La nueva sanción que recibió Luis Suárez por el escupitajo en la final de la Leagues Cup: cuánto tiempo lo perderá el Inter Miami

El delantero del Inter Miami no podrá disputar tres encuentros de la MLS por su comportamiento tras la derrota frente a Seattle Sounders

Escupida de Luis Suárez a un colaborador de Seattle

Luis Suárez recibió una nueva sanción. El futbolista del Inter Miami ya había sido castigado por el incidente ocurrido en la final de la Leagues Cup, pero ahora la Major League Soccer (MLS) le impedirá jugar por tres partidos, debido al escupitajo que le propinó a un colaborador del Seattle Sounders, una medida que se suma a la suspensión ya impuesta por la organización del torneo internacional, en el que no podrá actuar por seis encuentros.

Como resultado, el delantero uruguayo no estará disponible para el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, en los próximos compromisos de la MLS frente a Charlotte, Sounders y DC United.

Según informó la organización del torneo en el que el elenco de Messi quedó en las puertas del título, “al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”.

La pelea tras la final de la Leagues Cup

La sanción impuesta por la Leagues Cup implica que Suárez, de 38 años, quedará excluido de la totalidad de la edición 2026 del torneo, ya que no podrá disputar ningún encuentro hasta completar los seis partidos de suspensión.

El impacto de la sanción se agrava considerando que el equipo perdió la final de la Leagues Cup por 3-0 ante los Seattle Sounders. Vale recordar que una vez finalizado el encuentro una serie de altercados entre jugadores y miembros de ambos equipos desembocó en una acción que rápidamente se viralizó: Suárez escupió a Gene Ramírez, integrante del cuerpo técnico rival, un gesto que fue captado por las cámaras, generó polémica y también reavivó recuerdos de incidentes pasados en la carrera del atacante.

Ramírez, en los pasillos del estadio, pronunció una frase que aludió a un antecedente célebre: “Es lo que me esperaba, la mordida”, en referencia al episodio del Mundial 2014, cuando Suárez mordió al italiano Giorgio Chiellini y recibió una sanción severa.

Cinco días después de la derrota y de la pelea que empañó el cierre del torneo, Suárez utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje en el que expresó su arrepentimiento. En su publicación, el futbolista comenzó felicitando al Sounders por el título obtenido y a continuación se refirió a su comportamiento: “Sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”.

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, en el que apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió Suárez.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco se merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedirles perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”, añadió.

Hasta ese entonces, Suárez no tenía conocimiento de las sanciones que le caerían tiempo después. “Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda la hinchada se merecen”, concluyó.

