lo llevó a él y a otros a planificar una rendición con una bandera blanca para salvar sus vidas.

Un patrón de engaño que llevó a hondureños a la guerra en Rusia

El caso de Wilson Quintero no es un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón sistemático de captación en Centroamérica que comenzó a salir a la luz pública hace pocos meses.

A finales de abril del presente año se dio a conocer que siete hondureños viajaron a Rusia, pero cinco lograron huir tras ser engañados; posteriormente, Cancillería les brindó apoyo para su regreso a Honduras tras coordinar las labores consulares pertinentes.

En aquella ocasión, los ciudadanos afectados denunciaron haber sido contactados mediante ofertas falsas para trabajar en sectores como la agricultura y la construcción, antes de percatarse de que el destino real era la primera línea del conflicto bélico.

Hoy, resguardado en un entorno seguro en Ucrania pero con la condición legal de prisionero de guerra, el mayor anhelo de Wilson Noel Quintero Guzmán es reunirse con su hijo y su familia en Honduras.

Su testimonio es un clamor urgente por asistencia consular, acompañamiento jurídico e intermediación diplomática que le permita ser incluido en los esquemas de repatriación o intercambio de prisioneros de guerra.

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