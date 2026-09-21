Argentina llegó a 160 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la marca que superó y cómo está en el ranking

La argentina Camila Amarilla obtuvo el bronce en lucha (Secretaría de Deporte y Turismo Rosario)

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La delegación de Argentina sumó 20 medallas durante el octavo día de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras cosechar cinco oros, tres platas y 12 bronces en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Con estos resultados, el equipo nacional alcanzó un acumulado general de 160 preseas y sostuvo el segundo lugar de la tabla de posiciones por detrás de Brasil.

La selección femenina de handball consiguió una de las victorias más significativas de la jornada al consagrarse campeona del torneo suramericano. El conjunto albiceleste igualó 25-25 frente al seleccionado de Paraguay en el cruce correspondiente a la última fecha de la fase final.

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El empate le garantizó al equipo argentino la medalla de oro y asegurarle la clasificación directa para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las disciplinas acuáticas sumaron cuatro primeros puestos para la delegación anfitriona. En esquí náutico y wakeboard, Tobías Giorgis, Ulf Ditsch y Eugenia de Armas lograron medallas de oro en sus respectivas pruebas. En esa misma disciplina, Kayi Ditsch y la dupla conformada por Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo obtuvieron platas, mientras que Violeta Mociulsky, Francisco Giorgis y Victoria de Armas ganaron bronces.

En las regatas de vela disputadas durante la jornada, Lucía Falasca se consagró campeona en la clase ILCA 6. La modalidad de navegación también sumó una plata por intermedio de Florencia Galimberti y Luciano Pesci en Snipe Mixto, además de cuatro medallas de bronce alcanzadas por Chiara Ferretti, Joaquín Reutemann, Martín Alsogaray y Francisco Guaragna Rigonat.

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El tiro deportivo aportó un doble podio y la equitación sumó dos platas

En la disciplina de tiro deportivo, la prueba de Rifle tres posiciones brindó un destacado doble podio para la representación albiceleste. Durante la jornada de clasificación, Alexis Eberhardt encabezó la tabla con 589 puntos, secundado por su compatriota Marcelo Zoccali, quien sumó 584 unidades, rendimiento que le permitió a la delegación agregar dos medallas al total del día.

Por su parte, la equitación registró dos medallas de plata en el concurso completo. Juan Alberto Benítez Gallardo se ubicó segundo en la final individual de salto, en una prueba donde Marcelo Rawson terminó séptimo. A su vez, el equipo conformado por Benítez Gallardo, Rawson y Luciano Brunello obtuvo el segundo lugar en la competencia por equipos.

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En lucha libre, Camila Amarilla obtuvo el bronce, al igual que el equipo mixto de judo y Celeste D’arcangelo en gimnasia rítmica en el concurso individual.

Alertas meteorológicas vigentes durante la jornada llevaron a la suspensión de todas las actividades previstas en los Fan Fest de las tres ciudades sede del certamen: Santa Fe, Rafaela y Rosario. En Rosario, la medida también afectó a las competencias de Rugby 7, que se disputaba en el Hipódromo de Rosario, y al fútbol masculino y femenino, programados en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys y en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, respectivamente. Las tres disciplinas quedaron reprogramadas para el lunes.

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Argentina sostiene el segundo puesto del medallero general tras ocho jornadas

Así está el medallero

Finalizadas las actividades del domingo 20 de septiembre, la delegación de Argentina contabiliza 43 medallas de oro, 45 de plata y 72 de bronce, lo cual da un total de 160 preseas.

De este modo, superó la que fue su performance menos fructífera: la de Cochabamba 2018 (42 oros) a falta de una semana para la finalización del evento.

El certamen lo encabeza Brasil con 177 preseas (71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce), mientras que Colombia se ubica en la tercera posición con 110 medallas en total (39 doradas, 37 de plata y 34 de bronce).

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