Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán durante la madrugada y se sintó en otras provincias

Un reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica señala un sismo de magnitud 5 con epicentro en la localidad de Trancas, provincia de Tucumán.

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Un sismo registrado poco antes de las 6 de la mañana alteró la madrugada en Tucumán. El movimiento tuvo una magnitud de categoría 5 y su epicentro se localizó en el norte de Trancas, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El temblor ocurrió a las 5.47 y alcanzó una profundidad de 197 kilómetros, una característica que favoreció que se percibiera en distintos puntos de la provincia. Desde las redes sociales, vecinos señalaron que el movimiento se sintió con mayor notoriedad en edificios y que despertó a varias personas.

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De acuerdo con la información difundida por el Inpres, el foco sísmico se ubicó a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú. El temblor se sintió con fuerza en San Miguel de Tucumán y con menor intensidad en las ciudades salteñas de Salta, Metán, Cachi y Cafayate. También se percibió, aunque de forma más leve, en Santiago del Estero.

Los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica sobre el sismo de categoría 5 cerca de Trancas, en la provincia de Tucumán

La ubicación y la profundidad del evento explican que la percepción del sismo se extendiera a diferentes localidades tucumanas. Hasta el momento, no se informaron víctimas ni daños materiales vinculados al movimiento.

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Quince minutos antes, a las 5.32, los registros oficiales consignaron otro temblor en Catamarca, en cercanías de Angastaco, localidad de Salta. Ese evento tuvo una magnitud de 4,3 y una profundidad de 205 kilómetros.

El Inpres continúa con el monitoreo de la actividad sísmica en la región, mientras no se registraban consecuencias materiales o personales por los dos movimientos reportados durante la madrugada.

Recomendaciones del Inpres

Frente a un movimiento sísmico, contar con un plan de prevención y conocer cómo actuar antes, durante y después del evento puede reducir riesgos dentro de hogares, escuelas, oficinas y espacios con gran concentración de personas. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) difundió una serie de pautas destinadas a organizar la respuesta ante una emergencia.

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La preparación comienza antes de que ocurra el temblor. El organismo recomendó identificar y señalizar áreas seguras, mantener despejadas las vías de salida y comprobar de manera periódica que puertas y portones funcionen correctamente. También aconsejó definir quién deberá interrumpir los servicios de agua, gas y electricidad en caso de que sea necesario.

En cada vivienda es conveniente disponer de linternas, luces de emergencia y una radio a transistores, además de elaborar un protocolo familiar que establezca puntos de encuentro, formas de comunicación y responsabilidades para cada integrante. La planificación debe contemplar también la participación de quienes habitan o trabajan habitualmente en el lugar.

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Cuando se produce un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y actuar según el plan previsto. Las personas deben alejarse de muebles, vidrios u otros objetos que puedan desprenderse o caer. El Inpres advirtió que no se deben usar ascensores ni salir a balcones durante el movimiento.

Un informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica detalla la localización y los datos técnicos de un sismo de magnitud 4,3 registrado en Catamarca

En comercios, templos, cines y otros sitios donde haya muchas personas, se recomienda permanecer en el lugar, adoptar medidas de protección y evitar dirigirse de inmediato hacia las salidas. Una evacuación desordenada puede aumentar el riesgo de accidentes.

Una vez finalizado el temblor, la prioridad es verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios si se cuenta con los conocimientos necesarios. También se debe controlar que no existan pérdidas de gas, agua o electricidad. Ante la sospecha de una fuga, se aconseja no encender fósforos, velas ni accionar interruptores eléctricos.

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El organismo también recomendó no caminar descalzo o a oscuras, utilizar linternas a pilas o baterías y restringir el uso del teléfono, del transporte y de los servicios públicos a situaciones de extrema necesidad. La información oficial y las indicaciones de los equipos de emergencia deben guiar las decisiones posteriores al sismo.

Si el edificio presenta grietas, desprendimientos u otros signos de deterioro, el Inpres señaló que corresponde consultar a un profesional especializado para evaluar sus condiciones de seguridad. Asimismo, pidió evitar la difusión de rumores que puedan generar confusión durante una emergencia.