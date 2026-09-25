Costa Rica

Los dispositivos médicos concentran el 46% de las ventas externas de Costa Rica entre enero y agosto

El rubro generó USD 7,286 millones durante los primeros ocho meses, con un alza de 1%, tras haber avanzado 25% en 2025, y reúne más de 100 empresas de inversión extranjera directa

Entre enero y agosto de 2026, el valor de las exportaciones alcanzó los USD 15,680 millones, un 4% más que en el mismo período de 2025, según informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, de acuerdo con la agencia EFE.. EFE/EPA/ROBIN UTRECHT/Archivo
Entre enero y agosto de 2026, el valor de las exportaciones alcanzó los USD 15,680 millones, un 4% más que en el mismo período de 2025, según informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, de acuerdo con la agencia EFE.. EFE/EPA/ROBIN UTRECHT/Archivo
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Las exportaciones costarricenses de bienes enfrentan desde hace unas semanas un obstáculo que no figuraba en el radar hace un año: un arancel del 12.5% impuesto por Estados Unidos, principal socio comercial del país centroamericano.

La medida, vinculada a una investigación estadounidense sobre importación de bienes producidos con trabajo forzoso, ya se refleja en los números.

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Entre enero y agosto de 2026, el valor de las exportaciones alcanzó los USD 15,680 millones, un 4% más que en el mismo período de 2025, según informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, de acuerdo con la agencia EFE.

América del Norte, el mercado que concentra casi la mitad de las colocaciones del país, ya mostró el primer síntoma de ese nuevo escenario arancelario: retrocedió 2% pese a seguir siendo el principal destino.

El arancel estadounidense presiona un modelo que hasta ahora crecía

Estados Unidos aplicó una tasa del 12.5% a determinadas exportaciones costarricenses, superior al 10% que enfrentan los países del Triángulo Norte centroamericano. Panamá quedó fuera de la medida, lo que deja a Costa Rica en una posición comparativamente desfavorable frente a sus vecinos regionales.

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La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, calificó el resultado del período como positivo pese a ese contexto. “Un crecimiento del 4% es un desempeño favorable, particularmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial y bajo condiciones internas que también plantean retos para el sector exportador”, declaró en un comunicado, según consignó EFE.

El ritmo de expansión, sin embargo, se desaceleró frente al primer semestre del año, cuando las ventas externas habían crecido 7% respecto de igual lapso de 2025, de acuerdo con un análisis de Saborío Consultores, firma costarricense de asesoría económica. Ese informe también atribuye presión adicional a la apreciación del colón, la moneda costarricense.

Los dispositivos médicos sostienen casi la mitad de las ventas externas

Los dispositivos médicos siguen siendo el motor de las exportaciones costarricenses. El sector generó ventas por USD 7,286 millones entre enero y agosto, el 46% del total exportado por el país, aunque su ritmo de crecimiento se moderó a apenas 1% en el período, muy por debajo de otros rubros.

Ese enfriamiento contrasta con el desempeño de 2025, cuando el sector había crecido 25% frente a 2024. El rubro reúne a más de 100 compañías de inversión extranjera directa y emplea a más de 63,000 personas, de acuerdo con datos que Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), organismo estatal de fomento exportador, aportó en distintas presentaciones a lo largo del año.

El sector de equipo de precisión y médico representó el 46 % de las exportaciones de bienes de Costa Rica a julio de 2026, con ventas acumuladas por USD 6.399 millones, según cifras de PROCOMER. Crédito: ForJ Medical CR
El sector de equipo de precisión y médico representó el 46 % de las exportaciones de bienes de Costa Rica a julio de 2026, con ventas acumuladas por USD 6.399 millones, según cifras de PROCOMER. Crédito: ForJ Medical CR

La solidez del rubro también se tradujo en inversión concreta: la empresa Forj Medical inauguró el 24 de septiembre una planta de manufactura de dispositivos médicos en la Zona Franca Evolution, en Alajuela, tras un desembolso de USD 15 millones.

López destacó el peso de otros sectores tradicionales frente al liderazgo tecnológico del país. “El crecimiento de nuestras exportaciones refleja la diversidad de la oferta costarricense. Junto con el liderazgo que Costa Rica ha alcanzado en sectores de alta tecnología, actividades históricas como la agricultura y la industria alimentaria mantienen un desempeño positivo y siguen aportando de manera importante al crecimiento exportador”, señaló a EFE.

La agroindustria y la electrónica compensan la desaceleración médica

Mientras el sector médico frenó su marcha, otros rubros aceleraron. La industria eléctrica y electrónica lideró el crecimiento sectorial con un alza del 18%, seguida por el pecuario y pesca con 12%, la industria alimentaria con 8% y el sector agrícola con 6%. El plástico fue la única rama que retrocedió, con una caída del 5%.

La piña y el banano continúan como los productos agrícolas de mayor peso, con exportaciones cercanas a los USD 900 millones cada uno durante los primeros ocho meses del año.

25/06/2026 Campaña de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) para dar a conocer en Francia sus productos de yuca y piña. ECONOMIA PROCOMER
25/06/2026 Campaña de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) para dar a conocer en Francia sus productos de yuca y piña. ECONOMIA PROCOMER

Asia y Europa ganan terreno mientras Norteamérica retrocede

Asia fue el destino con mayor crecimiento porcentual, con un alza del 25% hasta los USD 1,110 millones, seguida por Europa, que aumentó 10% y sumó USD 3.447 millones.

Centroamérica creció 9%, hasta USD 2,766 millones, mientras que Norteamérica cayó 2%, aunque mantuvo el liderazgo con el 48% del total exportado.

Esa diversificación geográfica gana relevancia frente al nuevo arancel estadounidense. Costa Rica exporta actualmente 164 tipos de productos a 88 mercados distintos, según cifras que Procomer difundió durante el año en distintos foros del sector.

Las proyecciones de crecimiento económico para Costa Rica en 2026 se ubican entre 3,5% y 3,8%, según distintas estimaciones citadas por Saborío Consultores, un rango que refleja tanto la resiliencia exportadora como las presiones fiscales y cambiarias que enfrenta el país.

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