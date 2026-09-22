Honduras reabre la reforma electoral tras la crisis de 2025: el futuro del CNE vuelve al centro del debate

La discusión en el Congreso Nacional incluye cambios al quórum y a las mayorías del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) atraviesa una etapa de cambios y revisión de sus reglas de funcionamiento en un momento en que distintos sectores buscan introducir reformas a la legislación electoral, luego de las dificultades que marcaron el proceso de elecciones generales de 2025.

En medio de este escenario, el consejero Eduardo Fuentes señaló que una de las modificaciones que debería abordarse con carácter urgente es la relacionada con la capacidad del pleno para tomar decisiones cuando alguno de sus integrantes no participa en las sesiones.

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Fuentes considera necesario “blindar” al organismo para evitar que disposiciones que exigen unanimidad terminen convirtiéndose en un mecanismo capaz de detener el funcionamiento del ente encargado de organizar los procesos electorales.

“No podemos seguir teniendo decisiones que tienen que ser por mandato de ley por unanimidad, lo cual paraliza el organismo electoral”, manifestó el consejero.

Su planteamiento ocurre mientras el Congreso Nacional y diferentes sectores de la sociedad discuten una serie de reformas a la Ley Electoral, con la intención de introducir cambios que puedan aplicarse en los próximos procesos electorales.

El CNE en transición

La discusión sobre el funcionamiento del CNE se produce en un contexto particular para la institución. El 11 de septiembre venció el decreto mediante el cual el Congreso Nacional había ampliado temporalmente las funciones de los actuales consejeros.

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La expiración del decreto no produjo una salida automática de los funcionarios. Una disposición incluida en la propia normativa permite que los consejeros continúen en sus cargos mientras el Legislativo no apruebe una nueva reforma o ampliación que modifique esa situación.

Actualmente, Aixa Zelaya, Eduardo Fuentes y Carlos Cardona continúan desempeñando funciones en el organismo electoral, mientras en el Congreso Nacional persisten las conversaciones para definir los siguientes pasos respecto a la integración del pleno.

La situación mantiene abierta una discusión que no se limita a los nombres de quienes ocuparán los cargos, sino que también abarca las reglas bajo las cuales deberá funcionar el órgano electoral.

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El consejero Eduardo Fuentes pide revisar la unanimidad en el CNE para evitar bloqueos.

Fuentes sostiene que cualquier reforma debería tomar en cuenta los problemas que pueden surgir cuando una ausencia impide alcanzar la unanimidad requerida por la legislación.

La unanimidad como obstáculo

Uno de los escenarios que el consejero considera necesario modificar ocurre cuando un consejero propietario decide no participar en una determinada decisión y los suplentes mantienen una posición similar.

En esas circunstancias, explicó, el pleno puede quedar imposibilitado para adoptar resoluciones que requieren unanimidad.

El planteamiento coincide con una de las discusiones que ya se han desarrollado en el Congreso Nacional. En mayo, diputados de la Comisión de Asuntos Electorales plantearon modificar las reglas de funcionamiento del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral para evitar que la ausencia de uno de sus integrantes pueda impedir la toma de decisiones.

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La propuesta legislativa ha colocado nuevamente sobre la mesa el debate sobre el quórum y las mayorías necesarias para que los organismos electorales puedan adoptar resoluciones.

Para Fuentes, el objetivo debe ser garantizar que el CNE pueda continuar funcionando incluso cuando existan ausencias o diferencias entre sus integrantes. Mientras el Congreso avanza en la discusión, el CNE ha comenzado a participar en el análisis de las propuestas.

Fuentes confirmó que el organismo ya tiene lista una opinión técnica sobre las iniciativas presentadas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y por exmagistrados de organismos electorales.

El documento tiene carácter técnico y no vinculante, y será remitido a la Comisión de Asuntos Electorales para que sea utilizado como insumo durante el análisis de las reformas.

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Fuentes explicó que el propósito es identificar cuáles de las reformas pueden implementarse de manera eficiente, especialmente pensando en la planificación y ejecución del próximo proceso electoral general.

Varias iniciativas en el Congreso

El decreto que extendía a los consejeros del CNE venció y el pleno sigue en funciones.

El debate ya incluye iniciativas provenientes de diferentes sectores. En julio, el Congreso Nacional recibió un proyecto elaborado por expresidentes, exconsejeros y exmagistrados de organismos electorales, el cual fue remitido a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio.

A estas propuestas se suman las presentadas por el presidente del Legislativo y las elaboradas por organizaciones de la sociedad civil, la academia y otros sectores.

El paquete presentado por Zambrano contempla múltiples modificaciones a la Ley Electoral, entre ellas cambios relacionados con las Juntas Receptoras de Votos y otros aspectos de la organización de los comicios.

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El CNE ha señalado que las reformas deben ser analizadas considerando los tiempos de planificación y las capacidades técnicas y logísticas necesarias para implementarlas en 2029.