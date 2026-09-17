El Salvador

El Salvador: La Asamblea Legislativa elimina la obligación del delegado de protección de datos para las empresas

La Asamblea Legislativa eliminó la exigencia legal para que los negocios nombren un encargado especializado de información, en un ajuste orientado a reducir costos en el sector privado

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó las reformas a la Ley para la Protección de Datos Personales durante la sesión plenaria ordinaria en San Salvador (Cortesía: Asamblea Legislativa de El Salvador).
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó las reformas a la Ley para la Protección de Datos Personales durante la sesión plenaria ordinaria en San Salvador (Cortesía: Asamblea Legislativa de El Salvador).
Guardar

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley para la Protección de Datos Personales que elimina la obligación para las empresas de nombrar a un delegado especializado en la materia.

Durante la sesión plenaria ordinaria, el parlamento aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con 57 votos a favor y uno en contra, tras otorgar una dispensa de trámites a la propuesta que presentó la bancada del partido Nuevas Ideas.

PUBLICIDAD

El proyecto ingresó a la sede parlamentaria en San Salvador con la firma del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, a partir de instrucciones directas del presidente de la República.

La modificación normativa busca flexibilizar la gestión organizativa de las instituciones públicas y privadas que tratan datos de los ciudadanos, sin alterar las garantías constitucionales de intimidad y autodeterminación informativa de las personas naturales.

El cambio principal aprobado por los diputados radica en la supresión del carácter obligatorio del delegado de protección de datos para el sector privado. A través de este ajuste, la Asamblea Legislativa derogó los artículos 15 y 17 de la legislación, disposiciones que exigían a comercios y corporaciones contar con un especialista dedicado de forma exclusiva a supervisar el tratamiento de la información personal.

PUBLICIDAD

El diputado Walter Coto, integrante de la bancada de Nuevas Ideas, explicó en el pleno que la ley mantiene vigentes sus principios rectores y que la medida no representa un margen de impunidad. “La ley sigue manteniendo todos sus estándares y todos sus principios”, afirmó el legislador, quien subrayó que no va a ser ninguna barra abierta para nadie para incumplir la ley.

La modificación aprobada por el parlamento salvadoreño busca reducir los costos administrativos para micro y pequeñas empresas al momento de gestionar la información personal.
La modificación aprobada por el parlamento salvadoreño busca reducir los costos administrativos para micro y pequeñas empresas al momento de gestionar la información personal.

Coto destacó que la exigencia de un delegado generaba incertidumbre técnica y costos financieros elevados para los pequeños, micro y medianos empresarios. Si bien las empresas pueden mantener dicha figura de manera optativa dentro de sus organigramas, la legislación ya no establece la obligación legal ni sanciones por no contratar a un profesional dedicado a ese cargo.

Los plazos de respuesta y los trámites de derechos ARCOPOL sufren ajustes en la normativa

La reforma también reestructura los procedimientos administrativos que deben seguir los ciudadanos para hacer valer sus derechos sobre la información personal. Las entidades públicas y privadas mantendrán la obligación de gestionar las solicitudes relativas a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación, conocidos bajo el acrónimo de derechos ARCOPOL.

De acuerdo con el articulado modificado, la entidad que reciba una petición dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para entregar una respuesta al titular de la información. Este periodo podrá extenderse por un lapso idéntico de 20 días hábiles adicionales, siempre que existan causas justificadas para la prórroga y se emita una resolución debidamente motivada.

En los casos donde la solicitud no cumpla con los requisitos o requiera información adicional, la institución o empresa formulará una prevención por una sola ocasión. El ciudadano contará con un término de 10 días hábiles para subsanar las omisiones.

Armarios de servidores iluminados con luces azules y verdes vistos tras un panel de vidrio que contiene un gráfico de un escudo con un candado.
Un centro de datos con pasillos de servidores iluminados representa la protección de la información corporativa mediante un escudo digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el usuario no responde en ese lapso, la autoridad archivará el escrito, aunque el interesado conservará el derecho de presentar un nuevo trámite. Asimismo, si la entidad receptora advierte que no es la competente para resolver el caso, devolverá la petición dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción.

El Ejecutivo designará al director responsable de los procedimientos en la agencia de ciberseguridad

En el ámbito del sector público, el decreto establece que los organismos estatales deberán nombrar a un delegado de protección de datos personales. Para optimizar las estructuras existentes, la normativa autoriza que dicha responsabilidad recaiga en el mismo oficial de información que labora en la institución correspondiente, evitando la creación de nuevas plazas.

Por otra parte, la modificación ajusta el funcionamiento de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (ACE). El presidente de la República nombrará a un director de protección de datos personales por un periodo de tres años. Este funcionario tramitará los procedimientos administrativos e impondrá las sanciones previstas en la ley.

A su vez, podrá delegar la instrucción y sustanciación de los expedientes en personal de la institución, aunque la facultad sancionadora continuará bajo su atribución exclusiva. El decreto legislativo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

Temas Relacionados

El SalvadorAsamblea LegislativaCiberseguridadProtección de datos personalesLey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador estudia cerca de 10 propuestas para cambiar la semana laboral

Una mesa técnica se reúne tres veces por semana con patronos, asalariados, academia y organismos externos, mientras se perfilan formatos distintos para cada rubro y un calendario final para enviar al Ejecutivo

El Salvador estudia cerca de 10 propuestas para cambiar la semana laboral

Delincuentes pagaban hasta USD 25 por encuestas falsas y abrían cuentas digitales a nombre de las víctimas en El Salvador

La Fiscalía capturó a Rodolfo Giovanni de León Rivas y Leonardo Eduardo Castillo González, señalados como cabecillas de la estructura que operó entre enero y marzo de 2026

Delincuentes pagaban hasta USD 25 por encuestas falsas y abrían cuentas digitales a nombre de las víctimas en El Salvador

Instituciones coordinan soterramiento de cables y modernización de servicios en el Centro Histórico de San Salvador

La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador APLAN, coordina a la alcaldía, Obras Públicas y entidades reguladoras para actualizar servicios clave. La apuesta combina orden urbano y menor impacto visual. Detrás, una ola de proyectos ya en trámite

Instituciones coordinan soterramiento de cables y modernización de servicios en el Centro Histórico de San Salvador

La sequía prolongada y el estrés térmico devastan los cultivos de granos básicos en El Salvador

Las pérdidas en las cosechas de maíz y hortalizas afectan la seguridad alimentaria en el oriente salvadoreño, impulsando el uso de geomembranas comunitarias para almacenar agua de lluvia

La sequía prolongada y el estrés térmico devastan los cultivos de granos básicos en El Salvador

Noche amarga en El Salvador: Alianza no logra la remontada y se despide de la Copa Centroamericana 2026

El Salvador vibró con la fe de una noche épica en el Cuscatlán, pero la falta de efectividad volvió a pasar factura. Tras no poder romper el cero frente a Motagua y quedar eliminado de la Copa Centroamericana con un global de 3-0, Alianza deberá pasar página de inmediato

Noche amarga en El Salvador: Alianza no logra la remontada y se despide de la Copa Centroamericana 2026

TECNO

Pese a los riesgos, Bill Gates cree que la IA “ayudará a producir suficientes alimentos y erradicar enfermedades”

Pese a los riesgos, Bill Gates cree que la IA “ayudará a producir suficientes alimentos y erradicar enfermedades”

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

La IA ahora toman decisiones y deja de lado solo la redacción de correos en las empresas

Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

ENTRETENIMIENTO

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

MUNDO

Estados Unidos autorizó el ingreso de la delegación iraní para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Estados Unidos autorizó el ingreso de la delegación iraní para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Trump dijo que hay “importantes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia: “Será histórico”

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones

Violencia en Yemen: los combates entre el gobierno y los hutíes dejan más de 60 muertos

Quién es Palmer Luckey, el empresario de Silicon Valley que quiere transformar la industria de defensa de Estados Unidos