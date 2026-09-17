Sociedad

“Multiplicá los panes”: un grupo de monjas prepara más de 400 mil hostias para la visita de León XIV a Córdoba

Las tareas las llevan adelante desde la Congregación Hijas de San José, quienes producen las obleas con harina y agua, las cocinan durante un minuto y, finalmente, las seleccionan a mano

La Congregación Hijas de San José produce las obleas con harina cuatro cero y agua, las cocina durante un minuto, las selecciona a mano y también prepara una línea especial para celíacos y una hostia grande con el crucifijo grabado para el momento de la consagración durante las misas papales de noviembre
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En el taller de la Congregación Hijas de San José, en la provincia de Córdoba, un grupo de monjas trabaja para tener listas 400.000 hostias antes de que el papa León XIV pise suelo argentino el próximo 8 de noviembre. La hermana Mónica, a cargo de la producción, abrió las puertas del taller y reveló, por primera vez, cómo es el proceso que hay detrás de cada una de las obleas que se consagrarán en las misas papales.

La receta que sostiene todo el proceso tiene apenas dos ingredientes: harina y agua. Ni levadura, ni sal, ni azúcar. “Los ingredientes son nada más que harina y agua. Nada más”, confirmó Mónica en declaraciones a TN. La mezcla debe alcanzar una consistencia cremosa y sin grumos —similar a la de los panqueques, aunque sin ninguno de sus otros componentes— antes de pasar a la cocción.

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Ese proceso arranca con un cucharón de masa que se vierte sobre planchas de cocción especiales. Cada plancha tiene grabados internos que marcan dónde se cortarán las hostias grandes y las hostias pequeñas. La cocción dura exactamente un minuto, tras el cual se forman las láminas delgadas que se ingieren durante la plegaria eucarística.

Las láminas no se cortan de inmediato. Primero deben “estacionarse”, un paso que la congregación incorporó para evitar que el material se seque en exceso y se quiebre durante el corte. Una vez que alcanzaron la humedad justa —las monjas las humectan levemente antes del proceso—, pasan a las máquinas que les dan forma. Lo que sobresale del molde se retira con tijera para que las obleas no se adhieran entre sí al apilarlas.

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Monjas Córdoba Leon XIV
Las monjas de la Congregación Hijas de San José en Córdoba fabrican las hostias solo con harina cuatro cero y agua, sin levadura, sal ni aditivos de ningún tipo (Captura de TV)

La etapa final es la selección. “Tenemos que ver que no estén quemaditas, que no estén rotas”, explicó Mónica. Para eso, el taller cuenta con una máquina vibratoria: las obleas cortadas se colocan sobre ella, vibra, y las piezas enteras ruedan solas hacia un recipiente ubicado debajo. Las que salieron con defectos se descartan en esa misma instancia. Lo que queda se empaqueta y se distribuye a parroquias de distintos puntos del país.

La congregación también prepara una línea especial de hostias para celíacos, con una harina diferente a la convencional. Para producirla, primero concluyen el lote habitual y luego limpian y desinfectan una máquina exclusiva destinada a ese fin, con el objetivo de evitar cualquier contaminación cruzada. “Para que se adapte a todos de alguna manera”, señaló la religiosa.

Para las misas papales, además, se fabricará una hostia grande de diseño especial: una pieza de mayor tamaño, con el grabado del crucifijo, pensada para que el pontífice la eleve durante la consagración y sea visible desde cualquier punto del predio, que en algunos casos será de grandes dimensiones.

Frente a la pregunta de si llegarían a completar las 400.000 unidades a tiempo, Mónica no dudó en su respuesta. Contó que cuando le consultaron si la congregación podía asumir el encargo, pidió un momento antes de contestar, fue a la capilla y le habló directamente a Jesús. “‘Multiplicá los panes’. Nosotros decimos que sí, y vos hacés el resto”, relató en declaraciones al canal. Y agregó: “Creo que sí llegamos”.

Antes de aceptar el encargo de las 400 mil hostias, la hermana Mónica fue a la capilla y le pidió a Jesús que multiplicara los panes, tal como relató en declaraciones al canal
Antes de aceptar el encargo de las 400 mil hostias, la hermana Mónica fue a la capilla y le pidió a Jesús que multiplicara los panes, tal como relató en declaraciones al canal

El equipo que sostiene la producción es pequeño pero variado. La hermana Teresa, de origen brasileño, trabaja en la extracción de las obleas desde las planchas. Joana, laica, casada y madre de familia, colabora en las distintas etapas del proceso. Y Matilde, prima de Mónica, viajó especialmente desde Rosario para sumar manos a la tarea durante este período de producción intensiva.

“Más que un trabajo es un servicio a la Iglesia”, sostuvo Mónica, antes de dirigirse al papa León XIV con un mensaje directo: “Lo estamos esperando con muchísimo amor, como si lo estuviéramos esperando también a nuestro papa Francisco, que no pudo venir”. Y sumó: “Ahora a él le toca cumplir con esa misión de guiarnos como pastor universal. Lo queremos muchísimo”.

La visita papal está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá a la Ciudad de Buenos Aires, provincias de Buenos Aires y Córdoba, en el primer viaje de un sumo pontífice al país en casi cuarenta años. Según la agenda difundida por el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), León XIV llegará el domingo 8 por la tarde, realizará una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada antes de alojarse en la Nunciatura Apostólica.

El cronograma contempla tres misas centrales: el lunes 9, en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, en Córdoba, tras un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar; y el miércoles 11, en Luján, antes de que el Pontífice parta hacia Perú desde Ezeiza. La agenda incluye también una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

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