Cuba

Cuba restablece la interconexión eléctrica nacional 32 horas después de su octavo apagón general de 2026

La Unión Eléctrica informó que el sistema de transmisión volvió a estar energizado en todas las provincias, aunque persisten interrupciones por la falta de combustible y la insuficiente capacidad de generación para cubrir la demanda

Cuba restableció la interconexión de todas las provincias al Sistema Electroenergético Nacional tras el octavo apagón general de 2026. . REUTERS/Ricardo Arduengo
Cuba restableció la interconexión de todas las provincias al Sistema Electroenergético Nacional tras el octavo apagón general de 2026. . REUTERS/Ricardo Arduengo
Guardar

Tras más de un día de interrupciones y trabajos de reconexión, Cuba logró restablecer la interconexión de todas las provincias a su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), después del octavo apagón general registrado en la isla durante 2026. La recuperación de la red se completó este sábado, unas 32 horas después de la falla que dejó sin servicio a gran parte del país.

La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal encargada de la generación y distribución, informó que el sistema de transmisión volvió a estar energizado. Pese a ello, las autoridades advirtieron que persistían cortes en distintas zonas debido a las limitaciones para producir la electricidad necesaria y cubrir la demanda nacional.

PUBLICIDAD

La información fue publicada por EFE, que recogió declaraciones del jefe de operaciones del despacho de carga de la Unión Eléctrica, Lisner Cruz, durante una intervención en la televisión nacional. El funcionario explicó que el restablecimiento de la red presentó dificultades por la falta de combustible disponible para las plantas termoeléctricas.

La recuperación del SEN en Cuba se completó 32 horas después de la falla que dejó sin servicio a gran parte del país. REUTERS/Ricardo Arduengo
La recuperación del SEN en Cuba se completó 32 horas después de la falla que dejó sin servicio a gran parte del país. REUTERS/Ricardo Arduengo

La reconexión se realizó provincia por provincia

Aunque está energizado el sistema de transmisión, continúan siendo severas las afectaciones eléctricas”, afirmó Cruz al referirse a la situación posterior al apagón. El directivo indicó que la recuperación se hizo de forma escalonada, con la energización de subestaciones en cada provincia antes de enlazarlas nuevamente a la red nacional.

PUBLICIDAD

“Ha sido una interconexión muy difícil y ha habido que hacerlo de manera secuencial”, señaló el funcionario. Según explicó, ese método respondió a que “el país no cuenta con combustible para la generación termoeléctrica”, que concentra una parte central de la producción de energía en la isla.

Cruz detalló que, para volver a conectar el Sistema Electroenergético Nacional, Cuba dispuso de “los bloques térmicos y sistemas de generación con crudo y gas nacional”, además de los aportes de las plantas fotovoltaicas. Sin embargo, precisó que la energía solar también tuvo limitaciones por las condiciones meteorológicas.

La Unión Eléctrica informó que el sistema de transmisión volvió a estar energizado, aunque continuaban cortes por falta de generación eléctrica. REUTERS/Ricardo Arduengo
La Unión Eléctrica informó que el sistema de transmisión volvió a estar energizado, aunque continuaban cortes por falta de generación eléctrica. REUTERS/Ricardo Arduengo

Una falla en una línea de alta tensión provocó la desconexión

El apagón comenzó el viernes por una avería grave en una línea de transmisión de 220 kilovoltios entre las provincias de Matanzas y Cienfuegos. La falla generó una desconexión en cadena que afectó al sistema eléctrico nacional.

Las autoridades atribuyeron la magnitud de la interrupción a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas, a las dificultades de la red y al déficit de combustible. En Cuba, el proceso para recuperar el SEN suele prolongarse más de 30 horas, ya que requiere llevar electricidad de forma gradual a las centrales termoeléctricas antes de que estas puedan aumentar su generación.

La meta de esa secuencia es que las plantas alcancen capacidad suficiente para responder a la demanda. Sin ese respaldo, las provincias pueden permanecer conectadas al sistema de transmisión, aunque con apagones programados o interrupciones por falta de generación.

Cuba acumuló ocho apagones generales en 2026 y 13 en dos años, en medio de una crisis energética que también afecta al transporte, la producción agrícola y la distribución de alimentos. REUTERS/Ricardo Arduengo
Cuba acumuló ocho apagones generales en 2026 y 13 en dos años, en medio de una crisis energética que también afecta al transporte, la producción agrícola y la distribución de alimentos. REUTERS/Ricardo Arduengo

La crisis energética se suma a otros problemas

Cuba ha registrado ocho apagones generales en lo que va de 2026 y 13 en los últimos dos años. La crisis energética se relaciona con el deterioro de la infraestructura eléctrica, la antigüedad de las centrales termoeléctricas y las dificultades para garantizar combustible.

Desde enero, la situación se agravó por el bloqueo petrolero de Estados Unidos para alimentar al aparato estatal, que redujo las importaciones de crudo hacia la isla, según las autoridades cubanas. La escasez de combustibles también afecta al transporte, la producción agrícola y la distribución de alimentos.

El país enfrenta problemas de abastecimiento de productos básicos, cortes prolongados de electricidad y restricciones para acceder a gasolina y diésel. En ese escenario, la recuperación del SEN permitió restablecer la conexión entre provincias, aunque la UNE advirtió que las afectaciones al servicio eléctrico continuaban.

Temas Relacionados

CubaSistema Eléctrico Nacionalapagones en CubaCrisis energéticaCrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin luz, agua ni comida: el octavo apagón masivo del año paraliza la vida cotidiana en Cuba

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba sufrió este fin de semana su octavo apagón generalizado en lo que va del año, dejando a millones de ciudadanos a oscuras tras una avería grave en las líneas de alta tensión de 220 kV entre Matanzas y Cienfuegos

Sin luz, agua ni comida: el octavo apagón masivo del año paraliza la vida cotidiana en Cuba

El clamor por un “Bukele” en Cuba: La desesperada exigencia ciudadana ante la implacable ola de violencia

Acorralados por el incremento descontrolado de la delincuencia, los robos con violencia y la falta de respuesta institucional, miles de cubanos están pidiendo drásticas medidas de seguridad al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele

El clamor por un “Bukele” en Cuba: La desesperada exigencia ciudadana ante la implacable ola de violencia

La inseguridad cotidiana en Cuba y la brecha entre el control político y la protección ciudadana

El asalto en el parque La Normal, tras casi 30 horas sin servicio eléctrico, reaviva las críticas a una vigilancia centrada en la disidencia, mientras se multiplican los robos y el consumo de cannabinoides sintéticos

La inseguridad cotidiana en Cuba y la brecha entre el control político y la protección ciudadana

Costa Rica rompe con Cuba y fija un retorno condicionado: “libertad del pueblo cubano”, elecciones transparentes y un mensaje regional al régimen

Manuel Tovar Rivera defiende la decisión en una entrevista con CubaNet y la presenta como corrección de un giro hecho en 2009. La apuesta incluye sumar aliados en América Latina y mover fichas en foros internacionales

Costa Rica rompe con Cuba y fija un retorno condicionado: “libertad del pueblo cubano”, elecciones transparentes y un mensaje regional al régimen

Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos tras apagón total en Cuba

La representación diplomática advirtió que no hay un plazo estimado para restablecer el suministro y aconsejó reunir agua, alimentos no perecederos, linternas y pilas

Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos tras apagón total en Cuba

TECNO

Ciberdelincuentes crean falsos agentes de IA para instalar malware y robar criptomonedas

Ciberdelincuentes crean falsos agentes de IA para instalar malware y robar criptomonedas

Seis apps que todos deberíamos tener en el celular para reaccionar a emergencias: mapas, mensajes y más

Ver Real Madrid vs Atlético de Madrid en Roja Directa o Fútbol Libre expone las contraseñas a ciberdelincuentes

Así puedes unificar Google Drive, OneDrive, Dropbox y más servicios en una sola carpeta

Cómo es el truco de Android Auto usando dos celulares para tener una mejor experiencia de conducción

ENTRETENIMIENTO

“No quería ni ir al supermercado”: Khloé Kardashian reveló cómo la vergüenza afectó su vida durante años

“No quería ni ir al supermercado”: Khloé Kardashian reveló cómo la vergüenza afectó su vida durante años

El verdadero nombre de Sebastián, el cangrejo de “La Sirenita”, que Disney reveló y quedó olvidado durante décadas

Christine Taylor, actriz de ‘La Tribu Brady’, recordó la vez que le apuntaron con un arma en los años 90: “Fue muy aterrador”

Harrison Ford reveló cómo consiguió el papel de Han Solo mientras trabajaba como carpintero: “Pensé que les hacía un favor”

Angelina Jolie confiesa que nunca tuvo una conexión como la que tiene con Salma Hayek

MUNDO

Cómo el colapso de un puente en Indonesia cambió las normas de seguridad vial en el país

Cómo el colapso de un puente en Indonesia cambió las normas de seguridad vial en el país

Un israelí fue asesinado en un ataque terrorista en Cisjordania: el agresor fue capturado por el Ejército

El régimen de Irán amenazó con “ataques devastadores” contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

La Liga Árabe condenó los ataques hutíes contra Arabia Saudita: “Representa una escalada peligrosa e inaceptable”

Rusia dijo que prepara reuniones con Estados Unidos en las próximas semanas para tratar sus diferencias