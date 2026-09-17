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Trump dijo que hay “importantes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia: “Será histórico”

El proyecto busca transformar la presencia estadounidense en el flanco oriental de la OTAN, donde Varsovia ya alberga tropas norteamericanas y prepara infraestructura para una instalación permanente

Donald Trump afirmó que Estados Unidos y Polonia avanzaron en el proyecto para establecer una base permanente del Ejército estadounidense en territorio polaco. (EFE)
Donald Trump afirmó que Estados Unidos y Polonia avanzaron en el proyecto para establecer una base permanente del Ejército estadounidense en territorio polaco. (EFE)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Washington y Varsovia lograron importantes avances para establecer una base permanente del Ejército estadounidense en Polonia, un proyecto que modificará el esquema actual de presencia norteamericana en uno de los principales puntos militares de la OTAN frente a Rusia. El mandatario señaló que la ubicación podría conocerse “muy pronto” y atribuyó el avance al presidente polaco, Karol Nawrocki.

Gracias al valiente liderazgo de mi amigo, Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia”, escribió Trump. Añadió que, si el proyecto se concreta, “será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia”.

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La declaración se produjo después de que ambos gobiernos intensificaran las conversaciones durante las últimas semanas. El pasado 10 de septiembre, una delegación del Pentágono encabezada por William Cappelletti mantuvo reuniones en Varsovia con funcionarios del Ministerio de Defensa polaco, representantes del Estado Mayor y autoridades militares especializadas. Las partes acordaron un calendario general para continuar las consultas y crear grupos de trabajo destinados a definir los aspectos técnicos de una presencia estadounidense reforzada.

Washington y Varsovia intensificaron las conversaciones sobre la base militar en Polonia y en septiembre acordaron un calendario de consultas y grupos de trabajo técnicos.
Washington y Varsovia intensificaron las conversaciones sobre la base militar en Polonia y en septiembre acordaron un calendario de consultas y grupos de trabajo técnicos.

En junio, el Gobierno de Polonia aprobó una resolución para comenzar los preparativos necesarios para recibir una base estadounidense permanente. El documento autorizó al Ministerio de Defensa a negociar con Washington, presentar alternativas de emplazamiento y calcular las inversiones requeridas para proporcionar infraestructura, logística y condiciones adecuadas para las fuerzas norteamericanas. El primer ministro Donald Tusk describió entonces el proyecto como una operación que exigiría preparación logística, financiera, organizativa y habitacional.

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Ese mismo mes, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó que había recibido una respuesta favorable del Pentágono a la propuesta de establecer una instalación permanente.

“Estados Unidos ha respondido positivamente a la propuesta de establecer una base militar estadounidense permanente en nuestra patria”, declaró el funcionario.

La iniciativa representa un cambio respecto del modelo que Washington mantiene actualmente en territorio polaco. Estados Unidos cuenta allí con miles de militares, pero buena parte de ese despliegue funciona mediante rotaciones. La nueva instalación busca consolidar una presencia permanente y ampliar la infraestructura disponible para las fuerzas estadounidenses.

El Gobierno de Polonia autorizó al Ministerio de Defensa a negociar con Washington y evaluar emplazamientos e inversiones para una base estadounidense permanente. (REUTERS/Bartosz Fatek)
El Gobierno de Polonia autorizó al Ministerio de Defensa a negociar con Washington y evaluar emplazamientos e inversiones para una base estadounidense permanente. (REUTERS/Bartosz Fatek)

Polonia ocupa una posición central en la estructura militar de la alianza atlántica. Su territorio conecta el flanco oriental de la OTAN con el corredor utilizado para trasladar personal, equipos y asistencia hacia el este de Europa. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Varsovia ha reclamado una mayor presencia aliada y ha incrementado sus inversiones militares.

Las conversaciones también se desarrollan en un momento particular para la política de defensa estadounidense. El Pentágono inició este año una revisión de la distribución de las tropas norteamericanas en Europa, dentro del objetivo de la administración Trump de redefinir las responsabilidades de los aliados y aumentar su participación en la seguridad del continente.

El proyecto coincide además con el compromiso adoptado por los miembros de la OTAN en la cumbre de La Haya de 2025. Los aliados acordaron elevar hasta 2035 el gasto relacionado con defensa y seguridad al 5% del producto interno bruto anual, con al menos 3,5% destinado a necesidades militares básicas y hasta 1,5% para infraestructura, resiliencia y otros ámbitos vinculados a la seguridad.

Por ahora, Trump no detalló qué tipo de unidades serán asignadas a la futura instalación ni precisó cuándo comenzaría su construcción. Tampoco se anunció oficialmente el lugar elegido. Varsovia y Washington continúan trabajando sobre esos aspectos mediante las reuniones bilaterales y los grupos técnicos establecidos en septiembre.

Polonia ocupa una posición central en el flanco oriental de la OTAN y reclama más presencia aliada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. (REUTERS/Annegret Hilse/Archivo)
Polonia ocupa una posición central en el flanco oriental de la OTAN y reclama más presencia aliada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. (REUTERS/Annegret Hilse/Archivo)

El Gobierno polaco informó que funcionarios estadounidenses visitarán instalaciones de Powidz y Poznań para evaluar las condiciones actuales de las tropas estadounidenses y las inversiones de infraestructura realizadas y previstas por Polonia.

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