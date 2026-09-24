El esquema de movilidad previsional ajusta los haberes de forma mensual en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor

Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes previsionales para octubre mediante la publicación de la resolución 284/2026 en el Boletín Oficial. El incremento es del 1,66%, en línea con el último dato de inflación disponible, y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El organismo previsional argentino administra las prestaciones de millones de beneficiarios en todo el país, desde jubilados y pensionados hasta titulares de programas de asistencia social. La periodicidad de los ajustes responde al mecanismo de movilidad previsional vigente, que indexa los haberes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dato que rige para octubre corresponde a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del período anterior.

PUBLICIDAD

Este esquema de actualización mensual busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la variación de precios. La resolución publicada también extiende el ajuste a los montos de las asignaciones familiares y modifica los rangos de remuneraciones imponibles que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social. Paralelamente, resta que el Gobierno oficialice el bono previsional extraordinario de $70.000 que abona desde 2024.

ANSES oficializó un incremento del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre mediante la resolución 284/2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

Con el aumento del 1,66%, el haber mínimo jubilatorio pasará a $435.748,51 en octubre de 2026. De mantenerse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno abona desde 2024, el ingreso total para quienes cobran el piso previsional ascendería a $505.748,51. El haber máximo, por su parte, quedó fijado en $2.932.174,85; ese grupo no accede al refuerzo extraordinario. Ambos montos surgen de la resolución 284/2026 y rigen para el régimen general de jubilaciones.

PUBLICIDAD

La medida también actualiza el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que integrará el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general. A partir de octubre, la PBU quedará establecida en $199.335,05. Su actualización forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES por la normativa vigente.

Asimismo, la resolución modifica las remuneraciones imponibles sobre las que se calculan los aportes al sistema. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la base máxima ascenderá a $4.769.631,49.

De cuánto serán las pensiones de ANSES en octubre 2026

El incremento del 1,66% también alcanza a las pensiones incluidas en el esquema previsional. En ese marco, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $348.598,81 en octubre de 2026.

PUBLICIDAD

El haber mínimo jubilatorio ascenderá a $435.748,51 en octubre y alcanzará los $505.748,51 con la suma del bono extraordinario de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PUAM, prevista en la Ley Nº 27.260, se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Al igual que el resto de las prestaciones comprendidas en la resolución 284/2026, su actualización responde al índice de inflación del período anterior, correspondiente a agosto.

De cuánto serán los planes sociales de ANSES en octubre 2026

Todos los planes sociales que administra ANSES recibirán en octubre un incremento del 1,66%, el mismo porcentaje que rige para jubilaciones y pensiones.

El ajuste surge de forma automática a partir del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes —es decir, la de agosto—, sin necesidad de una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

PUBLICIDAD

El aumento alcanza a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, las Pensiones No Contributivas y otros programas bajo la órbita del organismo. En cada caso, el nuevo monto resulta de aplicar el 1,66% sobre el valor que cada prestación tenía en septiembre de 2026.