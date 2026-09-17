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A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

El actor posó con el torso descubierto para la edición de octubre, mientras promociona su próxima película, “Digger”

Tom Cruise en la revista GQ
Tom Cruise, de 64 años, posó para el fotógrafo Mario Sorrenti en la portada de octubre de GQ (Mario Sorrenti GQ/AP)
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Tom Cruise volvió a la portada de la revista GQ después de dos décadas y lo hizo con una imagen que expone su estado físico a los 64 años. La publicación difundió el 15 de septiembre el número de octubre, en el que el actor aparece con una camisa completamente desabrochada que deja al descubierto su pecho y abdominales, mientras promociona su próxima película, Digger.

En la captura, tomada por el fotógrafo Mario Sorrenti, Cruise mira directamente a la cámara con una mano sujeta al cinturón y la otra entre el cabello. Viste jeans vintage de Levi’s y una camisa de la marca Vintage Warriors, según detalló la revista. La producción en total combinó jeans, remeras vintage y blazers de lana, y llevó al actor a caminar por Hollywood Boulevard entre turistas para las tomas exteriores.

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Esta es la sexta vez que Tom Cruise protagoniza la tapa de GQ en Estados Unidos, pero la primera en más de 20 años. El regreso coincide con el estreno de Digger, película en la que interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero sureño, prevista para el 2 de octubre en cines.

Tom Cruise en la revista GQ
"He estado muy ocupado", respondió Cruise al ser consultado sobre su ausencia de entrevistas extensas (GQ/Mario Sorrenti)

Durante un largo tiempo, Cruise se mantuvo alejado de las entrevistas amplias y detalladas. Consultado sobre este hábito, ofreció una respuesta breve: “He estado muy ocupado”, dijo. El actor dio a entender que ha estado más concentrado en hacer películas que en hablar sobre ellas. “Hay cosas que quiero que otros artistas sepan. Cuando la gente ve una película, quieres que se vea fácil… y entender que está bien si duele. Que es difícil. Que puede ser confuso”, añadió.

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La producción de las últimas dos entregas de Mission: Impossible durante la pandemia también incidió en su ausencia de los medios. “Tengo que decir que la cantidad de tiempo que nos llevó el COVID, cuando estábamos atravesando eso. Estábamos en un sprint continuo a un ritmo muy largo contra muchas cosas para poder... queríamos mantener a todos en marcha y operando a un nivel muy, muy alto”, explicó el actor. “Y recién ahora es el momento de poder hablar de eso”.

Cruise se define como una persona intensa

En la entrevista con el periodista Zach Baron, Cruise habló sobre su método de trabajo y el vínculo con sus compañeros de reparto. “Siempre digo, ‘Escuchen, traten de conocer antes de ir. No trabajen solo con la gente. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué están tratando de hacer?’”, relató.

Tom Cruise en la revista GQ
La sesión fotográfica incluyó una caminata por Hollywood Boulevard. (GQ/Mario Sorrenti)

El actor reconoció que su entrega en cada proyecto puede resultar abrumadora para otros. “Incluso cuando era chico, me decían, ‘Ay, vamos, Tom. Eres tan intenso’. Y yo les digo, ‘No sé qué decir. Soy intenso’”, afirmó.

El astro de Hollywood compartió otra reflexión sobre su enfoque frente al riesgo físico, que ha incluido manejar una motocicleta al borde de un acantilado y colgarse de aviones en distintas películas. “Podrían mirar mi vida y decir, me gusta pararme al borde de un acantilado, física y metafóricamente. Es decir, veo la vida como una aventura, y siempre lo hice”, argumentó.

Asimismo, dijo que solo mira al pasado únicamente con un afán de autoevaluarse. “Cómo puedo hacer las cosas mejor. Hacia dónde voy, ‘¿Qué funcionó y qué no funcionó?’ Puedo mirar atrás las cosas de manera alegre”, precisó. “No soy alguien que vive en el pasado. Estoy más mirando hacia adelante. Para mí, estoy más en el presente y el futuro”.

Digger - Tom Cruise
Cruise definió a su nuevo personaje como "la culminación de todas mis habilidades" (Warner Bros.)

Consultado sobre Digger, el actor definió al personaje como el punto más alto de su carrera hasta el momento. “Es la culminación de todas mis habilidades. Nunca lo había hecho antes”, aseguró. “Todo lo que hice fue muy pensado, por qué lo hice. Tengo metas y desafíos personales con todo lo que hago. Estaba tan entusiasmado de poder tener este personaje. Es el personaje más desafiante que he tenido”.

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