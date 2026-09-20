Sociedad

Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán durante la madrugada y se sintó en otras provincias

El movimiento tuvo epicentro al norte de Trancas, se percibió en distintos puntos de la provincia y no dejó daños ni víctimas. El Inpres difundió recomendaciones ante eventuales temblores

Entrada vial a la localidad de Trancas a la izquierda y mapa con reporte de un sismo publicado por el INPRES a la derecha
Un reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica señala un sismo de magnitud 5 con epicentro en la localidad de Trancas, provincia de Tucumán.
Guardar

Un sismo registrado poco antes de las 6 de la mañana alteró la madrugada en Tucumán. El movimiento tuvo una magnitud de categoría 5 y su epicentro se localizó en el norte de Trancas, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El temblor ocurrió a las 5.47 y alcanzó una profundidad de 197 kilómetros, una característica que favoreció que se percibiera en distintos puntos de la provincia. Desde las redes sociales, vecinos señalaron que el movimiento se sintió con mayor notoriedad en edificios y que despertó a varias personas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por el Inpres, el foco sísmico se ubicó a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú. El temblor se sintió con fuerza en San Miguel de Tucumán y con menor intensidad en las ciudades salteñas de Salta, Metán, Cachi y Cafayate. También se percibió, aunque de forma más leve, en Santiago del Estero.

Mapa con la ubicación del epicentro marcado con círculos rojos e informe técnico con datos de hora, magnitud 5 y profundidad del sismo
Los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica sobre el sismo de categoría 5 cerca de Trancas, en la provincia de Tucumán

La ubicación y la profundidad del evento explican que la percepción del sismo se extendiera a diferentes localidades tucumanas. Hasta el momento, no se informaron víctimas ni daños materiales vinculados al movimiento.

PUBLICIDAD

Quince minutos antes, a las 5.32, los registros oficiales consignaron otro temblor en Catamarca, en cercanías de Angastaco, localidad de Salta. Ese evento tuvo una magnitud de 4,3 y una profundidad de 205 kilómetros.

El Inpres continúa con el monitoreo de la actividad sísmica en la región, mientras no se registraban consecuencias materiales o personales por los dos movimientos reportados durante la madrugada.

Recomendaciones del Inpres

Frente a un movimiento sísmico, contar con un plan de prevención y conocer cómo actuar antes, durante y después del evento puede reducir riesgos dentro de hogares, escuelas, oficinas y espacios con gran concentración de personas. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) difundió una serie de pautas destinadas a organizar la respuesta ante una emergencia.

La preparación comienza antes de que ocurra el temblor. El organismo recomendó identificar y señalizar áreas seguras, mantener despejadas las vías de salida y comprobar de manera periódica que puertas y portones funcionen correctamente. También aconsejó definir quién deberá interrumpir los servicios de agua, gas y electricidad en caso de que sea necesario.

En cada vivienda es conveniente disponer de linternas, luces de emergencia y una radio a transistores, además de elaborar un protocolo familiar que establezca puntos de encuentro, formas de comunicación y responsabilidades para cada integrante. La planificación debe contemplar también la participación de quienes habitan o trabajan habitualmente en el lugar.

Cuando se produce un sismo, la principal recomendación es mantener la calma y actuar según el plan previsto. Las personas deben alejarse de muebles, vidrios u otros objetos que puedan desprenderse o caer. El Inpres advirtió que no se deben usar ascensores ni salir a balcones durante el movimiento.

Mapa geográfico con círculos rojos concéntricos sobre la región de Salta y texto con datos técnicos sobre la magnitud y profundidad de un sismo
Un informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica detalla la localización y los datos técnicos de un sismo de magnitud 4,3 registrado en Catamarca

En comercios, templos, cines y otros sitios donde haya muchas personas, se recomienda permanecer en el lugar, adoptar medidas de protección y evitar dirigirse de inmediato hacia las salidas. Una evacuación desordenada puede aumentar el riesgo de accidentes.

Una vez finalizado el temblor, la prioridad es verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios si se cuenta con los conocimientos necesarios. También se debe controlar que no existan pérdidas de gas, agua o electricidad. Ante la sospecha de una fuga, se aconseja no encender fósforos, velas ni accionar interruptores eléctricos.

El organismo también recomendó no caminar descalzo o a oscuras, utilizar linternas a pilas o baterías y restringir el uso del teléfono, del transporte y de los servicios públicos a situaciones de extrema necesidad. La información oficial y las indicaciones de los equipos de emergencia deben guiar las decisiones posteriores al sismo.

Si el edificio presenta grietas, desprendimientos u otros signos de deterioro, el Inpres señaló que corresponde consultar a un profesional especializado para evaluar sus condiciones de seguridad. Asimismo, pidió evitar la difusión de rumores que puedan generar confusión durante una emergencia.

Temas Relacionados

TucumánActividad sísmicamedidas preventivasÚltimas noticiasSismoCatamarca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Nunca pensé que me estaban robando”: cómo operaban los cajeros del Banco Nación y por qué los clientes reponían el dinero

Fernando Horacio Arias Knudsen y Silvia Verónica Castro sustraían billetes durante los depósitos en una sucursal de Orán, Salta. Cómo los descubrieron y cuál fue su insólita defensa

“Nunca pensé que me estaban robando”: cómo operaban los cajeros del Banco Nación y por qué los clientes reponían el dinero

Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34 y el conductor de un camión dio positivo de alcoholemia

La víctima tenía 41 años y manejaba una Chevrolet S10 que fue embestida por el vehículo de mayor porte, cerca de la localidad de Caimancito

Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34 y el conductor de un camión dio positivo de alcoholemia

En medio de la tensión política, excombatientes regresaron a Malvinas 44 años después de la guerra para despedirse de sus compañeros

El grupo recorrió los escenarios del conflicto armado de 1982 en un viaje cargado de recuerdos, lágrimas y homenajes. Visitaron el cementerio de Darwin y cantaron el Himno Nacional frente a las tumbas de los soldados

En medio de la tensión política, excombatientes regresaron a Malvinas 44 años después de la guerra para despedirse de sus compañeros

Villa Lugano: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual y corrupción de menores

El sospechoso, un argentino de 36 años, era buscado por la Justicia bonaerense en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada. Fue identificado durante un procedimiento policial de rutina

Villa Lugano: detuvieron a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual y corrupción de menores

Alerta meteorológica para 17 provincias: a qué hora llegarían las tormentas al AMBA

Para este domingo se prevén chaparrones intensos, granizo, ráfagas y acumulaciones de hasta 90 centímetros en zonas cordilleranas, mientras el Zonda afectará al norte argentino

Alerta meteorológica para 17 provincias: a qué hora llegarían las tormentas al AMBA

DEPORTES

La última foto con vida y cómo se entero de su muerte: el crudo relato de la esposa del ex Puma Federico Martín Aramburu

La última foto con vida y cómo se entero de su muerte: el crudo relato de la esposa del ex Puma Federico Martín Aramburu

Amagó el centro y remató al arco: el golazo de tiro libre de Enzo Fernández con el que City abrió el mercador ante el Sunderland

Conmoción en el mundo del deporte: a los 36 años, murió una estrella del ciclismo tras chocar con un ciervo

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

TELESHOW

A 2 años de la muerte de Daniel Fanego, el homenaje de su hijo Manu: fotos inéditas y el conmovedor ritual que los une

A 2 años de la muerte de Daniel Fanego, el homenaje de su hijo Manu: fotos inéditas y el conmovedor ritual que los une

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

La voz que viajó del escenario al micrófono: Juan Balvín, el argentino detrás de grandes personajes

Paula Roth, una cantante entre Piazzolla y Charly García: “Son las músicas que me conectan con mi identidad”

Celeste Cid compartió el álbum de su viaje a Nueva York con Santiago Korovsky: rascacielos, teatro y moda callejera

INFOBAE AMÉRICA

Cuba restablece la interconexión eléctrica nacional 32 horas después de su octavo apagón general de 2026

Cuba restablece la interconexión eléctrica nacional 32 horas después de su octavo apagón general de 2026

Homenaje póstumo despide en Estados Unidos a Edy "Pichi" Gutiérrez tras morir en la caída del Helicóptero de noticias de NBC4 en Chatsworth

Taxis colectivos y Gobierno de Honduras logran acuerdo para evitar aumento al pasaje en la capital

Por cada dólar exportado, El Salvador importó $51 en juguetes durante 2026, según el Banco Central de Reserva

Misterios del Partenón: un matemático pone en duda algunos de las claves de su arquitectura