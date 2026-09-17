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Video: el especial saludo de Lionel Messi a los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El capitán de la selección argentina les dedicó unas palabras a los atletas albicelestes que actualmente están representando al país

El saludo de Messi a los deportistas argentinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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Luego de ganar un nuevo título con el Inter Miami al vencer por 2-0 a Cruz Azul de México por la Campeones Cup, Lionel Messi sorprendió a los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos 2026 con un video para saludarlos. La Pulga felicitó a todos los atletas albicelestes que están participando de la edición que tiene lugar en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

“Hola a todos. Quería mandarle un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Quiero felicitar a los que ya lo hicieron y ganaron medallas”, expresó el capitán de la selección argentina.

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La Pulga también se dirigió a quienes todavía no tuvieron acción en el torneo: “Desearles mucha suerte a los que no lo hicieron o lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”. La organización agradeció el gesto desde su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) con un breve mensaje: “¡Gracias, capitán!”.

El agradecimiento de la cuenta oficial de los Juegos Suramericanos 2026
El agradecimiento de la cuenta oficial de los Juegos Suramericanos 2026

La capital santafesina homenajeó a Messi antes de la inauguración del torneo. El Concejo Municipal aprobó que la Costanera Este, ubicada junto a la laguna Setúbal, lleve el nombre del delantero argentino. El paseo tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y recibe diariamente a miles de visitantes. La medida fue aprobada pocos días después de que Messi anunciara su retiro de la Albiceleste, y contempla nueva señalización con referencias al jugador y una escultura en distintos sectores del recorrido.

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La delegación nacional obtuvo 24 medallas durante la jornada del miércoles: siete de oro, siete de plata y diez de bronce. Con el día jueves en plena actividad, el acumulado tras cuatro jornadas y media alcanzó las 88 preseas, con 31 doradas, 28 plateadas y 41 de bronce, una cifra que mantiene a Argentina en el segundo puesto del medallero. Brasil lidera la clasificación con 104 preseas: 37 oros, 37 platas y 30 bronces. La delegación brasileña sumó 29 medallas ese día y aventaja por 16 al equipo argentino.

En el plano de fútbol masculino, la selección argentina Sub 19, dirigida por Diego Placente, perdió 2-1 ante Paraguay en su primera presentación. El partido se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell’s, y enfrentó al equipo local con el campeón de la última edición.

Franco Domínguez, futbolista de Estudiantes de La Plata y hermano de Chimy Ávila y Gastón Ávila, abrió el marcador a cinco minutos del descanso. Facundo Carrizo filtró un pase para el atacante, que enganchó dentro del área y definió con un derechazo ante Leonardo Sosa. Argentina había tenido antes una oportunidad con un cabezazo de Joaquín Salas que pasó cerca de un palo. Paraguay respondió con una jugada entre Junior Gamarra y Eduardo Delmás, cuyo remate al primer palo fue contenido por Demian Talavera, mientras Ian Subiabre no logró acertar tras una diagonal habilitada por Facundo Jainikoski.

El conjunto paraguayo estuvo cerca del empate antes del entretiempo. Gamarra remató cerca del palo tras un centro desde la izquierda y Rodrigo Vera desperdició otra ocasión al enviar su definición junto al poste. Paraguay salió con otra determinación en el complemento y encontró la igualdad mediante Gamarra, asistido por Delmás. El mismo mediocampista volvió a desequilibrar después y habilitó a Pedro Zarza, quien recortó hacia adentro y colocó el remate en el segundo palo.

El próximo encuentro argentino será el sábado a las 15 frente a Uruguay. El equipo integra el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela; los dos primeros clasificarán a las semifinales y se medirán con uno de los dos mejores de la zona formada por Chile, Colombia, Perú y Panamá.

El seleccionado argentino de fútbol ya obtuvo dos medallas de oro en la historia de los Juegos Suramericanos: en Rosario 1982, tras vencer a Ecuador en la final, y en Santiago de Chile 1986, con un triunfo decisivo ante Colombia. También consiguió la plata en 2014, luego de perder la definición contra el equipo colombiano.

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