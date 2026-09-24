Far Cry 6 supera 17.000 jugadores en Steam gracias a la rebaja de Ubisoft

(Foto: Ubisoft)

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Ubisoft aplicó un descuento del 90 % a Far Cry 6 en Steam, donde puede comprarse por 5,99 dólares hasta el 1 de octubre. La oferta provocó un fuerte aumento de actividad: el domingo 20 de septiembre, el juego alcanzó un pico de 17.784 usuarios simultáneos y quedó cerca de su récord en la plataforma.

Una rebaja que recuperó miles de jugadores

El efecto de la promoción comenzó a notarse durante el fin de semana. Tras alcanzar los 17.784 usuarios conectados al mismo tiempo, Far Cry 6 continuó por encima de los 15.000 durante los días siguientes.

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La cifra de jugadores simultáneos indica cuántas personas están ejecutando un título en un momento determinado. No representa ventas ni usuarios totales, pero permite medir cambios inmediatos en la actividad de un juego. En este caso, el crecimiento coincidió con la reducción del precio a 5,99 dólares.

La oferta estará activa hasta el 1 de octubre, por lo que todavía existe un plazo limitado para comprar la edición estándar con el 90 % de descuento. Ubisoft extendió la rebaja a otras versiones del juego: la Gold Edition, que incluye los DLC y las expansiones, quedó disponible por 9,99 dólares.

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Far Cry 6 también recibió descuentos en PlayStation y Xbox. En ambas plataformas, la reducción es del 85 % y deja el precio de la edición estándar en 10,49 dólares, por encima del valor vigente en la tienda para PC.

Cerca del récord alcanzado en Steam

El nuevo pico quedó a 2.296 jugadores del máximo registrado por Far Cry 6 en Steam. El récord es de 20.080 usuarios simultáneos y se produjo en mayo de 2023, poco después de que el título llegara a la tienda de Valve.

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Los 17.784 jugadores del 20 de septiembre equivalen a cerca del 88,6 % de aquel máximo. La comparación resulta relevante porque el lanzamiento original ocurrió en octubre de 2021, mientras que su estreno en Steam se concretó en mayo de 2023. La rebaja consiguió acercar nuevamente su actividad a los niveles de llegada a la plataforma varios años después.

El aumento muestra el efecto inmediato que puede tener una reducción pronunciada de precio sobre títulos que llevan tiempo disponibles. En este caso, el descuento permitió que Far Cry 6 volviera a superar ampliamente los 15.000 usuarios simultáneos, una barrera que no alcanzaba con frecuencia desde su desembarco en Steam.

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ARCHIVO - El logotipo de la compañía francesa de videojuegos Ubisoft se muestra en la Semana del Juego de París, el 4 de noviembre de 2017. (Foto AP/Christophe Ena, archivo)

El conflicto de Yara y Antón Castillo

Far Cry 6 es la sexta entrega numerada de la serie de acción en mundo abierto. Su historia transcurre en la isla ficticia de Yara, donde el jugador se enfrenta al régimen encabezado por Antón Castillo, personaje interpretado por Giancarlo Esposito.

La campaña permite utilizar armas convencionales y equipamiento improvisado para combatir a las fuerzas de Castillo. Su estructura abierta deja recorrer distintas zonas de la isla y completar misiones vinculadas con la resistencia local.

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El juego se lanzó originalmente en octubre de 2021, pero tardó alrededor de un año y medio en incorporarse a Steam. Su récord de 20.080 usuarios llegó poco después de ese estreno, en mayo de 2023. La nueva promoción lo devolvió a cifras cercanas a ese máximo, mientras que la Gold Edition permanece rebajada a 9,99 dólares.