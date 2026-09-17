El Salvador estudia cerca de 10 propuestas para cambiar la semana laboral

La comisión técnica del CST mantiene tres reuniones semanales para debatir la modernización del tiempo de trabajo con empleadores, trabajadores, Gobierno, academia y organismos internacionales.

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El Consejo Superior del Trabajo (CST) de El Salvador analiza cerca de 10 propuestas para reorganizar los días de trabajo semanales, sin que esté bajo discusión una reducción de la jornada de 44 horas a la semana, según afirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

El funcionario explicó que la comisión técnica creada para estudiar la modernización del tiempo de trabajo mantiene tres reuniones semanales con representantes de empleadores, trabajadores, entidades gubernamentales, academia y organismos internacionales.

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“Hay cerca de nueve, diez propuestas distintas, de todo tipo”, afirmó Castro. Entre las alternativas mencionó una jornada de 11 horas de lunes a jueves, con descanso viernes, sábado y domingo; otra de 10 horas entre lunes y jueves, más cuatro horas el viernes; y esquemas diferenciados según las condiciones de cada actividad económica.

La discusión se concentra en una redistribución del tiempo laboral y no en disminuir las horas establecidas en el Código de Trabajo. Castro sostuvo que, hasta el momento, ninguno de los sectores presentó una propuesta técnica para bajar el límite de 44 horas semanales ni para ampliarlo.

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Las propuestas sobre la jornada laboral en El Salvador incluyen esquemas de 11 horas de lunes a jueves, modalidades de 10 horas y cuatro horas el viernes, y formatos según cada actividad económica. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“El tiempo de las horas, de las 44 horas que contempla el Código, no ha sido mucho objeto de debate”, señaló. “Está en negociación un reordenamiento, una reestructuración de las jornadas laborales”, aclaró.

La comisión técnica del CST fue aprobada en agosto con participación de los sectores trabajador, empleador y gubernamental. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la instancia tiene como objetivo elaborar una ruta de diálogo y propuestas sobre la modernización del tiempo de trabajo. La cartera también aclaró que el proceso no contempla reducir la jornada laboral ni afectar los derechos adquiridos de los empleados.

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Castro indicó que una eventual reforma no aplicaría un mismo formato a todas las empresas. El Ministerio de Trabajo estudia las necesidades de la industria, el comercio, los hoteles, restaurantes y otras actividades que requieren atención durante los siete días de la semana.

“Esto no es una camisa con una sola talla y todos nos la tenemos que poner”, dijo el ministro. “A este sector le queda esta camisa, a este sector le queda otra”, añadió al referirse a la posibilidad de adecuar las modalidades de trabajo a cada rubro.

El Gobierno de El Salvador plantea jornadas laborales diferenciadas para industria, comercio, hoteles, restaurantes y servicios que operan los siete días de la semana. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En el caso del comercio, el funcionario planteó que una jornada concentrada de lunes a jueves podría generar reparos, ya que el aumento de los días de descanso podría elevar el movimiento de consumidores durante los fines de semana. En los servicios, la discusión contempla sistemas de turnos y descansos rotativos para no interrumpir la atención al público.

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El análisis también incluye la movilidad de los trabajadores y un posible escalonamiento de horarios por sector. Según Castro, integrantes del gabinete económico y del Viceministerio de Transporte participan en las consultas para aportar sus evaluaciones sobre la congestión vehicular y los desplazamientos diarios.

“Estamos revisando que en la misma propuesta incluya un escalonamiento de horarios”, afirmó. El ministro dijo que trabajadores consultados señalaron que, entre el traslado de ida y vuelta y sus labores, algunos permanecen fuera de sus hogares durante 11 o 12 horas.

Los derechos laborales no forman parte de la negociación

Castro aseguró que la reorganización de jornadas no afectará las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el séptimo día, las vacaciones pagadas, las licencias de maternidad, los permisos para estudiar, las horas extra ni el recargo por trabajo nocturno.

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El análisis de la reforma laboral incorpora el escalonamiento de horarios y la movilidad de los trabajadores para atender la congestión vehicular y los tiempos de traslado. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Todos los derechos adquiridos de los trabajadores no están en negociación”, sostuvo. “De todos los derechos adquiridos vamos a negociar de ahí hacia arriba, no hacia abajo”, destacó.

El Ministerio también evalúa las condiciones de trabajadoras en período de lactancia, el acceso a los Centros de Atención a Primera Infancia y las reglas de teletrabajo. Castro afirmó que el trabajo remoto deberá contemplar mecanismos de control, pero también límites para impedir extensiones excesivas de la jornada dentro del hogar.

La industria textil plantea límites para jornadas más extensas

Uno de los sectores considerados en las consultas es la industria textil. Castro relató que representantes sindicales advirtieron sobre las exigencias físicas que enfrentan trabajadoras que permanecen de pie frente a maquinaria durante períodos prolongados.

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“Estar 11 horas de pie en una máquina, ¿cómo va a aguantar?”, resumió el ministro al citar el planteamiento presentado por un sindicato. Ante esa situación, el Gobierno evalúa si una normativa futura debe establecer modalidades alternando tareas que impliquen para estas trabajadoras estar de pie y sentadas con el fin de evitar jornadas continuas con altos niveles de exigencia física.

El CST prevé remitir una propuesta al presidente Nayib Bukele cuando finalice la fase de consultas. Si el Ejecutivo considera que requiere cambios legales, una cartera de Estado presentaría la iniciativa ante la Asamblea Legislativa.