Honduras

Honduras refuerza su estrategia de inversión internacional con misión de Pablo Paz en Estados Unidos

La estrategia se enfocada en fortalecer la promoción internacional de Honduras, establecer nuevos acercamientos con potenciales inversionistas y generar oportunidades

Estados Unidos ocupa un lugar estratégico para Honduras por sus vínculos económicos, comerciales y sociales y por su potencial para abrir nuevos mercados.
El Gobierno de Honduras designó a Pablo Paz para desarrollar una misión en Estados Unidos orientada a promover oportunidades de inversión.
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El Gobierno de Honduras designó al ingeniero Pablo Paz para desarrollar una misión en Estados Unidos con el objetivo de promover las oportunidades de inversión que ofrece el país y establecer contactos con empresarios y representantes de distintos sectores económicos.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Nasry Asfura para fortalecer la presencia de Honduras en escenarios internacionales y utilizar la política exterior como plataforma de promoción económica.

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La misión tendrá como componente central la búsqueda de contactos con empresarios, inversionistas y representantes de sectores que puedan mostrar interés en las condiciones y posibilidades que ofrece Honduras para el desarrollo de proyectos productivos.

La labor encomendada a Paz apunta a ampliar los canales de comunicación entre Honduras y potenciales inversionistas estadounidenses, mediante la promoción de las capacidades nacionales y la identificación de áreas con posibilidades de crecimiento.

La estrategia busca dar mayor visibilidad a las oportunidades existentes en Honduras y facilitar un acercamiento directo con actores que puedan contribuir al desarrollo de nuevos proyectos capaces de generar actividad económica y ampliar las oportunidades laborales.

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La atracción de inversión es planteada como uno de los mecanismos para dinamizar distintos sectores de la economía e impulsar nuevos emprendimientos productivos.

En ese marco, la misión en Estados Unidos incluye un componente de promoción que busca trascender las relaciones diplomáticas tradicionales y llevar al ámbito internacional una agenda vinculada al crecimiento económico.

Estados Unidos, espacio estratégico para la promoción

Honduras mantiene con Estados Unidos importantes vínculos económicos, comerciales y sociales. La presencia de representantes hondureños dedicados a promover oportunidades de inversión permite establecer nuevos contactos y presentar información sobre las posibilidades existentes en el país.

La agenda internacional de Honduras prioriza la llegada de capital y la generación de empleo mediante nuevos proyectos en territorio hondureño.
La agenda internacional de Honduras prioriza la llegada de capital y la generación de empleo mediante nuevos proyectos en territorio hondureño.

El Gobierno busca aprovechar estos espacios para fortalecer la confianza y abrir conversaciones con sectores interesados en ampliar sus operaciones, evaluar nuevos mercados o desarrollar proyectos en Honduras.

La designación de Paz se integra a una concepción de la política exterior en la que las relaciones internacionales también respaldan objetivos económicos nacionales. Bajo este enfoque, las misiones en otros países adquieren una dimensión adicional: además de representar a Honduras, buscan generar contactos y oportunidades que beneficien al aparato productivo.

El Gobierno pretende identificar potenciales socios, ampliar las posibilidades de inversión y promover proyectos con incidencia en la generación de empleo, con presencia permanente ante sectores que puedan estar interesados en invertir en el país.

Más inversión para ampliar el empleo

Uno de los resultados que el Gobierno espera de este tipo de iniciativas es la atracción de proyectos que representen nuevas fuentes de trabajo para los hondureños. La llegada de capital para proyectos productivos puede generar actividad directa en las empresas que se establezcan y, dependiendo de los proyectos, también oportunidades para proveedores y sectores vinculados a sus operaciones.

La misión de Pablo Paz en Estados Unidos se centrará en establecer contactos con empresarios, inversionistas y representantes de sectores económicos.
La misión de Pablo Paz en Estados Unidos se centrará en establecer contactos con empresarios, inversionistas y representantes de sectores económicos.

La misión de Paz tendrá así el reto de identificar espacios de interés y fortalecer las relaciones con potenciales inversionistas, con una agenda centrada en mostrar las condiciones que ofrece Honduras.

La iniciativa busca contribuir a una mayor proyección de Honduras en el escenario internacional. Los acercamientos que se realicen durante la misión permitirán explorar posibilidades de cooperación y negocios, además de establecer canales de comunicación que puedan mantenerse más allá de la agenda inmediata.

Con esta designación, el Gobierno refuerza una estrategia que coloca la atracción de inversión y la generación de empleo entre los objetivos de su agenda internacional, con el propósito de abrir nuevos puentes con potenciales inversionistas y fortalecer los contactos que puedan contribuir a la llegada de proyectos a territorio hondureño.

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