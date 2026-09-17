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Lali Espósito lució una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en su llegada al Festival de San Sebastián

La cantante viajó al festival de cine de Donostia para presentar Glaxo, la película de Benjamín Naishtat

La cantante y actriz fue aprte de la ceremonia para presentar Glaxo (Video: X/laliinfooficial)
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Lali Espósito llegó al Festival Internacional de Cine de San Sebastián con un mensaje político sobre su ropa. Para sus primeras apariciones ante la prensa y los fotógrafos, la cantante y actriz eligió una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, escrita con la misma tipografía que utilizó la Selección Argentina de fútbol tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026.

El look se completó con anteojos negros, un blazer oversized abierto del mismo color y botas altas acordonadas, que dejaban ver la frase sobre la remera. Además de posar para las cámaras, Espósito firmó autógrafos y se sacó fotos con los fanáticos que la esperaban en la ciudad vasca.

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La imagen se viralizó de inmediato y la convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron la fotografía tomada en el certamen. La elección de la remera no resultó casual. La consigna volvió a instalarse con fuerza después de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, disputadas en Atlanta.

Festival de San Sebastian Lali Esposito
Lali estuvo presente en el Festival de San Sebastián para presentar Glaxo (EFE)

Las Malvinas son argentinas es la frase con la que un grupo de hinchas argentinos confeccionó una bandera exhibida por los jugadores tras ese triunfo, en referencia al histórico reclamo de soberanía sobre las islas que el país mantiene con el Reino Unido desde el conflicto bélico de 1982.

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En esa celebración, futbolistas como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron sobre el campo de juego una bandera blanca con esa consigna, confeccionada por hinchas argentinos presentes en el estadio. La imagen recorrió el mundo a través de redes sociales y medios internacionales.

Lali fue, en ese momento, una de las figuras públicas que compartió la fotografía de la bandera en sus propias redes sociales. La escena trascendió rápidamente el ámbito futbolístico y en las semanas siguientes comenzaron a circular remeras, buzos y otros productos que retomaron tanto la frase como la estética visual de aquella bandera. Distintas marcas locales incorporaron diseños vinculados con el episodio y con el reclamo histórico por las islas.

Festival de San Sebastian Lali Esposito
La cantante se sacó fotos y firmo autografos para las personas que se encontraban allí (EFE)

El viaje a España se produjo en medio de un año de fuerte actividad para la carrera de Espósito, tanto en el plano musical como en el actoral. Su presencia en el festival respondió a la presentación de Glaxo, la nueva película dirigida por Benjamín Naishtat, que integra la Sección Oficial de la 74ª edición del certamen.

El filme, basado en la novela homónima de Hernán Ronsino publicada en 2009, sitúa su historia en Chivilcoy, ciudad natal del escritor, a partir de 1957. La trama sigue a cuatro amigos cuyo vínculo se quiebra con la llegada al pueblo de un expolicía y su esposa, y se extiende durante varias décadas para reconstruir distintas etapas del país en la segunda mitad del siglo XX, combinando elementos de drama y thriller.

El elenco de Glaxo está integrado, además de Espósito, por Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh. La película tiene una duración de 106 minutos y es una coproducción entre Argentina y Brasil.

Antes de su llegada a San Sebastián, Glaxo tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Su primera proyección en el certamen español está prevista para el domingo 20 de septiembre, dentro de una edición que se extiende hasta el sábado 26 de septiembre.

Festival de San Sebastian Lali Esposito
La remera la combino con un blazer negro, anteojos de sol y borcegos (EFE)

Para la cantante, la presencia en San Sebastián implica además un regreso particular al festival. En 2025 había participado del certamen como integrante del jurado de la Sección Oficial; esta vez asiste del otro lado, como protagonista de una película que compite por el máximo premio.

La agenda musical de la artista atraviesa, en paralelo, uno de sus momentos de mayor intensidad. Durante 2025 ofreció cinco shows agotados en el estadio de Vélez, y en junio se presentó por primera vez con dos conciertos en River Plate. El próximo 26 de septiembre volverá al Monumental por tercera vez, en el marco del cierre de la gira de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

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