Deportes

Argentina llegó a 160 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la marca que superó y cómo está en el ranking

La delegación albiceleste cosechó cinco oros, tres platas y 12 bronces

La argentina Camila Amarilla obtuvo el bronce en lucha (Secretaría de Deporte y Turismo Rosario)
La argentina Camila Amarilla obtuvo el bronce en lucha (Secretaría de Deporte y Turismo Rosario)
Guardar

La delegación de Argentina sumó 20 medallas durante el octavo día de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras cosechar cinco oros, tres platas y 12 bronces en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Con estos resultados, el equipo nacional alcanzó un acumulado general de 160 preseas y sostuvo el segundo lugar de la tabla de posiciones por detrás de Brasil.

La selección femenina de handball consiguió una de las victorias más significativas de la jornada al consagrarse campeona del torneo suramericano. El conjunto albiceleste igualó 25-25 frente al seleccionado de Paraguay en el cruce correspondiente a la última fecha de la fase final.

PUBLICIDAD

El empate le garantizó al equipo argentino la medalla de oro y asegurarle la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las disciplinas acuáticas sumaron cuatro primeros puestos para la delegación anfitriona. En esquí náutico y wakeboard, Tobías Giorgis, Ulf Ditsch y Eugenia de Armas lograron medallas de oro en sus respectivas pruebas. En esa misma disciplina, Kayi Ditsch y la dupla conformada por Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo obtuvieron platas, mientras que Violeta Mociulsky, Francisco Giorgis y Victoria de Armas ganaron bronces.

En las regatas de vela disputadas durante la jornada, Lucía Falasca se consagró campeona en la clase ILCA 6. La modalidad de navegación también sumó una plata por intermedio de Florencia Galimberti y Luciano Pesci en Snipe Mixto, además de cuatro medallas de bronce alcanzadas por Chiara Ferretti, Joaquín Reutemann, Martín Alsogaray y Francisco Guaragna Rigonat.

PUBLICIDAD

El tiro deportivo aportó un doble podio y la equitación sumó dos platas

En la disciplina de tiro deportivo, la prueba de Rifle tres posiciones brindó un destacado doble podio para la representación albiceleste. Durante la jornada de clasificación, Alexis Eberhardt encabezó la tabla con 589 puntos, secundado por su compatriota Marcelo Zoccali, quien sumó 584 unidades, rendimiento que le permitió a la delegación agregar dos medallas al total del día.

Por su parte, la equitación registró dos medallas de plata en el concurso completo. Juan Alberto Benítez Gallardo se ubicó segundo en la final individual de salto, en una prueba donde Marcelo Rawson terminó séptimo. A su vez, el equipo conformado por Benítez Gallardo, Rawson y Luciano Brunello obtuvo el segundo lugar en la competencia por equipos.

En lucha libre, Camila Amarilla obtuvo el bronce, al igual que el equipo mixto de judo y Celeste D’arcangelo en gimnasia rítmica en el concurso individual.

Alertas meteorológicas vigentes durante la jornada llevaron a la suspensión de todas las actividades previstas en los Fan Fest de las tres ciudades sede del certamen: Santa Fe, Rafaela y Rosario. En Rosario, la medida también afectó a las competencias de Rugby 7, que se disputaba en el Hipódromo de Rosario, y al fútbol masculino y femenino, programados en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys y en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, respectivamente. Las tres disciplinas quedaron reprogramadas para el lunes.

Argentina sostiene el segundo puesto del medallero general tras ocho jornadas

Así está el medallero
Así está el medallero

Finalizadas las actividades del domingo 20 de septiembre, la delegación de Argentina contabiliza 43 medallas de oro, 45 de plata y 72 de bronce, lo cual da un total de 160 preseas.

De este modo, superó la que fue su performance menos fructífera: la de Cochabamba 2018 (42 oros) a falta de una semana para la finalización del evento.

El certamen lo encabeza Brasil con 177 preseas (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce), mientras que Colombia se ubica en la tercera posición con 110 medallas en total (39 doradas, 37 de plata y 34 de bronce).

Temas Relacionados

Juegos Suramericanos 2026Juegos Suramericanosmedallerodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El golazo de tiro libre de Messi en el empate de Inter Miami: a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 tantos

El capitán argentino volvió a ampliar su registro goleador en la MLS luego de alcanzar su conquista número 100 en el club norteamericano días atrás

El golazo de tiro libre de Messi en el empate de Inter Miami: a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 tantos

Viajan por el mundo para alentar a Argentina en la Copa Davis: la historia detrás de la hinchada que llegó a Neuquén

Un grupo de fanáticos acompaña al equipo argentino desde hace casi dos décadas y convirtió cada serie en una excusa para viajar. Lyon, Kazajistán, Croacia y la final de Zagreb 2016 forman parte de una historia que tuvo un nuevo capítulo en el Ruca Che

Viajan por el mundo para alentar a Argentina en la Copa Davis: la historia detrás de la hinchada que llegó a Neuquén

Tras la victoria de Central sobre Argentinos, Vélez le ganó 3-2 a Tigre y alcanzó la cima de la Tabla Anual

Además, el Canalla se impuso 1-0 sobre el Bicho, Newell’s venció por el mismo resultado a Platense en Vicente López y Belgrano le ganó 2-1 Estudiantes de Río Cuarto

Tras la victoria de Central sobre Argentinos, Vélez le ganó 3-2 a Tigre y alcanzó la cima de la Tabla Anual

Tras los triunfos de Boca y Vélez y la caída de Argentinos, así están las posiciones del Clausura: la lucha por las copas

El Xeneize le ganó 2-0 a San Lorenzo y aprovechó la derrota de Argentinos Juniors para escalar en la Tabla Anual. El Fortín se impuso sobre la hora ante Tigre y se subió a la cima

Tras los triunfos de Boca y Vélez y la caída de Argentinos, así están las posiciones del Clausura: la lucha por las copas

Los mejores memes del clásico que Boca Juniors le ganó a San Lorenzo: Paredes, Lozano y Lautaro Blanco, los destacados

Entre comparaciones con Cafú y Roberto Carlos, referencias a Cristiano Ronaldo y bromas sobre el estado del campo de juego, los hinchas xeneizes no dejaron pasar ningún detalle del partido

Los mejores memes del clásico que Boca Juniors le ganó a San Lorenzo: Paredes, Lozano y Lautaro Blanco, los destacados

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en ‘Animals’

La razón por la que Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en ‘Animals’

Así fue la ceremonia en memoria de Hayden Panettiere

Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

Bryce Dallas Howard habla por primera vez sobre su experiencia con la perimenopausia

Nicolas Cage luce irreconocible con su nuevo estilo durante un evento en Los Ángeles

INFOBAE AMÉRICA

Abinader premió a referentes de la diáspora dominicana en EEUU: quiénes son los 14 homenajeados

Abinader premió a referentes de la diáspora dominicana en EEUU: quiénes son los 14 homenajeados

Panamá no necesita más diagnósticos, lo que necesita es ejecución, sostiene la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Entre 65 a 70 casos nuevos de cáncer infantil se diagnostican anualmente en Panamá

La Fiscalía de Chile volvió a apuntar a Diosdado Cabello por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Maíz y frijol: prácticas para enfrentar la variabilidad climática en Guatemala