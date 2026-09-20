Cuba restablece la interconexión eléctrica nacional 32 horas después de su octavo apagón general de 2026

Cuba restableció la interconexión de todas las provincias al Sistema Electroenergético Nacional tras el octavo apagón general de 2026. . REUTERS/Ricardo Arduengo

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Tras más de un día de interrupciones y trabajos de reconexión, Cuba logró restablecer la interconexión de todas las provincias a su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), después del octavo apagón general registrado en la isla durante 2026. La recuperación de la red se completó este sábado, unas 32 horas después de la falla que dejó sin servicio a gran parte del país.

La Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal encargada de la generación y distribución, informó que el sistema de transmisión volvió a estar energizado. Pese a ello, las autoridades advirtieron que persistían cortes en distintas zonas debido a las limitaciones para producir la electricidad necesaria y cubrir la demanda nacional.

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La información fue publicada por EFE, que recogió declaraciones del jefe de operaciones del despacho de carga de la Unión Eléctrica, Lisner Cruz, durante una intervención en la televisión nacional. El funcionario explicó que el restablecimiento de la red presentó dificultades por la falta de combustible disponible para las plantas termoeléctricas.

La recuperación del SEN en Cuba se completó 32 horas después de la falla que dejó sin servicio a gran parte del país. REUTERS/Ricardo Arduengo

La reconexión se realizó provincia por provincia

“Aunque está energizado el sistema de transmisión, continúan siendo severas las afectaciones eléctricas”, afirmó Cruz al referirse a la situación posterior al apagón. El directivo indicó que la recuperación se hizo de forma escalonada, con la energización de subestaciones en cada provincia antes de enlazarlas nuevamente a la red nacional.

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“Ha sido una interconexión muy difícil y ha habido que hacerlo de manera secuencial”, señaló el funcionario. Según explicó, ese método respondió a que “el país no cuenta con combustible para la generación termoeléctrica”, que concentra una parte central de la producción de energía en la isla.

Cruz detalló que, para volver a conectar el Sistema Electroenergético Nacional, Cuba dispuso de “los bloques térmicos y sistemas de generación con crudo y gas nacional”, además de los aportes de las plantas fotovoltaicas. Sin embargo, precisó que la energía solar también tuvo limitaciones por las condiciones meteorológicas.

La Unión Eléctrica informó que el sistema de transmisión volvió a estar energizado, aunque continuaban cortes por falta de generación eléctrica. REUTERS/Ricardo Arduengo

Una falla en una línea de alta tensión provocó la desconexión

El apagón comenzó el viernes por una avería grave en una línea de transmisión de 220 kilovoltios entre las provincias de Matanzas y Cienfuegos. La falla generó una desconexión en cadena que afectó al sistema eléctrico nacional.

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Las autoridades atribuyeron la magnitud de la interrupción a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas, a las dificultades de la red y al déficit de combustible. En Cuba, el proceso para recuperar el SEN suele prolongarse más de 30 horas, ya que requiere llevar electricidad de forma gradual a las centrales termoeléctricas antes de que estas puedan aumentar su generación.

La meta de esa secuencia es que las plantas alcancen capacidad suficiente para responder a la demanda. Sin ese respaldo, las provincias pueden permanecer conectadas al sistema de transmisión, aunque con apagones programados o interrupciones por falta de generación.

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Cuba acumuló ocho apagones generales en 2026 y 13 en dos años, en medio de una crisis energética que también afecta al transporte, la producción agrícola y la distribución de alimentos. REUTERS/Ricardo Arduengo

La crisis energética se suma a otros problemas

Cuba ha registrado ocho apagones generales en lo que va de 2026 y 13 en los últimos dos años. La crisis energética se relaciona con el deterioro de la infraestructura eléctrica, la antigüedad de las centrales termoeléctricas y las dificultades para garantizar combustible.

Desde enero, la situación se agravó por el bloqueo petrolero de Estados Unidos para alimentar al aparato estatal, que redujo las importaciones de crudo hacia la isla, según las autoridades cubanas. La escasez de combustibles también afecta al transporte, la producción agrícola y la distribución de alimentos.

El país enfrenta problemas de abastecimiento de productos básicos, cortes prolongados de electricidad y restricciones para acceder a gasolina y diésel. En ese escenario, la recuperación del SEN permitió restablecer la conexión entre provincias, aunque la UNE advirtió que las afectaciones al servicio eléctrico continuaban.

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