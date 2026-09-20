El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

Lionel Messi es el máximo goleador y asistidor de la MLS en esta temporada (Créditos: AP/Lynne Sladky)

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El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a San Diego FC en su 26° presentación por la Temporada Regular de la Major League Soccer (MLS) en el primer partido posterior a la consagración en la Campeones Cup ante Cruz Azul, que representó el cuarto título oficial de la franquicia en toda su historia. Desde las 20 con transmisión de Apple TV.

Las Garzas atraviesan un presente particular porque lograron un triunfo muy importante ante Los Cementeros, pero se trata de su segunda victoria en sus últimos 10 compromisos entre todas las competencias. La entidad de la Florida necesita volver a encontrar regularidad porque se mantiene en el segundo lugar de la Conferencia Este y está obligado a descontar los nueve puntos de desventaja con el líder Nashville, que se estaría llevando la MLS Supporters’ Shield al cuadro con más puntos de esta fase.

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El encuentro de este domingo contra los de California será el segundo de Cristian Kily González en el banco del Inter Miami. El ex técnico de Rosario Central reemplazó en el cargo a Guillermo Hoyos y tuvo su bautismo ante La Máquina con una notable victoria 2-0 gracias a una gran actuación de Messi: metió el primer gol y asistió a Casemiro en el segundo.

A sus 39 años, el astro rosarino registra 39 partidos en la temporada, con 33 goles y 18 asistencias, después de haber disputado su sexto Mundial con la selección argentina y quedar cerca de otra consagración. Convertido desde hace tiempo en el futbolista más ganador de la historia, Leo llegó a 48 trofeos con la Campeones Cup y sacó distancia con sus principales perseguidores: Dani Alves (43), Marquinhos (43) y Andrés Iniesta (40) en el podio histórico. Con las Garzas ya había alcanzado la Conferencia del Este (no oficial), la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la MLS Cup.

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Messi con la Campeones Cup (AP Foto/Lynne Sladky)

La vitrina de la Pulga incluye 35 títulos en los 778 partidos oficiales que acumuló con el Barcelona (10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes). Su palmarés a lo largo de los 207 partidos con la selección argentina mayor lo vieron apropiarse de dos Copas América, el Mundial en Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005. En 75 presentaciones con PSG le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

El máximo goleador histórico de la Albiceleste figura entre los convocados por Lionel Scaloni para ensayar su última función con la Selección. Será el 6 de octubre ante Benín en el Monumental. Antes de eso, tiene dos cruces de la MLS por delante: el encuentro de la jornada contra San Diego FC y el domingo 27 visitará a Columbus Crew a partir de las 20:00 (hora argentina).

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El rival de esta noche marcha en el noveno lugar de la Conferencia Oeste con 30 puntos y permanece en la pelea por clasificar a los playoffs. Su entrenador es el estadounidense Mikey Varas, su goleador es el danés Marcus Ingvartsen, quien lleva 11 goles en 21 compromisos, y Anders Dreyer es uno de los máximos asistidores del certamen con 11. El líder de ambas estadísticas es Lionel Messi debido a sus 19 goles y 13 asistencias en 22 cotejos de la MLS, según consta en la página oficial del campeonato.

Probables formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian Kily González.

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San Diego FC: Duran Ferree; Oscar Verhoeven, Manu Duah, Ian Murphy, Kieran Sargeant; Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Onni Valakari; Anders Dreyer, Amahl Pellegrino y Elias Achouri. DT: Mikey Varas.

Hora: 20 (hora argentina)

Estadio: Nu Stadium

TV: Apple TV