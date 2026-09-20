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La salvaje pelea entre dos pilotos de la NASCAR tras un incidente en una carrera: “Se me vino encima”

Los pilotos Carson Hocevar y Ryan Blaney protagonizaron un áspero cruce después de ver la bandera a cuadros en la prueba que se corrió en Bristol

Varias personas, incluidos pilotos y miembros de equipos de NASCAR, se ven involucradas en un altercado físico y verbal en la zona de pista y pits tras un evento automovilístico. Reporteros y camarógrafos rodean a los involucrados registrando los hechos con cámaras y teléfonos móviles mientras personal de seguridad e integrantes de las escuderías intervienen para separar a los participantes.
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Ryan Blaney quedó fuera de carrera tras un choque con Carson Hocevar en las vueltas finales de la prueba de NASCAR Cup disputada el sábado por la noche en Bristol. Pero el incidente no terminó en la pista: la disputa siguió en la zona de boxes en un salvaje cruce entre ambos pilotos que dio que hablar en la popular categoría de automovilismo en los Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Blaney había superado a Hocevar para quedarse con el segundo puesto. Cuando su rival intentó recuperar la posición por el interior, el piloto a bordo del auto número 12 bloqueó la maniobra y el N° 77 no levantó el acelerador. El contacto en medio de una de las curvas del óvalo envió a Blaney contra el muro y le impidió continuar. El piloto terminó en el 33° lugar, un resultado que afectó su campaña por el campeonato.

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En el centro médico del circuito, Blaney expresó su enojo en una transmisión en vivo y anticipó que habría consecuencias. Más tarde explicó su visión de la maniobra: “Sentí que no levantó. Le dejé mucho espacio. No lo cerré ni lo mandé contra la cerca, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la parte baja y decidió que quería estar allí, no levantó y me chocó”.

El campeón de la Copa añadió que el conflicto con Hocevar se había acumulado durante meses: “Probablemente no he tenido un problema con él en un año y medio, pero esto ya está cansando”. Hocevar cruzó la meta en el tercer puesto y, al bajar de su auto, encontró a Blaney esperándolo. Este corrió hacia él y lo tomó del traje ignífugo, pero Hocevar respondió de inmediato con un golpe en el rostro que le hizo caer la gorra.

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Imágenes de pista muestran el contacto entre el auto número 77 de Carson Hocevar y el auto número 12 de Ryan Blaney durante una carrera en un circuito ovalado nocturno. En las secuencias se observan roces entre ambos vehículos y giros sobre el asfalto.

El piloto de Chevrolet lanzó un segundo golpe. Blaney cayó al suelo tras tropezar en medio de la pelea, antes de intentar volver a acercarse a su rival. Varias personas separaron a los dos pilotos y bloquearon un nuevo intento de Blaney por alcanzar a Hocevar. Este último levantó el dedo medio y saludó a las tribunas, mientras el público celebraba la escena.

Hocevar sostuvo que Blaney perdió el control por sí mismo y negó haber buscado el accidente. “No estaba intentando chocarlo. Me pareció que tomé velocidad, fui un poco a la izquierda, él trompeó y lo hice trompear, así que no hubo mucho que hablar”, afirmó.

También describió el inicio de la confrontación fuera de pista: “Dijo una cosa y se me vino encima. No iba a aceptar eso. Fue divertido con el 54 (Gibbs). Me golpearon mucho en la lucha por ganar; esto era por el segundo puesto y él quiere venir a pelear”. El piloto insistió en que no comprendía qué había hecho mal durante la maniobra. “Tuve velocidad para cruzarlo, pareció que trompeó solo y después quiso iniciar una pelea. Iba a terminarla, y pareció que el público estaba bastante entusiasmado, así que iba a jugar un segundo con ellos”.

Tras el enfrentamiento, Ryan Preece le gritó a Hocevar y Berry le hizo un saludo sarcástico. Ty Gibbs, que había tenido su propia disputa con Hocevar en la vuelta de desaceleración luego de luchar por la punta, arrojó una botella de agua al centro de la pelea.

Hocevar también había protagonizado recientemente un encontronazo con Brad Keselowski. Blaney no hizo declaraciones después de la pelea y abandonó el circuito en un carrito de golf entre abucheos, mientras Hocevar fue despedido con aplausos. Más tarde, Hocevar dijo que nunca había golpeado a otra persona antes del sábado y consideró que NASCAR “perderá venta de entradas” si aplica multas por el altercado en los boxes que fue la gran atracción en la carrera en Bristol que ganó Joey Logano. Kyle Larson terminó segundo y Hocevar fue tercero mientras que Christopher Bell y Gibbs acabaron en el cuarto y quinto puesto de la carrera, respectivamente.

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