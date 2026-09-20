Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

Un arquero se quejó de un escupitajo en el fútbol inglés

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Valentín Taty Castellanos fue acusado de escupir al arquero del Millwall, Filip Marschall, durante el empate 2-2 ante West Ham United en The Den por la fecha 8 de The Championship. El presunto incidente ocurrió en la segunda parte del primer enfrentamiento entre ambos clubes desde 2012 y podría derivar en una suspensión de seis partidos para el delantero argentino si las autoridades concluyen que existió la conducta denunciada.

La situación se produjo cerca del minuto 65, cuando Millwall ganaba 2-0. Marschall tenía la pelota en sus manos y demoró el saque, mientras Castellanos intentó presionarlo para recuperar la posesión. Ambos quedaron involucrados en un cruce dentro del área y el arquero señaló su camiseta ante los árbitros, en una aparente referencia a la acusación.

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El juez Paul Tierney interrumpió el juego para hablar con Marschall. El cuerpo técnico local trasladó el reclamo al cuarto árbitro, Lewis Smith, de acuerdo con las versiones publicadas en Inglaterra, pero sin embargo las primeras repeticiones televisivas no mostraron una imagen concluyente del supuesto escupitajo del delantero que fue citado en varias ocasiones por Lionel Scaloni para la selección argentina en la previa de la Copa del Mundo que se jugó en Norteamérica.

El entrenador de Millwall, Alex Neil, evitó presentar una versión propia de los hechos, aunque sostuvo que no esperaba que su futbolista realizara una denuncia sin fundamentos. “Me sorprendería muchísimo que Filip hubiera hecho una acusación y que no hubiera pasado nada”, afirmó tras el partido, según recogieron medios británicos como The Athletic, The Sun y Daily Mail, entre otros.

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El evento tuvo un preparativo de seguridad distinto para evitar posibles altercados (Reuters)

Neil explicó que no había hablado con Marschall en el vestuario y que conoció el episodio a partir de la comunicación arbitral. “No sabía qué había pasado; el cuarto oficial básicamente dijo que había una acusación de escupir”, señaló. El técnico añadió que la definición dependerá del material disponible y de las autoridades competentes. “Estoy seguro de que habrá grabaciones, o no las habrá si no ocurrió, así que las autoridades se encargarán del asunto”, declaró.

En otra intervención posterior al encuentro, Neil volvió a expresar cautela, aunque insistió en que la denuncia debía ser analizada. “Obviamente, estoy muy lejos, así que me resulta difícil ver lo que pasó, pero no me atrevería a suponer que Fil diría eso sin motivo”, manifestó. “Estoy seguro de que los árbitros y las autoridades, quien sea, lo revisarán y, si lo consideran necesario, estoy seguro de que tomarán medidas”.

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El entrenador de West Ham United, Nuno Espírito Santo, por su parte, aseguró que estaba al tanto del reclamo contra Castellanos, aunque evitó pronunciarse antes de revisar las imágenes. “Estoy al tanto de la acusación”, dijo. El portugués precisó que todavía no había conversado con el delantero argentino. “No vi las imágenes, no hablé con Taty. Para poder responder a eso, tengo que verlo, y voy a mirar las imágenes”, declaró.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) deberá revisar las grabaciones del encuentro y el informe arbitral para establecer si corresponde abrir un proceso disciplinario. De acuerdo con el reglamento citado por The Athletic, escupir a otro jugador implica una sanción obligatoria de seis partidos si se comprueba la infracción.

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El antecedente más cercano mencionado por los medios es el del mediocampista del Burnley Hannibal Mejbri, quien recibió cuatro fechas de suspensión y una multa de 15.000 libras esterlinas (20 mil dólares) en diciembre de 2025, luego de que se difundieran imágenes en las que presuntamente escupía a aficionados del Leeds. Antes, el extremo del Norwich City Borja Sainz fue suspendido seis partidos y multado con 12.000 libras (17 mil dólares) por un episodio ocurrido ante Sunderland, en diciembre de 2024. También se recordó la sanción de seis fechas que recibió Luis Suárez en Inter Miami, después de un incidente con un integrante del personal de Seattle Sounders en agosto del año pasado.

El arquero acusó al delantero argentino de haberlo escupido (Reuters)

La acusación contra Castellanos se produjo antes de la reacción visitante. Millwall se había puesto en ventaja a los 16 minutos, cuando Caleb Taylor convirtió después de dos atajadas del arquero Mads Hermansen. Camiel Neghli amplió la diferencia en el tercer minuto de descuento del primer tiempo tras un saque de banda largo. Nuno Espírito Santo hizo dos modificaciones en el entretiempo e incorporó a Mohamadou Kanté y Pablo. Ambos participaron en el descuento de West Ham a los 74 minutos. Poco después, Konstantinos Mavropanos estableció el 2-2 tras un centro de Manor Solomon.

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Tras el pitido final hubo un altercado en el túnel con participación de jugadores de ambos equipos. El clásico entre estas dos instituciones, que se volvió a jugar después de 14 años, se disputó bajo un operativo policial reforzado, con más de 400 agentes desplegados. Scotland Yard informó seis detenciones hasta las 16:00, entre ellas por agresión a un policía, conducción temeraria e intento de ingresar al estadio en estado de embriaguez.

El empate mantuvo a West Ham invicto en sus últimos seis partidos de la segunda división del fútbol inglés. La investigación sobre el reclamo de Marschall determinará si Castellanos queda expuesto a una sanción disciplinaria.

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