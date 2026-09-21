El golazo en el último minuto que le dio a la selección argentina Sub 19 la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos

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La selección argentina Sub 19 avanzó a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al empatar de forma agónica 1-1 contra Venezuela en el Estadio Marcelo Bielsa (Newell’s) de Rosario. Ramiro Tulián fue el encargado de convertir la igualdad en el último minuto que le permitió al combinado dirigido por Diego Placente clasificarse a la próxima ronda: se medirá contra Chile el miércoles 23 de septiembre a las 10:00. Del otro lado, Paraguay chocará con Perú.

Cuando la ilusión de Argentina se apagaba por el resultado 1-0 en contra, Ramiro Tulián apareció en el último minuto con un golazo para darle la clasificación a las semifinales. El joven de Belgrano de Córdoba ―formó parte del plantel campeón del Torneo Apertura― sacó un potente remate desde afuera del área para vencer la resistencia del arquero Diego Ochoa y estampar el 1-1.

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Respecto al desarrollo del encuentro, el combinado albiceleste contó con varias situaciones de peligro en el arranque. Nicolás Marcipar tuvo la chance de abrir el marcador a los cuatro minutos en un tiro de esquina, pero el arquero Diego Ochoa respondió con una notable atajada. Con el equipo de Diego Placente controlando la pelota, Franco Domínguez quedó mano a mano y la quiso picar para convertir, pero el guardameta vinotino volvió a intervenir para evitar el tanto.

Venezuela reaccionó después de los 20 minutos y tomó el control del desarrollo. Luego de un disparo que se fue cerca del palo, la selección visitante se puso en ventaja a los 26. Tras un pelotazo en largo desde campo propio, el arquero Demian Talavera salió lejos del área para despejar el balón. Sin embargo, el pique benefició a Jesús González, quien aprovechó el mal posicionamiento del guardameta y, con una resolución notable, sacó un remate elevado para estampar el 1-0.

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*El 1-0 de Venezuela con la mala salida del arquero argentino

Argentina intentó reaccionar con una buena jugada individual de Facundo Jainikoski. El atacante de Argentinos Juniors gambeteó por el sector izquierdo y lanzó un centro venenoso que nadie pudo conectar. Demian Talavera se redimió de su error en el tanto de Venezuela y se destacó con una buena tapada sobre Charly Vegas a los 44 minutos. Antes del final del primer tiempo, la Vinotinto generó una nueva chance para aumentar la ventaja, pero el achique del arquero albiceleste y una definición ineficaz de Aquiles Zamora mantuvieron el resultado 1-0.

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El combinado albiceleste afrontó el complemento con la necesidad de revertir el resultado. Los jóvenes respondieron con impronta y se hicieron cargo de llevar las riendas del encuentro contra una Venezuela que se replegó cerca de su área. Ante la falta de situaciones de peligro, Diego Placente refrescó la ofensiva con los ingresos de Ramiro Tulián e Ian Subiabre, quien tomó la posta para conducir los ataques.

Una de las situaciones de peligro más claras llegó con un cabezazo de Matías Satas que se fue cerca del palo. No obstante, Argentina prácticamente no inquietó al arquero Diego Ochoa a lo largo del complemento. Incluso, el marcador central Fernando Cloester ingresó al terreno de juego para jugar de centrodelantero y exprimir su metro noventa de altura.

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El propio defensor tuvo el empate en la última jugada de cabeza, pero se fue rozando el poste. Finalmente, apareció Ramiro Tulián con un sablazo desde afuera del área para estampar el 1-1 definitivo y darle la clasificación a la Selección.

Argentina se clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con cuatro unidades, mismas que Venezuela, pero con mayor diferencia de gol. El combinado de Placente cayó 2-1 contra Paraguay en el debut, mientras que se impuso por 1-0 sobre Uruguay con gol de Franco Domínguez. De esta manera, las definiciones a eliminación directa se llevarán a cabo el miércoles 23 de septiembre: Paraguay chocará con Perú y Chile hará lo propio con la Albiceleste.

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Vale recordar que el combinado albiceleste ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en dos ocasiones. Lo hizo en Rosario en 1982 (superó en la final a Ecuador) y en Santiago de Chile 1986 (venció en la definición a Colombia). Además, se quedó con la medalla de plata en la edición de 2014, luego de perder contra Colombia.

Formaciones

Argentina: Demian Talavera; Santiago Espíndola, Javier Pascual, Nicolás Marcipar, Matías Satas; Leandro Olima, Facundo Carrizo, Uriel Ojeda; Felipe Esquivel, Facundo Jainikoski y Franco González. DT: Diego Placente.

Suplentes: Máximo Leguizamón, Fernando Cloester*, Joaquín Salas*, Thiago Pérez*, Ian Subiabre*, Santiago Silvera y Ramiro Tulián*.

*Ingresaron al partido

Venezuela: Diego Ochoa; Ricardo Rincones, Marcos Maitán, John Mancilla, Sebastián Hernández; Jesús González, Henry Díaz, Diego Claut, Marco Morigi; Ayrton Herrera y Charly Vegas. DT: Juan Domingo Tolisano.

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Suplentes: Alan Vázquez, Luigi Pagano*, Santos Torrealba, David Rodríguez, Juan Uribe, Gustavo Lozano* y Aquiles Zamora*.

*Ingresaron al partido

El calendario de los Juegos Suramericanos 2026

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre

Colombia 2 - Perú 0

Chile 4 - Panamá 1

Jueves 17 de septiembre

Uruguay 1 - Venezuela 0

Argentina 1 - Paraguay 2

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre

Colombia 0 - Panamá 1

Chile 0 - Perú 2

Sábado 19 de septiembre

Paraguay 2 - Venezuela 0

Argentina 1 - Uruguay 0

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre

Colombia 2-3 Chile

Lunes 21 de septiembre

Paraguay 1-1 Uruguay

Perú 2-1 Panamá

Argentina 1-1 Venezuela

FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre

10:00 Argentina vs. Chile

15:00 Paraguay vs. Perú

Viernes 25 de septiembre

Tercer puesto a las 10:00 y Final desde las 15.00

*Formato: los dos primeros de cada grupo clasifican a semifinales; los ganadores juegan la final por el oro y los perdedores el partido por el bronce. Todo se juega en el Estadio Marcelo Bielsa.

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El plantel de Argentina para los Juegos Suramericanos