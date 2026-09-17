Los activos del sistema financiero dominicano llegan a USD 75,500 millones en junio de 2026

La Superintendencia de Bancos informó que los activos del sistema financiero crecieron 12.6% interanual, con un aumento de cerca de RD 499 mil millones frente a junio de 2025./ (Presidencia de República Dominicana)

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Los activos del sistema financiero de República Dominicana alcanzaron RD 4.47 billones (USD 75, 500 millones) en junio de 2026, una cifra equivalente al 56.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 12.6% superior a la registrada un año antes, según informó la Superintendencia de Bancos (SB).

El monto representa un aumento de cerca de RD 499 mil millones (USD 8,428,134,950.00) frente a los RD 3,971 billones (USD 67,110 millones) reportados en junio de 2025. En ese período, los activos pasaron de representar el 53.6% del PIB a ubicarse por encima de la mitad de la actividad económica nacional.

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El Informe Trimestral de Desempeño del Sistema Financiero atribuyó el crecimiento a la expansión de las inversiones, la cartera crediticia, los fondos disponibles y otros activos. En junio de 2025, la cartera bruta era el principal componente del sistema, con una participación de 57.1% de los activos, seguida por las inversiones, con 23.3%, y los fondos disponibles, con 17%.

La cartera de créditos llegó a RD 2,45 billones (USD 41.380 millones) al cierre de mayo de 2026, tras sumar RD 201.430 millones (USD 3,402,162.77) en 12 meses. En mayo de 2025, por lo tanto, el saldo se ubicaba en torno a RD 2,25 billones (USD 38,000 millones).

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La variación mantiene la expansión del financiamiento, aunque con comportamientos distintos según el segmento. La cartera privada en moneda nacional creció 4.6% en términos reales, impulsada por los créditos comerciales, que avanzaron 9.9%, y los hipotecarios, con una suba de 4.7%.

El crecimiento del sistema financiero de República Dominicana respondió a la expansión de las inversiones, la cartera crediticia, los fondos disponibles y otros activos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un año antes, el crédito privado en moneda nacional había registrado un alza real de 4.3%. En junio de 2025, la expansión estuvo liderada por las tarjetas de crédito personales, con 16.2%, seguida por los préstamos hipotecarios, que crecieron 8%, y los créditos al consumo, con 3.2%. Los créditos comerciales entonces subieron 1.8%.

En 2026, los préstamos al consumo mostraron una contracción real de 2.3%. El cambio también alcanzó a las tarjetas de crédito, cuya variación pasó de 17.4% en mayo de 2025 a -1% en mayo de este año.

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La participación de los préstamos denominados en moneda extranjera se redujo 0.6 puntos porcentuales interanual y representó 22.1% de la cartera al cierre de mayo. En junio de 2025, esa proporción había sido de 22.9%, de acuerdo con el informe de la SB.

Las tasas activas y pasivas cerraron junio en 13.60% y 7.34%

La tasa de interés promedio ponderada activa de la banca múltiple se ubicó en 13.60% en junio de 2026, mientras que la tasa pasiva cerró en 7.34%.

El sistema también elevó su patrimonio técnico ajustado, que llegó a RD 550.115 millones al cierre de mayo, con un aumento interanual de 13.4%. La cifra implica que el indicador se situaba cerca de RD 485 mil millones (USD 8,191,674,250.00) en mayo de 2025.

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Las tasas de interés de la banca múltiple cerraron junio de 2026 con una tasa activa de 13.60% y una tasa pasiva de 7.34%. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El excedente de capital alcanzó RD 252.818 millones (USD 4,270,108.66). La SB indicó que el capital primario aportó 82.7% del patrimonio técnico. La posición de solvencia se ubicó en 18.71%, por encima del mínimo regulatorio de 10%.

Las utilidades antes de impuestos acumuladas a junio totalizaron RD 60.710 millones (USD 1,025,394.94), un crecimiento de 17.9% interanual. En junio de 2025, ese resultado rondaba los RD 51,500 millones (USD 869,837.58)

Las ganancias netas alcanzaron RD 49.714 millones (USD 839,671.95), con un incremento de 15.8% frente al mismo mes del año anterior. La cifra supone que las utilidades netas acumuladas hasta junio de 2025 fueron cercanas a RD 42,900 millones (USD 724,583.14). La rentabilidad sobre patrimonio fue de 18.31% y la rentabilidad sobre activos alcanzó 2.30%.

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La morosidad descendió por debajo del nivel de inicio de 2026

La cartera vencida del sistema financiero sumó RD 46.309 millones (USD 782,161.33). El índice de morosidad se situó en 1.89%, mientras que la morosidad estresada alcanzó 7.69%. Ambos indicadores quedaron por debajo de los niveles observados a comienzos de 2026.

Las provisiones equivalieron al 168% de la cartera vencida, según la Superintendencia de Bancos, que publicó el informe con datos de junio para los activos, tasas y utilidades, y de mayo para varios indicadores crediticios y de solvencia.