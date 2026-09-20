Amagó el centro y remató al arco: el golazo de tiro libre de Enzo Fernández con el que City abrió el mercador ante el Sunderland

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Enzo Fernández mostró toda su categoría en el Etihad Stadium por la fecha 5 de la Premier League y marcó un golazo para que el Manchester City abriera el marcador ante el Sunderland. El argentino, de 25 años, se hizo cargo de un tiro libre bien pegado a la derecha del área, insinuó todo el tiempo que iba a tirar un centro y sorprendió al arquero Robin Roefs con un remate directo al arco para poner el 1-0 a los nueve minutos.

Fue el primer gol del ex River Plate, Benfica y Chelsea con la camiseta del Manchester City, aunque la alegría le duró poco a Los Ciudadanos. Solo tres minutos después de la apertura del marcador, Brian Brobbey marcó el empate para el Sunderland. No obstante, el dueño de casa se marchó al descanso 3-2 arriba.

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“¡Pero qué gol, Perla, querido, ¡cómo engañó al arquero!“, se sorprendió el relator de ESPN, Juan Manuel Pons, tras narrar la secuencia del primer tanto en un primer tiempo intenso.

En apenas un puñado de partidos, el volante se puso en el bolsillo a los fanáticos del City. Mucho tuvo que ver su actuación en el triunfo en el clásico ante el Manchester United.

Fernández fue titular en Old Trafford, en un partido que el City debió sostener con un hombre menos tras la expulsión de Phil Foden a los 23 minutos. El técnico Enzo Maresca lo reemplazó a los 82 minutos, después de que el argentino recibiera una tarjeta amarilla.

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El mediocampista dejó el campo con la nariz sangrando tras un cruce con Harry Maguire, quien le estiró la camiseta cuando Fernández estaba en el césped. Enzo brilló en el manejo del balón y de los tiempos. Además, le sumó sacrificio a su prestación.

Su nivel provocó que los fanáticos le dedicaran una canción personalizada. El público le creó al ex Chelsea un cántico con la melodía de Zombie, de The Cranberries: “Está en tu cabeza, Enzo, Enzo…”. La canción reflejó el respaldo que el argentino ganó a partir de su entrega.

“La verdad es que se me pone la piel de gallina porque desde el principio los fans, la gente de acá, me hicieron sentir como en casa y eso para un jugador es muy importante”, declaró Fernández, al sitio oficial del Manchester City. muy feliz de escuchar esta canción, de que me hayan hecho esta canción y espero construir muchas cosas más con ellos, espero ganar muchos títulos juntos y disfrutar”, agregó el mediocampista, que fue apadrinado por Erling Haaland desde que se mudó al Man Blue, que pagó 162 millones de dólares por su ficha.

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“Lo que tienen en él es este deseo innato de ganar a toda costa. Ha habido un argumento de que el City ha carecido de ese poco de espíritu competitivo adicional, las artes más oscuras. El tipo de jugador que se clava bajo la piel de aquellos que aman odiarlo”, describió el Daily Mail lo que ya le está ofreciendo a su club el campeón del mundo y de América con la selección argentina.