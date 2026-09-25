Guatemala: 632 niños con desnutrición aguda alertan a las autoridades de Quetzaltenango

Un total de 632 niños con desnutrición aguda fueron identificados en el departamento de Quetzaltenango. (Karin Herrera Vicepresidenta de Guatemala)

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632 niños con desnutrición aguda fueron identificados en Quetzaltenango durante una reunión de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mientras la sequía asociada al fenómeno de El Niño compromete las cosechas y la alimentación de millones de personas en Guatemala.

Los casos se concentran en Coatepeque, Quetzaltenango, Flores Costa Cuca, El Palmar y Colomba.

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió acelerar la entrega de alimentos, activar brigadas de salud y nutrición y mantener los mecanismos de alerta para asistir a las familias más expuestas.

La demanda fue dirigida al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El Gobierno prevé asistir a 1.2 millones de familias hasta diciembre de 2026 con un plan alimentario que contará con una inversión adicional de Q500 millones para la compra de alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos.

La emergencia hídrica ya derivó en una alerta roja para 15 municipios de la región del Trifinio, en Chiquimula y Jutiapa, donde hay más de 113,000 familias afectadas.

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Un total de 632 niños con desnutrición aguda fueron identificados en el departamento de Quetzaltenango. (Karin Herrera Vicepresidenta de Guatemala)

La desnutrición infantil y el sobrepeso en el mismo departamento

La secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mireya Palmieri, señaló que Quetzaltenango enfrenta una doble carga de malnutrición: la persistencia de la desnutrición infantil junto con el aumento del sobrepeso y la obesidad desde edades tempranas.

También advirtió que 12 municipios del departamento forman parte del Corredor Seco Ampliado, una zona vulnerable a la variabilidad climática.

La falta de lluvias afecta la producción agrícola, reduce la disponibilidad de alimentos y golpea los medios de vida de las comunidades rurales. Las pérdidas de cultivos ya alcanzaron a más de 300 municipios del país, incluidos 15 considerados prioritarios por la Vicepresidencia.

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Un relevamiento de Oxfam y Acción contra el Hambre registró daños graves en los cultivos de maíz de 36,431 hogares del Corredor Seco. En ocho de cada diez casos, las familias perdieron entre 75% y 100% de sus cosechas.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contabilizaba 14,885 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en la semana epidemiológica 34. La cifra incluía al menos 32 muertes confirmadas durante 2026 y otros 48 casos bajo investigación, según los datos presentados ante la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera, informó a los diputados que 3.2 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria en Guatemala. Del total, alrededor de 1.3 millones viven en áreas rurales vinculadas a tareas agrícolas y 1.4 millones residen en zonas urbanas que dependen de la producción del campo.

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Un total de 632 niños con desnutrición aguda fueron identificados en el departamento de Quetzaltenango. (Karin Herrera Vicepresidenta de Guatemala)

Brigadas sanitarias y obras para la primera infancia

Herrera sostuvo que la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional permite detectar brechas y coordinar intervenciones entre instituciones públicas y municipalidades. La Vicepresidenta reclamó brigadas de salud y nutrición para reforzar la vigilancia, la prevención, la detección, la atención y la recuperación de los menores afectados.

La sesión también reunió al Consejo Departamental de Desarrollo y presentó el programa Nutrir es Avanzar, orientado a fortalecer las acciones multisectoriales contra la desnutrición en los territorios. Entre las prioridades planteadas figuran proyectos de agua potable, saneamiento, centros de recuperación nutricional, cocinas, comedores escolares y Centros de Atención Integral Materno Infantil.

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La vicepresidenta pidió responder con rapidez a las solicitudes de los alcaldes y reforzar el trabajo conjunto entre las municipalidades, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y los actores comunitarios.

Estas medidas se integran a la respuesta interinstitucional que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional impulsa desde marzo junto con el Gabinete Específico de Desarrollo Social ante los efectos de El Niño.

A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación había ejecutado apenas 46.43% de su presupuesto vigente al 21 de septiembre: Q971,65 millones, equivalentes a USD 125,7 millones, según informó Infobae.

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