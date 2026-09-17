Imputaron por homicidio a la adolescente de 16 años acusada de matar a su novio de 19 frente a su familia en San Juan

“Se está trabajando para adaptar lugares que pueden ser de alojamiento para los menores”, indicó la fiscal Paula Carena

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La adolescente de 16 años acusada por el crimen de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, el joven de 19 años asesinado de un disparo en el rostro en San Juan, fue imputada este jueves por homicidio y se abstuvo de declarar ante el juez de la causa.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la audiencia se realizó cerca de las 8 ante el juez Jorge Toro. La adolescente estuvo acompañada por su abogada defensora, Filomena Noriega, y, por recomendación de la letrada, decidió no responder preguntas.

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Tras la audiencia, se dispuso que la joven continúe alojada en un centro de abordaje para adolescentes. El magistrado deberá determinar por cuánto tiempo se mantendrá esa medida.

El joven falleció el 14 de septiembre

La fiscal de Niñez y Adolescencia Paula Carena explicó ante los medios que, por tratarse de una menor de edad, no podía brindar precisiones sobre el lugar de alojamiento. Sí señaló que este tipo de establecimientos debe garantizarle a la adolescente atención de salud, educación y contacto con su familia.

“Se le tiene que garantizar la salud, se le tiene que garantizar la educación, las visitas por parte de su familia”, sostuvo.

Carena indicó además que habitualmente se establecen períodos de 60 días con medidas socioeducativas, aunque aclaró que en este caso la decisión dependerá exclusivamente del juez. Consultada sobre la posibilidad de una prisión domiciliaria, respondió: “También puede existir como otra alternativa la posibilidad de las prisiones domiciliarias. Eso es una decisión exclusivamente del juez”.

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Mientras avanza el expediente en el fuero de menores, la UFI de Delitos Especiales continúa trabajando sobre una segunda línea de investigación vinculada a un posible encubrimiento por parte de adultos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Proyectada, en el barrio 1° de Mayo

El crimen de Gonzalo Quinteros

El homicidio ocurrió el lunes 14 de septiembre, cerca de las 21, en una vivienda de la calle Proyectada, en el barrio 1° de Mayo, departamento de Chimbas.

Cuando personal de la comisaría 26ª llegó al lugar, entrevistó a personas que se encontraban en la casa. La versión inicial indicaba que un grupo de encapuchados había ingresado a la propiedad y que uno de ellos había efectuado el disparo que hirió mortalmente al joven.

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Sin embargo, la autopsia y las primeras evidencias reunidas por los investigadores pusieron en duda ese relato.

La necropsia determinó que Quinteros presentaba un orificio de entrada en la región del maxilar izquierdo y otro de salida en la zona lateral derecha del cuello. Fuentes con acceso al expediente señalaron a Infobae que el disparo fue realizado a corta distancia.

A partir de esos elementos, la investigación se concentró en la adolescente, que era novia de la víctima y se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

Los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro ordenaron entonces cuatro allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de la joven. Por tener 16 años, su situación quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

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