Dieron a conocer el primer discurso de Marcelo Gallardo al plantel de Ecuador tras asumir como entrenador de la selección

El primer discurso de Marcelo Gallardo en Ecuador

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Marcelo Gallardo se puso al mando de la selección de Ecuador que en la próxima fecha FIFA afrontará partidos amistosos ante Corea del Sur (mañana en Suwon) y Japón (el próximo jueves 1° de octubre en Yokohama), en lo que será su presentación oficial como DT de la Tri. Desde la cuenta oficial del combinado nacional ecuatoriano revelaron cómo fue el primer discurso del entrenador argentino con sus dirigidos.

“Lo que esperamos justamente es poder ir conociéndonos, aprovechando que tenemos que jugar. Obviamente dentro de ese proceso de conocimiento tenemos partidos por jugar, pero lo más importante es que vamos a aprovechar esta estadía acá en Asia para ir conociéndonos entre todos. Así que primero quiero que lleguen todos los chicos que faltan, que va a ser durante el día de hoy, y salimos a hablar un poquito más en detalle sobre lo que viene”, fueron las palabras captadas por una cámara dentro de la concentración de los ecuatorianos.

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El pasado 17 de septiembre, el Muñeco fue presentado como nuevo director técnico de la selección de Ecuador, con la meta de llevar al equipo a competir al máximo nivel. La presentación se realizó en la Casa de la Selección, donde el entrenador expuso su plan basado en trabajo, exigencia y convicción: “Que los objetivos que tengamos por delante no sean solamente participar, sino intentar competir para ganar”. Talento, eficiencia, disciplina y trabajo serán los pilares de su gestión, sintetizaron desde la web oficial.

Marcelo Gallardo firmó contrato con la selección ecuatoriana hasta 2030 (Foto AP/Dolores Ochoa)

El técnico explicó que aceptó el cargo por el potencial de la generación actual y afirmó que Ecuador tiene calidad para medirse con las principales selecciones: “¿Por qué no estar motivado ante la posibilidad de una selección que tiene materia prima futbolística para seguir siendo potenciada?”. Su propuesta contempla conocer de cerca a los futbolistas, potenciar sus características y construir una identidad colectiva. También señaló que la selección debe representar a todo el país: “Acá no se trata de defender una región, sino de defender un país y una selección”.

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Gallardo mantuvo inicialmente una base importante del grupo que disputó el último Mundial y observará a jugadores de la liga ecuatoriana y del exterior, incluidos jóvenes que pueden llegar a incorporarse de forma progresiva. El seguimiento abarcará su rendimiento deportivo y su dimensión humana.

“Estamos con muchísima ilusión. Nos trazamos los desafíos más altos. Vamos a competir para ganar los objetivos que tenemos por delante”, declaró el ahora seleccionador de 50 años, que ya proyecta la Copa América 2028, las eliminatorias mundialistas y la Copa del Mundo 2030.

LA PRIMERA LISTA DE CONVOCADOS DE GALLARDO EN ECUADOR

Arqueros:

Hernán Galíndez - Huracán

Gonzalo Valle – Liga de Quito

Moisés Ramírez - Kifisia

Defensas

Willian Pacho – PSG

Ángelo Preciado - Atlético Mineiro

Félix Torres – Internacional

Fricio Caicedo – Inter Miami

Jackson Porozo – Tijuana

José Hurtado – Bragantino

Leonardo Realpe – Famalicao

Pervis Estupiñán - Milan

Mediocampistas

Alan Franco - Atlético Mineiro

Alan Minda - Atlético Mineiro

Anthony Valencia – Flamengo

Denil Castillo – Midtjylland

Jordy Alcívar - Independiente del Valle

Pedro Vite – Pumas

Keny Arroyo – Cruzeiro

Delanteros

Gonzalo Plata – Flamengo

Jeremy Sarmiento – Middlesbrough

John Mercado – Sparta Praga

John Yeboah – Venezia

Jordy Caicedo - Huracán

Juan Riquelme Angulo – Sunderland

Kevin Rodríguez - Union Saint Gilloise

Nilson Angulo – Sunderland

(Sparring: Deinner Ordóñez)