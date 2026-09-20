Por cada dólar exportado, El Salvador importó $51 en juguetes durante 2026, según el Banco Central de Reserva

El Salvador importó $51.5 en juguetes por cada $1 que exportó entre enero y julio de 2026, según cifras del Banco Central de Reserva y la Dirección General de Aduanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador importó aproximadamente $51.5 en juguetes por cada $1 que exportó entre enero y julio de 2026, una relación que refleja el peso de las compras externas dentro de este rubro.

Las cifras preliminares del Banco Central de Reserva (BCR), elaboradas con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), muestran que el país mantuvo un déficit comercial amplio para este sector durante los primeros siete meses del año.

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Las importaciones de juegos y juguetes alcanzaron $36.54 millones entre enero y julio de 2026. En contraste, las exportaciones fueron de $710 mil, una cifra equivalente a menos del 2% de lo que el país compró en el exterior, señala el Informe Estadístico de Comercio Internacional de Mercancías.

Las importaciones de juegos y juguetes sumaron $36.54 millones entre enero y julio de 2026, mientras las exportaciones alcanzaron $710 mil. (Foto: Movant Connection)

Las importaciones crecieron $9 millones en siete meses

El valor de las compras de juguetes en el exterior aumentó 33.4% frente a enero-julio de 2025. En ese lapso del año anterior, las importaciones habían totalizado $27.40 millones. El incremento equivale a $9.14 millones.

El volumen importado también subió, aunque a un ritmo menor. Entre enero y julio ingresaron al país 5.04 millones de kilogramos de juguetes, cerca de 5,040 toneladas. Esto representó un alza de 9.1% respecto de los 4.62 millones de kilogramos contabilizados un año antes.

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La diferencia entre el crecimiento del valor y el del volumen apunta a un aumento en el precio promedio de los productos importados, a una mayor participación de artículos de mayor valor o a una combinación de ambos factores.

Julio fue el mes con el mayor monto importado, al registrar $6,60 millones. Junio ocupó el segundo lugar, con $6,27 millones. Marzo concentró el mayor volumen, con alrededor de 871,9 mil kilogramos, aunque su valor fue de $5,26 millones.

Las compras de juguetes en el exterior crecieron 33.4% frente a 2025 y aumentaron en $9.14 millones en los primeros siete meses de 2026. (Cortesía: Aduana El Salvador)

Las exportaciones aumentaron, pero siguen en niveles reducidos

Las ventas salvadoreñas de juegos y juguetes al exterior crecieron 90% en valor durante los primeros siete meses de 2026. Las exportaciones pasaron de $370 mil entre enero y julio de 2025 a $710 mil en el mismo período de 2026.

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El volumen exportado fue de aproximadamente 130 toneladas, un aumento de 44.1% frente a las cerca de 90 toneladas registradas en 2025. Pese a esa expansión, las exportaciones representaron apenas 1.9% del valor de las importaciones del rubro.

Enero fue el mes con mayores exportaciones en valor, con $282.2 mil, seguido de marzo, cuando se enviaron $181.1 mil. En julio se registró el mayor volumen exportado, con unos 40,6 mil kilogramos, aunque el valor fue de $32,7 mil. Esa relación refleja un menor valor promedio por kilogramo durante ese mes.

Julio fue el mes con mayor valor de importaciones de juguetes con $6.60 millones, mientras marzo registró el mayor volumen con 871.9 mil kilogramos. (Foto: Shutterstock)

Los juguetes concentran 12.9% de las importaciones creativas

El informe también clasifica a la fabricación de juegos y juguetes dentro de los bienes creativos, según la metodología de Naciones Unidas. Bajo esa medición, las importaciones de juguetes llegaron a $31.77 millones, equivalentes a 12.9% de las compras totales de bienes creativos efectuadas por El Salvador.

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Las exportaciones de juguetes dentro de esa clasificación sumaron US$699,3 mil y representaron 0,7% de los $93,62 millones exportados en bienes creativos.

El informe estadístico no incluye un detalle de los países de origen de las importaciones, los destinos de las exportaciones ni las categorías específicas de productos.