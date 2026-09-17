Jornada financiera: las acciones argentinas repuntaron en Wall Street, pero el riesgo país tocó el nivel más alto del mes

Wall Street subió tras la lectura de la suba de tasas de la Fed.

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Los índices de Wall Street rebotaron con fuerza hasta 1,7%, con los valores tecnológicos al frente, mientras los agentes bursátiles continuaron asimilando los efectos de la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos.

“Las bolsas de Nueva York registraron un sólido rebote en la sesión del jueves, encaminándose a su mejor jornada en más de un mes. Tras el sacudón inicial causado por el discurso hawkish de Kevin Warsh y la suba de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, el mercado asimiló la decisión como un paso de credibilidad institucional para contener la inflación”, afirmó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

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“El optimismo se vio impulsado por un descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro -la tasa a 10 años cedió al 4,95%-, el freno en las cotizaciones del petróleo Brent y acuerdos estratégicos clave en el sector tecnológico”, agregó Villacorta.

Los precios del crudo ampliaron sus pérdidas, ya que las noticias sobre cargamentos adicionales saudíes a través de Omán aliviaban las preocupaciones sobre el suministro, aunque los precios seguían por encima de los 100 dólares el barril ante el temor a que el conflicto en Oriente Medio pueda agravarse.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaron 1,6%, a USD 104,10 el barril con entrega en noviembre en la Bolsa de Londres. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos descontó 1,1%, a USD 101,30 el barril para octubre.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,1%, a 3.061.512 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, YPF cedió 0,3%, a USD 54,50, y Vista Energy restó 1,1 por ciento. Grupo Galicia subió un 0,7% y Mercado Libre perdió 0,7 por ciento. Destacaron las subas de Satellogic (+11,3%), Cresud (+6,4%) y Central Puerto (+5,5%).

El economista Gustavo Ber indicó que el “mejor humor del norte busca ser aprovechado por los activos domésticos, a partir principalmente de la activación de algunas compras de oportunidad de operadores más tácticos, luego de las importantes castigos acumulados en las valuaciones en los últimos tiempos”.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron las ganancias de la mañana y finalizaron con cifras mixtas, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide la brecha de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes- subió seis enteros para la Argentina, en los 515 puntos básicos, en lo más alto desde el 26 de agosto.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, subrayó que “la Fed apuntó a una suba de tasas remanente este año, en un contexto en que la inflación sigue elevada para los estándares de EEUU, afectada en parte por la suba del petróleo y de costos logísticos derivados”.

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“Pensando en emergentes en general y en Argentina en particular, la clave pasará por qué tanto se fortalezca el dólar contra otras monedas y contra los commodities, que vienen mostrando un ciclo al alza. En el mix tasas mas altas, pero commodities mas altos también, Argentina podría ver sus cuentas externas favorecidas, a la vez que el poder reducir el rendimiento de los bonos soberanos internacionales pasará a depender mas de los factores domésticos en un marco en que la tasa libre de riesgo pone un piso mas alto que el de meses atrás”, analizó Juan Manuel Franco.

“El comportamiento del mercado representa un rebote de alivio impulsado por la asimilación del choque inicial de la Reserva Federal y la contundencia de las guías de crecimiento corporativo en el sector tecnológico. No obstante, considero que la cautela debe prevalecer en el horizonte de corto y mediano plazo”, expresó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

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“La combinación de un ciclo de ajuste monetario que amenaza con ser más prolongado, la estacionalidad históricamente adversa de la segunda mitad de septiembre en años de elecciones de medio término y la enorme cantidad de papel soberano que el Tesoro volcará a subasta la próxima semana continuarán ejerciendo tracción alcista sobre las tasas de descuento”, añadió Torres.

En el mercado de cambios se negociaron este jueves USD 496,3 millones en el segmento de contado, con un leve descenso de 3,50 pesos o 0,3% para la cotización mayorista del dólar, a 1.510 pesos.

“La oferta prevaleció, llevando la cotización al piso del mes, en $1.508. Sin embargo, en ese nivel reapareció la demanda, generando un rebote hacia la zona de $1.510, donde se concentró el equilibrio durante la rueda”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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En septiembre el tipo de cambio oficial exhibe una suba mínima de 1,50 peso o 0,1 por ciento. En 2026 el dólar sube 55 pesos o 3,8%, lejos de la inflación minorista, próxima al 22% acumulado, y de la mayorista -donde tiene más influencia-, cercana al 20 por ciento.

El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.902,19 pesos. El dólar mayorista quedó a 392,19 pesos o 26% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público se mantuvo sin variantes, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.531,98 para la veta y $1.480,41 para la compra. El dólar blue recortó cinco pesos o 0,3%, a 1.555 pesos.

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En el mercado de futuros todos los contratos estuvieron operados con mínima baja en un rango de 0,1% a 0,3% y un volumen equivalente a USD 1.211,2 millones, según datos de A3 Mercados. La posición mas negociada, apara fin de mes, restó dos pesos, a 1.521 pesos.

La autoridad monetaria compró USD 9 millones en el mercado spot -el 1,8% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas recortaron USD 184 millones, a USD 49.816 millones, principalmente por pagos a organismos multilaterales, el más relevante, a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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