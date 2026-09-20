Cultura

“Me dijeron que me diera prisa, porque todo se acaba a los 40″: Naomi Watts, homenajeada en San Sebastián

La actriz británica, nominada dos veces al Óscar, recibió la mayor distinción honorífica del festival de cine español

“Me dijeron que me diera prisa, porque todo se acaba a los 40″: Naomi Watts, homenajeada en San Sebastián
“Me dijeron que me diera prisa, porque todo se acaba a los 40″: Naomi Watts, homenajeada en San Sebastián
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El Festival de cine de San Sebastián homenajeó el sábado la versátil carrera de la actriz británica Naomi Watts, quien afirmó que todavía le queda hambre para interpretar papeles arriesgados que desafíen “la forma de pensar”.

El certamen de la ciudad costera del norte de España le entregó a la intérprete su mayor distinción honorífica, el Premio Donostia, un galardón que en el pasado recayó en figuras como Gregory Peck, Julia Roberts, Johnny Depp, Al Pacino, Robert de Niro, Sigourney Weaver o Penélope Cruz.

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“Siento que es un honor increíble recibir este premio en este momento de mi vida. He estado trabajando duro durante casi cuatro décadas y he tenido la fantástica oportunidad de colaborar con grandes del cine”, dijo en rueda de prensa la actriz nominada dos veces al Óscar por 21 gramos y Lo imposible.

“Siempre estoy buscando hacer cosas nuevas (...) Sigo intentando hacer cosas interesantes con mi trabajo, para cambiar formas de pensar, alterar narrativas y ayudar a que la psique humana se comprenda mejor”, indicó Watts, quien se dio a conocer por su papel en el thriller psicológico Mulholland Drive de David Lynch, de quien dijo estar “para siempre agradecida”.

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Naomi Watts junto a Dvid Lynch en el rodaje de 'Mulholland Drive'
Naomi Watts junto a Dvid Lynch en el rodaje de 'Mulholland Drive'

“Amo mi trabajo, amo actuar, amo contar historias y creo que ahora más que nunca el cine es un medio poderoso y estoy orgullosa de ser parte de esa comunidad”, prosiguió.

“Al estar aquí esta noche, pienso en la joven que se atrevió por primera vez a soñar con ser actriz. ¿Cómo es siquiera posible que yo hubiera soñado estar aquí (...) delante de todos ustedes, recibiendo esto? Es alucinante”, dijo emocionada tras recibir el Premio Donostia en una ceremonia de manos de manos de J.A. Bayona, quien la dirigió en Lo imposible.

Watts, parte del cambio

La actriz de 57 años ha trabajado con una larga lista de realizadores, desde Peter Jackson y Clint Eastwood, hasta Alejandro González Iñárritu y David Cronenberg.

Activista que reivindica el envejecimiento natural de las mujeres, Watts indicó que la situación en el cine ha cambiado en los últimos años.

Al empezar a actuar “me dijeron que mejor me diera prisa, porque todo se acaba a los 40. Y aquí estamos hoy. Ahora estoy cerca de los 60”, afirmó en la rueda de prensa.

“Las cosas han cambiado. Las mujeres son consumidoras de cine y televisión. Sus historias deberían verse reflejadas” en la pantalla, indicó. “Agradezco ser una pequeña parte de ese cambio”, agregó.

Naomi Watts y Juan Antonio Bayona en el rodaje de 'Lo imposible'.
Naomi Watts y Juan Antonio Bayona en el rodaje de 'Lo imposible'. (Apaches Entertainment)

El otro Premio Donostia de esta 74ª edición del Festival de San Sebastián, que arrancó el viernes y finalizará con la entrega de premios el próximo sábado, fue recibido la víspera por el cineasta alemán Werner Herzog, con seis décadas de carrera y más de 70 filmes en su haber.

Carrera por la Concha de Oro

En la parte estrictamente cinematográfica, en la sección oficial en competencia por la Concha de Oro, el máximo premio del concurso, entraron a competir este sábado dos películas.

La primera, 5 minutos más, es una comedia muy negra con tintes de ciencia ficción e incluso horror del director español Javier Ruiz Caldera, sobre una pareja que busca salvar su matrimonio con una escapada de fin de semana a una casa rural, para quedar atrapados junto al encargado de la vivienda en un bucle temporal.

“Nosotros aún no sabemos qué película hemos hecho. Creíamos que era más un thriller fantástico, pero estamos viendo que varias personas se han reído muchísimo”, explicó Ruiz Caldera en rueda de prensa.

Y la segunda es una nueva adaptación de la novela Los miserables de Víctor Hugo, esta vez dirigida por el francés Fred Cavayé y con un reparto que incluye a Vincent Lindon, Tahar Rahim y Camille Cottin.

Imagen del rodaje de '5 minutos de más', con Javier Ruiz Caldera a la cámara y Berto Romero, Belén Cuesta y Javier Cámara como protagonistas.
Imagen del rodaje de '5 minutos de más', con Javier Ruiz Caldera a la cámara y Berto Romero, Belén Cuesta y Javier Cámara como protagonistas

Según explicó Cavayé en rueda de prensa, lo que lo motivó fue hacer un filme “que no fuera un remake de adaptaciones anteriores”, por lo que decidió “explorar otras pistas”, sobre todo las biografías de los personajes.

El resultado es una película de tres horas que pasan volando, con una historia -la de siempre- que continúa manteniendo al espectador en vilo, esta vez con tintes de thriller y hasta de western por momentos.

En la sección Horizontes Latinos, dedicada al cine de la región, este sábado se proyectó “Ceniza en la boca”, el nuevo largometraje del mexicano Diego Luna, que trata sobre una madre y sus dos hijos que emigran a España, en una historia donde las mujeres tienen un protagonismo especial.

Fuente: AFP

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