Guatemala

Homenaje póstumo despide en Estados Unidos a Edy "Pichi" Gutiérrez tras morir en la caída del Helicóptero de noticias de NBC4 en Chatsworth

Los amigos y compañeros del guatemalteco fallecido el 15 de septiembre en Chatsworth, tras el desplome de una aeronave de cobertura, plantaron un árbol como símbolo de vida, esperanza y unión

Edy Fernando Gutiérrez Mejía murió el 15 de septiembre tras la caída de un helicóptero de noticias de NBC4 y Telemundo 52 en Chatsworth, Los Ángeles.
Amigos y compañeros de Edy Gutiérrez Mejía organizaron en Estados Unidos un homenaje póstumo tras la tragedia ocurrida en Los Ángeles. (Captura de video)
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Con un homenaje póstumo, se despidieron amigos y compañeros de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, quien falleció el martes 15 de septiembre al ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 en el barrio de Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Gutiérrez Mejía, originario del municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, de Guatemala; había llegado horas antes como parte de un viaje para recoger un vehículo que trasladaría hacia su ciudad natal. Sin embargo, fue víctima del mortal accidente aéreo.

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Su muerte causó conmoción, no sólo por la forma en que ocurrió, sino porque Edy, más conocido como “Pichy”, es recordado por se un joven de gran carisma, que no sólo llevaba alegría a todos los que lo rodeaban, sino porque era servicial y disfrutaba de apoyar a las personas.

Luego de la lamentable tragedia, amigos y compañeros del joven guatemalteco organizaron en Estados Unidos un homenaje para rendir tributo a quien conocieron como un luchador.

Amigos y compañeros realizaron un homenaje póstumo para Edy Fernando "Pichy" Gutiérrez Mejía, quien falleció el martes 15 de septiembre al ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 en el barrio de Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, California en Estados Unidos. (Faceboo Edy Gutiérrez)

Como parte de la ceremonia, los dolientes plantaron un arbolito con el propósito de “representar la vida, la esperanza, la unión”, además, de simbolizar un “renacimiento que florecerá y dará fruto, así como la amistad que nos regaló”, escribieron sus amigos al papá del joven.

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El tributo fue compartido a través de las redes sociales por don Edy, el progenitor de “Pichi”, quien escribió: “Sin duda alguna te ganaste el cariño de muchas personas, mijo. Te amo, te amo hijo. Nunca te olvidaré. Gracias amigos, hermanos de mi hijo por ese homenaje que le dan en su memoria. Eternamente agradecido”.

Amigos y compañeros del guatemalteco Edy Fernando "Pichy" Gutiérrez Mejía sembraron un arbolito para celebrar la vida de lo joven de 29 años, quien falleció el martes 15 de septiembre al ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 en el barrio de Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, California en Estados Unidos. (Facebook papá de Edy)

Días antes, el padre del joven conmovió con un mensaje, en el que afirmó: “Hijo mío, mi corazón está destrozado. Tu partida me duele mucho, hijo de mi alma... Cómo quisiera retroceder el tiempo y decirte: ‘No viaje hijo’”.

El accidente mortal

Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años, murió el 15 de septiembre tras la caída de un helicóptero de noticias de NBC4 en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles. Otros dos ciudadanos guatemaltecos resultaron heridos en el mismo hecho, aunque ya recibieron el alta médica, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Gutiérrez Mejía, originario de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, caminaba por un estacionamiento cuando la aeronave se precipitó cerca del lugar donde cubría un accidente vial. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló que el joven se encontraba en tierra al momento del impacto.

El helicóptero había llegado al área para informar sobre un choque entre una camioneta y un autobús de pasajeros, que dejó tres muertos. La Policía de Los Ángeles arrestó a una mujer en relación con ese siniestro.

Dos guatemaltecos resultaron heridos en el desplome del helicóptero de NBC4 en Los Ángeles y recibieron el alta, confirmó la Cancillería de Guatemala.
Edy Gutiérrez Mejía, un guatemalteco de 29 años, murió tras la caída de un helicóptero de noticias en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles. (Municipalidad de Cuilapa)

El desplome dejó tres muertos en la aeronave

La aeronave transportaba a la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y al piloto George Marciniw, quien contaba con 30 años de experiencia. Ambos murieron junto con Gutiérrez Mejía, identificado como la tercera víctima fatal del accidente aéreo.

El impacto provocó un incendio que alcanzó contenedores de carga y cuatro vehículos.La transmisión que realizaba la tripulación se interrumpió antes de que el helicóptero tocara el suelo.

La caída del helicóptero en Los Ángeles dejó tres muertos en la aeronave, provocó un incendio y será investigada por la NTSB y la FAA. (KABC via REUTERS)
La caída del helicóptero en Los Ángeles dejó tres muertos en la aeronave, provocó un incendio y será investigada por la NTSB y la FAA. (KABC via REUTERS)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán las causas del desplome. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, lamentaron las seis muertes vinculadas al accidente de tránsito y a la caída de la aeronave.

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