La última foto con vida y cómo se entero de su muerte: el crudo relato de la esposa del ex Puma Federico Martín Aramburu

Maria Aramburu, esposa del ex jugador Federico Martin Aramburu, durante una jornada del juicio (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)

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Su palabra era una de las más esperadas en el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu. María, la viuda del ex jugador de Los Pumas, se sentó en el estrado y declaró en una nueva jornada del litigio que busca esclarecer lo ocurrido el 19 de marzo de 2022. El ex rugbier, que en el momento de su muerte tenía 42 años, murió tras ser atacado a tiros por dos hombres vinculados a la ultraderecha francesa después de una pelea en un bar.

El juicio se desarrolla ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones de la capital francesa que procesa a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los principales acusados por el crimen del jugador que fue parte del plantel argentino que logró el histórico bronce en el Mundial 2007. La declaración de María era una de las más esperadas desde el inicio del debate y, como era de esperarse, generó conmoción en la sala. “Tantas cosas me impactan, me ponen a prueba”, expresó entre lágrimas. También habló de sus hijos, Santi, Trini y Justi, que tenían 10, 8 y 2 años cuando perdieron a su padre, según recogieron de su relato medios franceses como Le Parisien y L’Equipe.

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“El dolor no terminó el 19 de marzo: sigue vivo”, sostuvo. María relató que Santi, el mayor, primero imaginó que un dinosaurio se había comido a Federico; luego creyó que había muerto en un accidente de auto, hasta que comprendió que había sido asesinado.

La última imagen que Aramburu le envió a su esposa lo mostraba con un puño en alto y la palabra “Vamos”. El mensaje celebraba el éxito de un proyecto profesional vinculado al Mundial de Rugby, que había conseguido para su agencia Esprit Basque. El ex jugador de CASI y del Biarritz Olympique del rugby francés había firmado con los patrocinadores del Mundial 2023 para que su empresa participara del evento. Era su primer gran negocio después de su carrera deportiva y de sus estudios en la Universidad de Burdeos.

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Ese logro fue el motivo por el que salió a festejar con su amigo y socio Shaun Hegarty la noche del 18 de marzo hace cuatro años en el centro de París. Durante la madrugada, ambos mantuvieron una pelea con los acusados en un bar. Luego fueron perseguidos hasta el hotel, donde Aramburu fue atacado a tiros. A pedido de la fiscalía, María describió cómo recibió la noticia. Una amiga fue a verla, le dijo que había habido una pelea que “terminó mal” y, cuando ella preguntó si Federico seguía vivo, la mujer negó con la cabeza.

“Fede no era un héroe. Era un hombre normal y sano”, dijo la viuda. Desde el comienzo del juicio, ella se ubica en el sector reservado para la parte civil, junto a los padres, suegros, hermanos, amigos y otros familiares de Aramburu.

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María junto a Shaun Hegarty, ex jugador, amigo y socio de Aramburu, quien estuvo presente en la pelea en el bar que termiinó en el asesinato del argentino (REUTERS/Benoit Tessier)

Vestida con jean y camisa negra, con el pelo recogido y anteojos en algunos momentos, María vio en la sala Voltaire del Palacio de Justicia los videos de toda la secuencia: la primera pelea en el bar, el trayecto hasta el hotel, un nuevo enfrentamiento y el asesinato de su esposo. El resto de los familiares se retiró de la sala durante la proyección. “Es duro, pero he podido encontrar algo de paz”, reconoció. Su abogado había optado por postergar su testimonio para que declararan antes otros testigos, entre ellos Hegarty.

Además del relato de la esposa del ex jugador de la selección argentina de rugby, un guardia de la prisión de Fleury-Mérogis fue el gran protagonista de la jornada previa al inicio de la semana que culminará con el veredicto. Afirmó que Le Priol se atribuyó los últimos disparos contra Aramburu durante una llamada desde su celda. La declaración, negada por el acusado, incorporó al juicio una frase sobre “las últimas cuatro balas” que habría disparado al exintegrante de Los Pumas, asesinado en París tras una pelea ocurrida en marzo de 2022.

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La conversación fue escuchada durante una ronda nocturna del 22 de mayo de 2023. El agente penitenciario, identificado como Lucas, miró por la mirilla de la celda y vio a Le Priol sentado frente a una ventana, aparentemente con un auricular, mientras hablaba por teléfono. El guardia anotó parte de lo que escuchó y dejó asentada una frase atribuida al detenido: “Lo que más me gustó fueron las últimas cuatro balas que le metí en el pecho”. El portal francés Actu-Juridique indicó que el Tribunal de lo Penal de París convocó al agente para que confirmara el contenido de aquel registro.

Durante su declaración del pasado viernes 18 de septiembre, Lucas dijo que ya no recordaba con precisión la escena, aunque sostuvo que, si la había consignado por escrito, debía haber ocurrido. Explicó que anotó las palabras “lo mejor que pudo para que surgiera y tuviera repercusión en el caso”, según relató la cronista Olivia Dufour.

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La defensa cuestionó la fiabilidad del testimonio por varias inconsistencias. El agente situó una audiencia el 6 de junio cuando había sido el 6 de julio, aseguró haber visto un auricular que no apareció en el posterior registro de la celda y mencionó planos de la prisión que tampoco fueron encontrados.

Los registros telefónicos establecieron que Le Priol había hablado con su pareja, también coacusada en el proceso. El guardia describió al detenido como “una persona decente y tranquila” y explicó que el episodio se le había borrado de la memoria porque durante sus turnos solía escuchar situaciones “mucho más crudas y crueles”.

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Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos activistas de ultraderecha, están siendo juzgados por el crimen de Federico Aramburu en París

El presidente del tribunal, Franck Zientara, le preguntó si había pretendido perjudicar al acusado al redactar su anotación. “No, no me interesa”, respondió el testigo. El magistrado insistió sobre la posibilidad de que hubiera mentido o exagerado. Ante las preguntas del fiscal Philippe Courroye, Lucas confirmó bajo juramento que lo asentado reflejaba lo que había oído: “De lo contrario, no lo habría anotado”. El medio francés que recopiló la declaración del guardia señaló que Le Priol hizo gestos de desacuerdo mientras el guardia respondía.

La defensa también presentó a un antiguo compañero de celda de Le Priol en el pabellón de máxima seguridad de Fleury-Mérogis, donde ambos estuvieron durante 2023 y 2024. El hombre aseguró que agentes penitenciarios buscaban que reuniera información sobre el caso y las posiciones políticas del acusado.

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“Siempre querían más, que acosara a Le Priol sobre su caso, sus opiniones políticas. Nunca le pregunté; no es asunto mío”, declaró. Los abogados sostuvieron que esa versión estaba respaldada por correos electrónicos que el testigo había enviado entonces a su madre y a su abogado.

El excompañero de celda afirmó que Le Priol evitaba hablar del asesinato porque el hecho lo había afectado profundamente. También rechazó la imagen de un hombre violento o despectivo: “Jugábamos a las cartas, al fútbol; nunca fue violento, jamás vi en él ni un ápice de malicia”. El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre, más de cuatro años después de la muerte de Aramburu, que tenía 42 años y era padre de tres hijos.

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